Hvaranin podivljao na majku jer mu nije očistila cipele pa napao policajce koji su došli na intervenciju: navalio na službenike građevinskom šipkom, obojica završila u bolnici

Uzrujan što mu majka nije očistila cipele u kojima je planirao otići na sprovod starijem susjedu, 41-godišnji T. K. iz Staroga Grada na otoku Hvaru u nedjelju se potpuno raspametio i iskalio bijes prema roditeljima, a potom i policajcima koji su došli na intervenciju.



Kako doznajemo, ribar i stari kršitelj zakona T. K. u vidno alkoholiziranom stanju “dočekao” je policajce na vratima, i to nakon što je porazbijao inventar u kući, piše Jutarnji.



Nakon što su mu policajci priopćili da mora poći s njima u postaju, 41-godišnjak je privođenje pokušao spriječiti ni manje ni više nego građevinskom šipkom. U jednom je trenutku, naime, kako doznajemo, navalio šipkom na policajce za kojima je trčao uz povike: “Sve ću vas probosti”.



Jednog je ozlijedio u predjelu glave, a drugog u nogu, a ozljede su im sanirane u bolnici.



A sve je krenulo kada je otac uhićenog muškarca, inače invalid, zatražio pomoć policije jer više nije mogao izdržati sinovljevu viku i psovke kojima je častio ukućane - roditelje i svog maloljetnog sina.



Nakon kriminalističkog istraživanja T. K. je određen jednomjesečni pritvor koji će provesti na splitskim Bilicama, a kazneno će odgovarati zbog napada na policijske službenike i za prijetnje smrću te prekršajno za nasilničko ponašanje u obitelji.



Slomio ruku



Podsjetimo, i dva dana kasnije policajci su bili žrtve kršitelja zakona u splitskoj Teslinoj ulici kada su stari policijski znanci Marko D. (30) i Jurica M. (29) zatečeni u provali u kiosk Tiska iz kojeg su htjeli ukrasti cigarete.



U obračunu u dva sata ujutro policajci su starijeg provalnika ustrijelili pištoljem u nogu, i to nakon što se razmahao nožem i nasrnuo na policajce. No ni plavci u svemu nisu prošli lišo jer je jedan slomio ruku pri padu, drugi je porezan po ruci, a preostala dvojica zadobila su površinske ozljede.



Sve je počelo kad su građani dojavili na 192 da nepoznati muškarci odvaljuju stražnji dio metalnog kioska.



Inače, Marku D. nije prvi put da se hvata u koštac s policijom.



Dva puta je dosad pravomoćno osuđivan, između ostaloga i zbog napada na službenu osobu.