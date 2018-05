Kako funkcionira lokalna uprava: odbori se ne sastaju, članovi nemaju pojma da su članovi, a odluke se, tvrdi oporba, donose u gostionicama

- Nisam ja član odbora, to mora biti drugi Vranješ – kazao nam je zamjenik gradonačelnika Joze Vranješ kada smo ga prošli tjedan kontaktirali kao člana Odbora za suzbijanje bolesti ovisnosti.



Nismo pogriješili, no nije pogriješio ni Joze Vranješ, jer očito nije znao da su ga “ubacili” u Odbor. Čudio se i dr. Darko Granić. On je, istina, "načuo" o tome da su ga “nominirali”, no njega "nitko ništa nije pitao". U Odboru za suzbijanje bolesti ovisnosti završio je, prema svoj prilici, zahvaljujući nekadašnjem članstvu u tom istom Odboru, kao bivši voditelj Hitne pomoći u Makarskoj.



Suvišno je i komentirati je li se spomenuti Odbor ikad sastao od srpnja 2017. godine kada je oformljen. Nije. A nije se sastao ni Odbor za strateški razvoj i kapitalne investicije, kojemu je na čelu Marija Lelas. Nedavno je za Makarsku kroniku to potvrdio i Jurica Dobrinić, ekonomski stručnjak koji je i sam član navedenog Odbora. Iz razgovora s njim vidi se da je voljan iznijeti ideje i surađivati, ali čini se da za tim, barem od prosinca, kada su članovi Odbora imenovani, nije bilo potrebe.



Ni Odbor za gospodarske aktivnosti, kojemu je predsjednik Joško Lelas, nije se sastajao. Potvrdio nam je to njegov član Sretan Glavičić, uz napomenu kako je taj Odbor oformljen još u srpnju prošle godine.



Odbor za prostorno uređenje na čelu s Markom Raosom također nikad nije okupio svoje članove. Raos, međutim, obećava da će se to dogoditi ovog tjedna, ali član Ivan Šimić tvrdi da nikakav poziv nije dobio. Materijala, kaže Raos, imaju, a u to ne sumnjamo, jer je u tijeku procedura izmjena Prostornog plana.



- Stalno nam obećavaju da će se odbor sastati! - kaže Šimić.



Ni Vijeće za davanje koncesija nije se sastalo. Potvrdila nam je to članica Hloverka-Novak Srzić, a sezona samo što nije.

Osnovu za sastajanje nije našao ni Odbor za prigovor i pritužbe. Potvrdila nam je njegova predsjednica Sanja Bašković.



Zaključili smo, dakle, tko se ne sastaje, a ima li onih koji se sastaju, koji rade? Gloryan Grabner iz Crvenog križa kaže kako je Socijalno vijeće najvrjednije gradsko tijelo, a sastalo se baš prošlog tjedna.



- Socijalno vijeće jedan je od odbora koji najviše radi, a mnogi drugi su tu samo da zadovolje formu - veli Grabner.



S njim se slaže i Ivan Kotarac, također član Socijalnog vijeća, koji dodaje kako su se do sada našli "bar pet, šest puta". Kotarac kaže da je agilan i Odbor za kulturu i umjetnost, čiji je također član. Jedan od rezultata njihova rada bio je, veli, Uskrsni doručak, manifestacija održana na blagdan Uskrsnog ponedjeljka.



Vijeće za prevenciju, kaže nam Dražen Nemčić, zamjenik gradonačelnika koji je preuzeo vođenje Vijeća kojemu je formalno na čelu gradonačelnik Jure Brkan, okupilo se tri puta, a posljednji put u veljači. Stožer za zaštitu i spašavanje, također na čelu s Nemčićem, sastao se također triput.



Čedo Crljen kaže kako je Odbor za javni red i mir, čiji je član, jedan od onih koji rade svoj posao. Sastali su se dva puta. Baš kao i Odbor za međugradsku suradnju. Odbor za školstvo nešto je pak manje ažuran, pa je okupio svoje članove samo jednom, baš poput Odbora za obrazovanje i sport.



I dok vlast šuti i radi, oporba dodaje: da, ali isključivo po svom! Opozicija je k tome vrlo kritična prema radu odbora. Konstituirane odbore smatraju ispunjavanjem forme, a da stvar bude zanimljivija, upravo u mandatu ove vlasti dodano je sedam novih radnih tijela Gradskog vijeća, i upravo su ti odbori najmanje aktivni.



Sretan Glavičić, šef SDP-a, svoju je oštricu usmjerio prema Hloverki Novak-Srzić, kao predsjednici Odbora za zdravstvo.



- Održan je jedan, ili dva sastanka, a nakon posljednjeg, gdje su doneseni neki zaključci, već jako dugo ne čujemo ni A ni B. Uz odbore koji su vezani uz proceduru rada Gradskog vijeća, a koji se sastanu prema potrebi, ovi drugi su konstituirani i nakon toga ništa – kaže Glavičić.



Ivan Šimić (Živi zid) tvrdi kako bi izvršna vlast trebala provoditi odluke upravne vlasti, ali to se ne događa.



- Demokracije nema jer je ugušena na svim razinama. Osim u netransparentnom izbornom procesu, guši se i jer upravna vlast ne može raditi svoj posao. Odluke bi, naime, trebale dolaziti na odbore, a odbori bi ih, nakon što ih pročeščljaju i definiraju, trebali slati na Gradsko vijeće. No, kod nas se odluke donose u gostionicama – eksplicitan je Šimić.



Kaže kako izvršna vlast uzurpira posao upravne vlasti i čini sve da struku isključi.



- U ovakvom načinu rada struka ne može doći do izražaja. Odbori bi se trebali sastajati svaka dva tjedna, a mi imamo slučaj da se neki odbori ne sastanu ni za cijeli mandat – ogorčeno će Šimić.



Komu uopće trebaju odbori? Osnivaju se kao zakonska obveza, ali...



- Valjda su njih dvojica, trojica, koji vode grad, dovoljno pametni da ne konzultiraju nikog drugoga i da sve odluke donose sami – zaključuje Šimić.



Trebamo li zaključiti da su makarski gradski odbori, uz rijetke operativne iznimke, samo mrtvo slovo na papiru? U prijevodu to znači da je pri Gradskom vijeću konstituirano tridesetak raznih radnih tijela od kojih se skoro trećina ne sastaje. A oni koji se okupe dvaput ili triput godišnje smatraju se velikim trudbenicima.



Kada se zna da se članovi odbora većinski regrutiraju iz vlastitih stranačkih redova, ili se "posude" pojedinci od koalicijskih partnera čija ruka neće izdati, vraćamo se na početak koji kaže da je svaki mali pokušaj trijumfa struke nad politikom ilozoran i sasječen u startu. Jer, ionako se zna tko vedri i oblači. Pa onda i imamo činjenicu da članovi nekih odbora i ne znaju da su članovi.

Rekorderka Hloverka sjedi u šest odbora

Hloverka Novak-Srzić, direktorica Turističke zajednice, članica je u najviše odbora, čak šest. Njeno ime nalazi se u Odboru za strateški razvoj, u Odboru za financije (koji se sastao pred donošenje proračuna), u Odboru za nazive trgova i ulica (nedavno su imali prvi sastanak), predsjednica je Povjerenstva za osobe s invaliditetom, koji je također imao svoje okupljanje, kao i Odbora za zdravstvo. Odbor za zdravstvo, tvrdi ona, ne radi samo kad se sastaje, nego je, prema njenim riječima, u međusobnim kontaktima i u periodu između sastanaka. A imenovana je i u Međustranačko vijeće koje broji osam članova.