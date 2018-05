'Trebala je biti objava o prvom kupanju, kad ono...': jedna od najljepših viških uvala pretvorila se u smetlište, pogledajte fotografije  

Iako se često volimo pohvaliti da živimo na "najljepšemu mjestu na svijetu", a Dalmacija je navodno svima u oku, ono što se događa na plažama diljem obale prestrašno je.



Hrpe smeća, plastike i otpadaka preplavile su Jadran, a gotovo nijedna plaža nije na to imuna. Smeće se ne skuplja, gomila se, a nitko s tim 'nema žive veze'. Najgore je bilo oko Dubrovnika, društvene mreže preplavile su fotografije onečišćenja, a sada se na isto požalio i jedan Višanin.



Na Facebooku je objavio kako je prije čišćenja izgledala plaža Stiniva, skrivena ljepotica otoka Visa. Do plaže je malo teže doći, ali isplati se, kako su svjedočili mnogi oduševljeni putnici i prenosili europski mediji. Plaža je čak uvrštena na 10 najljepših u Europi, što čini ove fotografije još strašnijima.



"Trebao je biti post o prvom kupanju sezone, al kad na tri naljepše viške plaže vidiš toliko smeća - planovi se mijenjaju. Plastika u moru je postala ekocid. Na Stinivi (često proglasena top 10 plaža u Europi) je mama s dvije klinke od jučer spakirala 40 punih vreća smeća, pomogli smo, al ima bar još 10-20 vreća kad bi i sitno smeće skupljali. Uz debile koji sanjaju bušenje Jadrana i elektrane na ugljen, fali masa pozitivaca da se ne pretvorimo u smetlište, i da ne ovisi sve o mami s dvije klinke...

Na slikama je i plaža Zaglav (bar 200 vreca smeća?) i Milna. Oko Visa bi mogao nakupit par hiljada vreća smeca s plaža?", napisao je ogorčeni korisnik Facebooka.







Kako je moguće da je plažu 'morala', uslijed nemara zaduženih za to, a i obijesti onih koji su onečišćenje skrivili, čistiti žena s dvoje djece, ne znamo, ali svaka čast tim 'entuzijastima' koji imaju volje i vremena za to. Ostali su pred sezonu očito zauzeti pripremanjem apartmana, 'pituravanjem' i glancanjem svojih prostora za turiste, dok žive u teškom onečišćenju.