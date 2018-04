U Muću sve ostaje isto! Ušli su u povijest s prijevremenim izborima, ali samo su izgubili vrijeme i 90 tisuća kuna

U Muću sve ostaje isto! Naime, prema neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora, dostupnima u vrijeme pisanja teksta, za Općinsko vijeće vladajuća koalicija Liste grupe birača aktualnog načelnika Filipa Stupala i Hrvatske čiste stranke prava, opet imaju većinu. Sa 7 vijećnika od njih 13 koliko ih je u općinskom parlamentu, pobjedili su i na ovim izborima.



- Samo smo izgubili 4-5 mjeseci uzalud, kao i novac za nepotrebne izbore. Platili smo da bi sve ostalo isto – jasan je načelnik Stupalo kome 13 vijećnika u sazivu izbora iz lipnja 2017. godine, na kraju godine nije prihvatilo prijedlog proračuna, a kako nije bilo ni odluke o privremenom financiranju, umjesto načelnika, "palo" je općinskog vijeće.



- Sada čekamo dva dana za žalbe, pa odluku povjerenice o datumu konstituiranja vijeća. Nadamo se kako će za 10-15 dana biti i formirano novo vijeće kako bi mogli nastavit raditi - ogorčen je gubitkom vremena načelnik.



- Nek' se okrenu narodu. Nek' rade pošteno, za nas ljude i svoju općinu – poručio je Nikola Jurić, 61-umirovljenik iz Sutine, budućim vijećnicima Općine Muć koja je ušla u povijest kao prva općina sa prijevremenim izborima po novom zakonu, takozvanom lex. Šerifu.



Naime, na izborima 29. travnja, opet su birali svoje predstavnike u Općinskom vijeću. I na jednom od biračkih mjesta, u Gizdavcu gdje pravo glasa ima 90 glasača, zatekli smo Nikolu koji nam kao i svi ponavlja "mantru" specifičnu za cijelu Zagoru:



- Nema dice, nema perspektive!



- Većina bi nas i ostala na selu, blizu smo Splita, no ceste su nam loše, rasvjeta samo u pola sela, nemamo ni autobusne stanice. Barem da imamo subvenciju za vrtić koji je ovdje skuplji nego u Splitu – iznosi nam probleme mladih obitelji 38-godišnja Mirjana Melvan.



Slične primjedbe čuli smo i na glasačkom mjestu u Bračevićima, gdje glasa 149 birača, no malo ih je bilo zainteresirano za ove izbore. Naime, samo 38 posto stanovnika Muća je do 16.30 sati izašlo zaokružiti jednu od šest lista na kojima su imena kandidata za 13 mjesta, 13 fotelja u Općinskom vijeću.



- Ovdje na ogoračkom platou nema ni vode, dolje u Muću je bolje što se tiče barem toga. A nemamo ni vrtić, no srićom su dica u selu narasla pa im više ni ne treba – konkretan je 53-godišnji Ivica Jukić, hrvatski branitelj, dok 63-godišnji umirovljenik Slavko Jukić dodaje:



- Nemamo ni autobusne linije. Ako hoćeš do općine, do liječnika u Muću, izgubiš cijeli dan čekajući autobus. Samo su dvije veze radnim danom, a nedjeljom je uopće nemamo. Vidite nam i ceste, nisu se uređivale godinama, skoro trideset godina je prošlo od zadnjeg, friškog asfalta.



Ovim željama pridružili su se svi mještani koji su izašli na nove izbore očekujući kako će i novac utrošen na ove prijevremene, po mnogima nepotrebne izbore, biti "pametno" utrošen.



Spominje se cifra od nekih 90.000 kuna, za koju mnogi žale misleći kako se mogla i pametnije potrošiti, no tješe se kako će barem mještani koji su bili uključeni u samu izbornu proceduru, dobiti za svoj rad dnevnice od po 300 kuna.



I tako su stanovnici općine Muć, nanovo birali svoje predstavnike, nadajući se kako će napokon ti "novi" raditi na prosperitetu. Kada ih već plaćaju 500 kuna po sjednici.



Prijevremeni rezultati



U utrku za vijećnike u novom sazivu ušlo je šest kandidacijskih lista: Hrvatska čista stranka prava sa nositeljem liste Josipom Granićem, Hrvatska demokratska zajednica Ivan Karin, koalicija Hrvatska seljačka stranka i Hrvatska stranka umirovljenika sa nositeljem Željkom Vrdoljakom, pa Hrvatska stranka prava Ante Jelavić-Šako, te kandidacijska Lista grupe birača nositelj aktualni načelnik Filip Stupalo i kandidacijska Lista grupe birača Ivana Šolića.



Stupalovih pet vijećnika sada se "istopilo" na 4, no njegov koalicijski partner HČSP je sa 2 vijećnika "skočio" na tri, pa je vlast i dalje u njihovim rukama. HDZ koji je imao tri vijećnika, novim izborima izgubio je jednog, a tog - trećeg - je dobila Lista Ivana Šolića, koja je do sada imala dva vijećnika. HSP je i dalje ostao na jednom vijećniku.



Ujedno stranke imaju 48 sati za podnošenje žalbi na rezultate privremenih izbora.