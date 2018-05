Nered u biseru Dalmacije: 'Dosta nam je đinđa na ulicama, Romi kreiraju ponudu po gradu, žalosno je gledati kako vuku turiste za rukav'

U povijesnoj jezgri Trogira i ove godine četrdesetak poslovnih prostora drže u najmu poduzetnici romske nacionalnosti.



Riječ je o kvadratima koji su većinom u vlasništvu građana Trogira, a nalaze se jedan do drugog ne samo u glavnim ulicama i na rivi, nego i po bočnim kaletama. Kupcima se mahom nudi ista ženska i muška ljetna odjeća, te jeftine igračke i ostala sezonska "oprema" što visi nanizana na vješalicama okačenim na ulaznim vratima, na pročeljima zaštićenih objekata u UNESCO-ovoj jezgri, te na lutkama ispred vrata.



Problem je u tome što ponuda takve jednolične robe prevladava, a rijetki su prostori u kojima se nude autohtoni domaći proizvodi i suveniri koje bi turisti zapravo trebali odnijeti kao uspomenu na boravak u gradu poznatom po bogatoj kulturno-povijesnoj baštini. Suvenire primjerene dalmatinskom podneblju već godinama zaklanja šarena kineska odjeća i raznorazne "đinđe", čak i pod reklamom da su to trogirski ili hrvatski "unikati".



Romski poduzetnici "namirisali" su Trogir kao idealnu lokaciju za svoj biznis prije pet-šest godina kada ih je bilo znatno manje, ali od tada ih je svake sezone sve više. Dok njihov broj vrtoglavo raste, gradske vlasti ne znaju kako ograničiti takvu ponudu, jer navodno ne mogu utjecati na građane koji su svoje prostore odlučili iznajmiti upravo tim partnerima, jer im, kako kažu, plaćaju izdašno "podstanarstvo".



Aktualni gradonačelnik Ante Bilić (SDP) smatra da takvoj ponudi ne bi smjelo biti mjesta u strategiji razvoja povijesne trogirske jezgre koja se tek mora izraditi iako je to bila obveza prilikom upisa grada na listu svjetske organizacije. Za početak je odlučio "ubaciti" reklamne lutke s ulice i sa zidova u poslovne prostore kako bi se pješacima omogućilo nesmetano kretanje ulicama, što je dosad često bilo otežano, puno naguravanja i nervoze koja se ponekad znala okončati incidentima.

- Svjesni smo spomenutog problema te smo za ovu sezonu napravili ono što je u nadležnosti Grada. Izmijenjena je odluka o korištenju javnih površina i time je zabranjeno izlaganje robe ili proizvoda izvan izloga, odnosno poslovnog prostora na njihovim prilazima. Ta odluka je već na snazi i od komunalnih redara očekujem pojačan nadzor svih korisnika ili vlasnika prostora koji ne poštuju propise - tvrdi Bilić.



Članovi Društva za zaštitu kulturnih dobara "Radovan" nemaju ništa protiv poduzetnika bilo koje nacionalnosti, ali oduvijek se zalažu za komunalni red u povijesnoj jezgri.



- Godinama smo ukazivali na komunalni nered, parkiranje, isticanje reklama, buku od aviona i trešteće glazbe u sezoni, uzurpiranje ulica i trgova kojim je onemogućeno slobodno kretanje stanovnika i turista. Najnovijem neredu, osim ruševina, novih spornih intervencija na baštini i javnim površinama, doprinosi veliki broj prodavaonica odjeće koja se nalazi izložena na ulicama ispred samih dućana, a prodavači još i sjede na ulicama, što dodatno otežava kretanje prolaznika. Nekoć je gradska uprava propisivala broj trgovina po vrstama (odjeća, hrana, mesnica…) i kafića u jezgri, zalažući se za što veću prisutnost domaćih zanatlija. Pozivamo gradske službe i komunalne redare da uredbama zabrane izlaganje robe i sjedenje prodavača ispred dućana jer sve to kvari ugled grada koji je prošle godine obilježio 20. obljetnicu ulaska u UNESCO-ovu obitelj - kaže dr. Danka Radić, predsjednica "Radovana".



Da poduzetnici i njihovi prodavači baš i ne poštuju gradonačelnikovu odluku, i sami smo se uvjerili. Ispred nekoliko dućana zatekli smo reklamne lutke. Prodavačica koja je unajmila privatni lokal u neposrednoj blizini Muzeja grada kazala nam je kako "njihove lutke nikome ne smetaju", te ako dobije odluku da ih "ubaci" u prostor, da će to i učiniti.



- Lani su nas gnjavili u glavnoj gradskoj ulici i zato smo sada unajmili ovaj prostor koji nije na udarnoj poziciji - ističe naša sugovornica.

U Ulici Matije Gupca, nedaleko od središnjeg trga, lutke ispred dućana stoje još od Uskrsa, kada je počela "trgovačka sezona". Pitamo prodavačicu zna li da "dodatna oprema" ne smije biti na ulici:



- Gazdarica mi je rekla da je ona tako lani držala i da može i sada.



Pitali smo i Trogirane što oni misle o tome da je puno dućana koje drže poduzetnici romske nacionalnosti.



- Bolje da ne kažem. Nemam ništa protiv Roma, ali svake sezone ih je sve više. Dovedu braću, sestre, rodbinu bližu i daljnju. U dućanima jedu, spavaju i doje djecu. U glavnoj gradskoj ulici jedan drži sve dućane. Sve je zapasao, a u njima radi cijela njegova familija. Sjede ispred dućana, povlače turiste za rukave. Netko uđe, netko ne. Ali kad izađu vani vidim da uvijek nešto kupe. Oni su uporni prodavači - dodaje prodavačica iz jednog od susjednih butika.