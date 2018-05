Splitska liječnica proglasila ga je psihičkim bolesnikom bez pregleda, ali je uspio istjerati pravdu: Sada kad imam crno na bijelo da je prekršen zakon, podići ću prijavu!

“Splitska liječnica dr. Ilonka Kasalo izdala je uputnicu za prisilnu hospitalizaciju na psihijatriji za Antu Bakotu a da ga nije osobno pregledala, čime je grubo prekršen Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (članak 28.), koji izričito propisuje osobni pregled osobe koja se upućuje na psihijatriju”.



Zaključak je to Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama Ministarstva pravosuđa, koji je potpisala predsjednica prof. dr. Jasnica Garašić, a koji je ovih dana napokon stigao na adresu čovjeka koji više od godinu dana pokušava “istjerati pravdu” nakon što je uz pratnju policije, u vozilu Hitne pomoći, završio na splitskoj psihijatriji u prosincu 2016. temeljem uputnice koju je njegova liječnica izdala “trećoj osobi” i bez pregleda, piše Jutarnji list.



Podsjećamo na priču Ante Bakote iz Zagvozda, koju je Jutarnji list objavio u veljači ove godine, a iz koje je razvidno da je čovjek gotovo prisilno hospitaliziran na psihijatriju splitskog KBC-a. Bakota nam se tada požalio ne samo na taj očiti prekršaj liječnice nego i na činjenicu da su ga institucije kojima se obratio za pomoć redom odbile kao “nenadležne”, o čemu posjeduje poprilično obilnu korespondenciju, koja uključuje HZZO, Hrvatsku liječničku komoru, Ministarstvo zdravstva...



Bakota je imao sreću što je na splitskoj psihijatriji u trenutku kada je dovezen “uz pratnju” dežuran bio iskusni psihijatar koji je shvatio da “nema razloga za hospitalizaciju”, pa mu je čak i vratio uputnicu iz koje je vidljivo tko ju je ispisao. Bakota nam je u veljači rekao kako kod svoje liječnice nije bio mjesecima, a posljednji put kad ju je posjetio, zaključila je “da je potpuno zdrav”. No, to je nije spriječilo da ispiše ovu spornu uputnicu po kojoj su policija i Hitna dolazile dva puta po “istom poslu”, samo što ga dan poslije ipak nisu “priveli” u Split.



Nakon njegove priče u Jutarnjem, kontaktirali su ga iz Ministarstva zdravstva i rekli kako su poslali požurnicu u Ministarstvo pravosuđa, za koje je utvrđeno da je ipak nadležno u takvim slučajevima. U međuvremenu Bakota je sa svojim odvjetnikom, ne čekajući spore hrvatske institucije, pokrenuo kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe, a ovih dana ipak je stigla potvrda iz koje je razvidno da je u njegovu slučaju učinjen veliki propust liječnice, što je već prije utvrdio HZZO, koji je lani o tome i obavijestio Bakotu.



Svoje očitovanje o slučaju Povjerenstvo Ministarstva pravosuđa, osim Bakoti, uputilo je i liječnici dr. Kasalo, i u njemu se kaže da “ako liječnik izda uputnicu s prijedlogom za prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu a da osobno nije pregledao pacijenta, on time grubo krši Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (članak 28.), koji izričito propisuje osobni pregled osobe koja se upućuje na psihijatriju. Štoviše, liječnik je obavezan uz uputnicu priložiti propisanu ispravu o pregledu u kojoj moraju biti obrazloženi razlozi zbog kojih liječnik predlaže prisilni smještaj. Ako liječnik ne poštuje navedena zakonska pravila, radi nezakonito. Osim toga, on takvim djelovanjem grubo dovodi u pitanje zakonom i međunarodnim konvencijama zajamčena prava osobe za koju je izdana uputnica te njezino ljudsko dostojanstvo”.



Također se ističe da se liječnik koji postupa na navedeni način izlaže opasnosti da, s obzirom na okolnosti, bude kazneno progonjen zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela kao što je, primjerice, nesavjesno liječenje ili zloporaba položaja i ovlasti.

Povjerenstvo je pisalo i Hrvatskoj liječničkoj komori, od koje traži da poduzme neke radnje kojima bi liječnicima skrenuli pozornost na Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kako ga ubuduće ne bi kršili.



“Molimo vas da u okviru vaših ovlasti poduzmete sve kako liječnici ubuduće ne bi kršili zakon, a možda bi bilo uputno da se članovima Komore obratite dopisom kako bi ih upozorili na potrebu poštivanja Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Moguće bi bilo uputno organizirati radionicu za liječnike na kojoj bi se s liječničkog i pravnog aspekta progovorilo o važnosti zaštite osoba s duševnim smetnjama te opasnostima kojima se izlaže liječnik kad bez pregleda izdaje uputnicu za prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu”, preporučuje Povjerenstvo i traži od HLK da ga “o poduzetim radnjama obavijesti”.



Obavijest je iz Povjerenstva stigla ne samo na adrese HLK i Ministarstva zdravstva nego i u Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, kojem je dostavljena sva raspoloživa dokumentacija u kojoj je prijava Ante Bakote te očitovanje liječnice Hrvatskoj liječničkoj komori, iz koje je vidljivo da je izdala uputnicu za psihijatrijsku ustanovu bez pregleda pacijenta, “što je moglo imati za posljedicu njegovo lišavanje slobode, kako bi razmotrili postoji li sumnja u počinjenje nekog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti”.



“Sad kad imam crno na bijelo da je prekršen zakon u mom slučaju, i sam ću podignuti prijavu”, kaže nam Bakota, vidno zadovoljan što je dokazao da su mu prekršena prije svega ljudska prava, ali i prava pacijenta koja za liječnike moraju biti svetinja.