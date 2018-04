Dragi svećenici, redovnici i redovnice, dragi vjernici Hvarske biskupije, rasprostranjene na otocima Hvaru, Braču i Visu!

Ja sam Petar, vaš brat!



Crkva me po papi Frani šalje da od danas budem vaš pastir, otac, brat, prijatelj i pratitelj na životnom putu.



Ovim se riječima na kraju euharistijskog slavlja u ponedjeljak 30. travnja u katedrali sv. Stjepana I., pape, svima nazočnima obratio novi, 56. po redu hvarski biskup, mons. dr. Petar Palić.



Biskupski red novom pastiru Hvarske Crkve, koji je za svoje geslo izabrao evanđeoski redak "Na tvoju riječ", podijelio je kao glavni zareditelj zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. Želimir Puljić, a suzareditelji su bili Palićev predšasnik biskup Slobodan Štambuk i donedavni njegov ordinarij dubrovački biskup Mate Uzinić.



U slavlju ređenja sudjelovali su gotovo svi (nad)biskupi Crkve u Hrvata, koji su također položili ruke na novoga biskupa. Među njima i vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić, mons. Giuseppe Pinto, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, koji je objavio apostolski nalog pape Frane o biskupskom imenovanju, potom mons. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski, metropolit, mons. Nikola Eterović, rodom Bračanin, apostolski nuncij u Berlinu, mons. Martin Vidović, naslovni nadbiskup ninski, nuncij na službi u Državnom tajništvu Svete Stolice...



Mons. dr. Petar Palić prvi je hrvatski Janjevac uzdignut na biskupsku službu.



- Ovu radost danas osjećaju i dijele mnogi. Od svećenika i vjernika ove biskupije kojoj si poslan predsjedati u ljubavi, preko tvoga rodnoga Janjeva i Janjevaca diljem Hrvatske, do Dubrovačke biskupije u kojoj si donedavno djelovao. Raduje se i tvoj pokojni otac Antun koji iz rajskih visina prati i molitvama zalijeva ovu svečanost. Raduju se okupljeni nadbiskupi i biskupi kojima si kao Generalni Tajnik vjerno i odano služio. Tu su i brojni Tvoji prijatelji i kolege iz zemlje i inozemstva koji su došli svojom nazočnošću i svojom molitvom dati duhovnu potporu, kazao je u prigodnoj homiliji nadbiskup Puljić, dok se osobita radost ižaravala na licu Petrove majke Zore, i njegove braće Nikole, Zdravka, Branka i Leopolda s obiteljima, te skoro četrdeset svećenika porijeklom iz Janjeva koji su na službi diljem Crkve u Hrvata.



- Kao učitelj vjere i morala biskup je ne samo voditelj i liturg, već i učitelj vjere. On je javni svjedok evanđelja koji svjedoči što vjeruje, te prosuđuje i na primjeren način nalaže što se ima vjerovati. A u slučajevima otpada mora bez straha preuzeti ulogu proroka, pa odgovorno i hrabro naviještati kršćanske istine i prave vrjednote. I dok srcem dobroga pastira ide tražiti što je izgubljeno, neće se ustručavati govoriti o "krivim i zavodljivim ideologijama koje šire poluistine o čovjeku i svijetu". Istim stavom jasnoće i odvažnosti on će opominjati i upozoravati i na procese nezdravih i neprihvatljivih ideja i nazora koji se mogu pojaviti i u vjerničkim redovima. Upravimo, stoga, svoje duše prema nebu i molimo zaufano i žarko za novoga biskupa Petra i poželimo neka kao "Kristov vojnik i Božji vitez" bude na visini zadataka koje mu Crkva danas povjerava. Stoga, sve nas koji smo došli nazočiti ovom otajstvenom događaju, liturgija potiče i poziva sudjelovati sabrano i pobožno u svetom obredu ređenja. I neka bude biskup molitve, rada i reda. Neka poniznim srcem poput Marije stalno ponavlja, evo, službenika Kristova. I s apostolom Petrom ispovijeda "nisam dostojan, ali, na tvoju riječ, Gospodine, bacit ću mrežu" (Lk 5,5), pozvao je mons. Želimir sve na molitvu, dok je ređenik ležao ispred oltara hvarske katedrale.



Nakon polaganja ruku i molitve ređenja, nadbiskup Puljić podijelio je novom hvarskom biskupu evanđelje, prsten, mitru i štap, kao znakove pastirske službe. Nakon cjelova mira od svih nazočnih (nad)biskupa, biskup Palić predvodio je euharistijsko slavlje.



Riječi pozdrava pri koncu mise uputili su nadbiskup Barišić koji je zaželio da Palićevo "svećeničko iskustvo, pastirska spremnost i pastoralna svježina bude blagoslov za sve nas biskupe, svećenike, redovnike, redovnice i vjerni puk ne samo ove biskupije, nego čitave Splitske metropolije". U ime svećenika novoga biskupa pozdravio je don Toni Plenković, a u ime vjernika gospođa Anna Sansović.



Posebno je nadahnuto govorio dosadašnji hvarski biskup, zaželjevši svome nasljedniku mirno more i dobar vjetar, i neka ga čuva Zvijezda mora. "Moj kapetane, Božjim blagoslovom kreni dalje, za potrebe Svete Bračko-Hvarske-Viške Crkve", zaključio je mons. Slobodan Štambuk.



- Bogata povijest i duhovni život ove biskupije baština je koju smo primili i koju moramo nastaviti čuvati, prenositi budućim pokoljenjima i na njoj graditi vlastitu budućnost. Kakva će ona biti, ovisi o nama samima, kazao je u završnom pozdravu biskup Palić, zahvalivši posebno Odboru za pripravu ređenja, pod vodstvom katedralnog župnika don Milija Plenkovića, te je poručio:

- Živimo u vremenu velikih izazova. Iskustvo nas uči da često stojimo pred neizvjesnošću svoga poslanja, isto kao što su i apostoli one noći stajali pred neizvjesnošću svoga ribolova. Njihov je cjelonoćni ribolov ostao bezuspješan, srce ispunjeno gorčinom, a ruke prazne, sve do trenutka dok nisu, prepoznavši Gospodina Isusa i potaknuti Njegovom riječju, bacili ponovno mreže. Čin izvan svake ljudske logike, djelo izvan svakog razumskog utemeljenja.



Međutim, kad se radi s Gospodinom i u njegovo Ime, onda je upravo On taj koji naše napore i nastojanja čini djelotvornima. Otvorimo oči svoga srca da bismo mogli prepoznati Gospodina u uspjesima i neuspjesima, u punini i praznini životnih okolnosti, i bez straha krenimo prema Njemu i dopustimo mu da dođe k Nama, svjesni svoje grješnosti, ali i veličine dara njegova praštanja.



Ceremonije ređenja predvodili su mladi hvarski svećenici don Ivan Jurin i don Milan Šarić, dok je Evanđelje navijestio đakon hvarske biskupije Toni Aviani. Oko oltara su služili bogoslovi iz splitske Bogoslovije, dok su u liturgijskom pjevanju sudjelovali katedralni zbor sv. Cecilije iz Hvara, mješoviti zbor Janjevo iz Zagreba te župni zbor sv. Cecilije iz Kistanja. Pjevanjem je ravnala Klara Milatić uz orguljsku pratnju Tomi Domančić.



Na kraju misnog slavlja, dok je odzvanjao himan Tebe Boga hvalimo, zaređenik je podijelio svoj prvi biskupski blagoslov prošavši središnjom lađom hvarske katedrale i blagoslovivši i sve nazočne vjernike na hvarskoj Pjaci, dok su s obližnje tvrđave topovski plotuni pozdravljali novog hvarskog biskupa.