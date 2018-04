I Caritas se uključio u akciju pomoći samohranoj majci koja boluje od karcinoma i s troje djece žive u derutnom stanu: 'Željka je na štakama došla samo da bi rekla hvala, to čovjek ne zaboravlja'

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije uključio se u pomoć obitelji Željke Topić iz Solina, u sanaciju njezina stana koji je doslovno "izjela" vlaga.



Oni su Uredu državne uprave prijavili pokretanje humanitarne akcije "Zajedništvom do obiteljskog doma" kako bi se prikupila materijalna i financijska pomoć za obnovu Željkine obiteljske kuće u Solinu. O problemu Željke Topić i kako bi joj se moglo pomoći mi smo pisali u više navrata.

Priča o samohranoj majci koja živi u derutnom stanu, bez tople vode i WC-a, dirnula brojne ljude: splitske mame, susjedi i meštri se digli na noge da pomognu teško bolesnoj ženi

Samohrana majka koja boluje od karcinoma s troje djece žive u derutnom stanu u Solinu, bez tople vode i WC-a: 'Bojin se da se i oni ne razbole ka ja, to mi je najveća briga'



– Upoznati smo s teškom životnom situacijom gospođe Željke Topić kojoj pomažemo na razne načine otprije pet godina. Prilikom jednog posjeta ostala sam šokirana uvjetima u kojima ona onako bolesna leži, cijeli kušin bio je pun vlage – govori nam časna sestra Vlatka Topalović, ravnateljica Caritasa nadbiskupije Split, dodajući kako ih je teška Željkina situacija i njezina bespomoćnost kao samohrane majke troje djece tada jako dirnula.



Željka inače boluje od jedne vrste karcinoma limfnih čvorova, a od raka prije 18 godina preminuo je i njezin suprug. Najmlađe dijete tada je imalo tek dvadeset mjeseci, dok danas i najstarija kćerka ima zdravstvenih problema.

– Pomagali smo joj prikupljanjem ogrjeva, namjenskom donacijom jedne župe, kao i jednokratnom pomoći, a od 2015. i bonovima za hranu. Željka je mlada ostala udovica, a smrt u obitelji potrese i onesposobi svakog pojedinca, to treba imati na umu, posebno kada imaš troje male djece – smatra časna Vlatka, i dodaje kako ju je Željka za Božić prošle godine nazvala kada se vratila s jedne od terapija i požalila da se voda slijeva niz zidove i da joj je krevet mokar.



– Za prvu ruku pomogli smo joj dekama i novim madracima, ali ni sami nismo odmah znali kako riješiti stambeno pitanje jer to nije baš tako jednostavno – govori nam časna Vlatka, pa je Željka pomoć potražila i posredstvom naše medijske kuće obrativši se javnosti, a potom su se priključili i ljudi dobre volje putem Facebook grupe "Pomoć za Željku".



– I mi smo malo razmišljali pa se sada uključili tako što smo otvorili poseban račun za humanitarnu akciju "Zajedništvom do obiteljskog doma" kako bi se prikupila materijalna i financijska pomoć za obnovi Željkine obiteljske kuće.



Radovi će prema procjenama koštati više od 100 tisuća kuna, a za sada se putem ovog računa, na način da je već objavljen i na stranicama Facebook grupe "Pomoć za Željku", prikupilo više od 20.000 kuna. Prema najavama solinskog gradonačelnika Dalibora Ninčevića i Grad će se uključiti u akciju.



– Imamo inženjera koji će svoj djelokrug rada odraditi "pro bono", dakle za opće dobro, i pratiti radove sa svojim suradnicima. Putem Facebook stranice "Pomoć za Željku" javili su se neki meštri koji također žele pomoći i koji su upućeni na našeg inženjera kako bi se sve dobro uskladilo. Mogu se, naravno, javiti i mnogi drugi ako žele pomoći – veli nam časna Vlatka, dodajući kako će firmama sa solinskog i splitskog područja uputiti zamolbe za materijalnu ili financijsku pomoć. Što se tiče opremanja stana nakon završetka radova, u Caritasu su, kažu, već odvojili bolji namještaj za kuhinju, krevet, perilicu....

– Taj bi namještaj čuvali u rezervi ako ne bi bilo dovoljno sredstava za novi, jer sami radovi na sanaciji iziskuju podosta sredstava. Predviđeno je i da se kupaonica spoji sa stanom, tako da Željka ne mora kao do sada bolesna izlaziti izvan kuće – pojašnjava časna Vlatka.



– Na kraju bih istaknula još samo jedan detalj. Naime, Željka je jednom čak nakon terapije došla u Caritas na štakama, a sve samo kako bi nam zahvalila. Rijetko to netko učini, to se ne zaboravlja, pa smo tada naše poznanstvo još više produbili – zaključuje časna Vlatka, ističući kako je svaka pomoć dobrodošla.