Plenković: Iz Ministarstva me uvjeravaju da će Čiovski most biti dovršen u srpnju; Premijer otkrio i kako se planiraju riješiti nesnosne ljetne gužve u Splitu i okolici

Premijer Andrej Plenković u ekskluzivnom razgovoru za Radio Dalmaciju, uoči sutrašnje sjednice Vlade u Splitu, najavio je kako će ukupna vrijednost sutrašnjih ugovora i zaključaka biti oko dvije milijarde kuna.



Otkrio je kako ga uvjeravaju iz nadležnog Ministarstva prometa da će Čiovski most biti dovršen tijekom srpnja ove godine.



Jačanje prometne infrastrukture premijer je istaknuo kao ključni problem u Splitu i županiji. Izdvojio je prijedloge za pokretanje uvrštavanja projekata u strateške projekte na državnoj razini, a to su novi ulaz u Split, čvor Vučevica, zatim tunel Kozjak na kojem se jako puno trude i župan i gradonačelnik, čvor na državnu cestu 8 do Trajektne luke Split, istaknuo je premijer.



'Ono što je izrazito bitno da se u rastereti u ljetnim mjesecima grad i okolica Splita to je nova multimodalna platforma splitske aglomeracije Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš koja će totalno promijeniti ozračje u ljetnim mjesecima i u konačnici projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split sa trajektnom lukom Split i na taj način sa zračnom lukom Split te izgradnju intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split Kopilica.'



Tu su i prometni projekti koji se odnose na cijelu županiju.



'Bitan je i projekt rekonstukcije ceste na Braču od Supetra preko Pučišća Povlja do Sumartina. Zatim projekt rekonstrukcije dogradnje čvora Dugopolja na autocesti Zagreb Split. Riješit ćemo i istočno križanje na izlazu iz Makarske' najavio je premijer u programu Radio Dalmacije.



Andrej Plenković najavio je i skoro imenovanje radne skupine za analizu dovršetka Spladium centra.



'Znamo da ta predivna dvorana stoji bez izgrađenog poslovnog dijela i mislim da će u kvalitetnom dijelogu grada i Hrvatske Vlade u predstojećem razdoblju biti riješen i taj problem.'



Premijer je govorio i o Karepovcu, iseljavanju, održivosti mirovinskog sustava, odnosima sa susjedima, a odgovorio je i na pitanje je li većina u Saboru stabilna. Cijeli razgovor s premijerom u eteru Radio Dalmacije možete poslušati OVDJE.