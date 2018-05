Kako domaći 'maslaju' goste: za ovakve iznajmljivače postoji poseban krug u 'paklu loših domaćina'!

Špica je sezone u malom mistu u okolici Splita. Turista je toliko da bi napunili ne svoja 2-3 apartmanića, nego i veći neboder. Nije problem zamisliti razgovor uz prvu jutarnju kavu najbližih susjeda koje se od velikih grupa Poljaka - koji su očekivali da će bolje proć na "licu mista" - mahnito brane rukama i nogama kao da su najdosadnije mušice.



- Ala, stižu mi danas ovi stari gosti na deset dana, njih šest u dva apartmana. Nikakve muke s njim, na plaži su od jutra do mraka – hvali se Ane, a Mare joj ne ostaje dužna.



- E, bome, i ja ću sutra pod tamaris. Iman dvi rezervacije za istu sobu, pa 'ko prije dođe - nosi!



Ono čime se ponosi naša imaginarna Mare, noćna je mora velikog broja stranaca koji stižu u Hrvatsku. Iako su recenzije na servisima za rezerviranje smještaja uvele reda na tržištu privatnog smještaja, jer nekoliko negativnih znači kraj biznisa, i dalje je priličan broj onih koji direktno s domaćinom dogovaraju svoje ljetovanja.



To otvara mogućnost iznajmljivačima poput Mare, kojih, nažalost, nije malo, a koji se iz vlastite sigurnosti ili dobivanja boljeg upita - upuštaju u "overbooking". Kad je on planski, u pitanju je najnepošteniji način rada privatnog iznajmljivača, te za njih postoji poseban krug u "paklu loših domaćina".



Gori su jedino oni koji čak i nakon uplaćene akontacije apartman izdaju onima koji stižu na nekoliko dana duže ili za viši iznos, a šokiranim gostima po dolasku tek vrate uplaćeno i pošalju ih na cestu da se snalaze sami. Jednostavno je, nemojte to raditi jer ne štetite samo svom ugledu - već i hrvatskom turizmu općenito!



U slučajevima kad se koristi nekoliko različitih servisa koji nude opciju instant rezervacije, moguće je da do preklapanja za isti objekt dođe sasvim slučajno. Tada domaćin mora biti u potpunosti susretljiv s gostima, na vrijeme im reći za situaciju u kojoj se našao i pronaći im alternativni smještaj u istom rangu, ako ne i bolji.



Maleni znak pažnje u obliku poklona koji će ih dočekati nakon dolaska ili plaćena večera u obližnjem restoranu trebali bi oraspoložiti i najmrzovoljnije.



Kako biste mogućnost "overbookinga" sveli na minimum, jednostavno prihvatite činjenicu da imate obavezu momentalnog ažuriranja vaših kalendara kod novih rezervacija, bez obzira koliko bili zaposleni tog dana.



Ako idete na put ili znate da će vam određeni period pristup mobitelu i računalu biti ograničen, zadužite člana obitelji ili prijatelja da preuze brigu o vašim apartmanima.



Preklapanje rezervacija može se izbjeći i korištenjem "channel managera", servisa koji sinkronizira kalendare na svim portalima gdje oglašavate vaše smještajne jedinice, no s obzirom da nisu besplatni, isplate se tek onima koji imaju dobru popunjenost i više od 3-4 apartmana.