'Strah i tjeskoba uvukli su se među djelatnike': gradonačelnik Trogira najavio smanjenje gradske uprave, HDZ prijeti dovođenjem mama s bebama

Novim pravilnikom o sistematizaciji gradske uprave Trogira što ga je nedavno usvojilo Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika Ante Bilića, broj dosadašnjih 75 djelatnika smanjuje se na 62.



Višku djelatnika, dakle njima trinaestorici, bit će uručeno takozvano rješenje o stavljanju na raspolaganje u zakonskom roku od 60 dana od stupanja na snagu novog pravilnika, a to je do kraja mjeseca travnja.



- Smanjen je broj upravnih odjela sa šest na četiri, a time i broj pročelnika. Smanjuje se i broj službenika u nekim upravnim odjelima, s obzirom na to da je i u ranijoj sistematizaciji postojao objektivni višak djelatnika. Radna mjesta sada su redefinirana tako da pokrivaju širi spektar poslova, odnosno jedan djelatnik obavljat će više poslova unutar upravnog odjela u kojem radi.

Djelatnicima koji su proglašeni viškom, ponuđena je otpremnina od pet tisuća kuna po godini radnog staža - kaže gradonačelnik Trogira Ante Bilić.



Pojašnjavajući razloge ovakvog reza u gradskoj upravi, gradonačelnik Bilić napominje kako su se na ovaj potez odlučili nakon usporedbe Trogira s drugim jedinicama lokalne samouprave koje imaju približno jednak broj stanovnika.



- Neki gradovi i s dvostruko manje zaposlenih u gradskoj upravi puno su efikasniji i uspješniji. Primjerice, Ivanić Grad ima 14 tisuća stanovnika i 21 zaposlenika u gradskoj upravi, Jastrebarsko 16 tisuća stanovnika i 23 djelatnika, a Čakovec sa oko 27 tisuća građana i duplo većim proračunom od našega ima 45 zaposlenih u gradskoj upravi. Trogir s 14 tisuća stanovnika, a brojka od 75 dosadašnjih djelatnika bila je pretjerana i neopravdana. Na plaće djelatnika izdvajali smo na godišnjoj razini 9,5 milijuna kuna ili 18 posto realiziranog proračuna i time smo postali sami sebi svrha - objašnjava trogirski gradonačelnik.



Ovako veliki broj zaposlenih, kaže Bilić, nije se mogao opravdati dobro, kvalitetnom i brzom uslugom građanima. Dapače, dodao je, bivša HDZ-ova vlast ostavila nam je nagomilane i neriješene sporove uz slabu učinkovitost djelatnika.



- Nakon dolaska na vlast zatekli smo 500 neriješenih komunalnih doprinosa, koji se nisu rješavali nego slagali u ladici. Arhiva je bila u katastrofalnom stanju jer službenici nisu papirologiju sortirali godinama. To nam je bio veliki problem i znatno nas usporio u procesu uvođenja sustava e-uprave. Jasno je da je dosadašnja gradska uprava bila preglomazna i neučinkovita, a sve na teret građana koji je financiraju. Stoga je smanjenje broja djelatnika bio nužan potez, a njime pokazujemo i svoju odgovornost prema javnom novcu. Sustav u ovom trenutku nije spreman za još radikalnije zahvate. No, bili smo primorani krenuti u ovom smjeru i našim građanima pružiti kvalitetniju uslugu za manje novca - zaključio je gradonačelnik Bilić.



Zbog otkaza u gradskoj upravi, održana je izvanredna sjednica Povjerenstva HDZ-a grada Trogira, stranke koja je obnašala vlast u proteklom mandatu i koja je sada najveća oporbena stranka u Gradskom vijeću.

Dvostruka mjerila

Mladen Pavić: Na djelu je klasičan politički obračun



Znakovito je da je gradonačelnik Bilić viškom djelatnika proglasio uglavnom članove HDZ-a, među kojima su i žene koje se nalaze na porodiljnom dopustu, veli Pavić



- Svatko razuman zauzima se za bržu i učinkovitiju gradsku upravu. Međutim, znakovito je da je gradonačelnik Bilić viškom djelatnika proglasio uglavnom članove HDZ-a, među kojima su i žene koje su nedavno rodile i nalaze se na porodiljnom dopustu. Racionalizaciju radnih mjesta nadalje gradonačelnik provodi dvostrukim mjerilima. Za nekoliko svojih stranačkih kolega iz SDP-a osigurao je isplatu otpremnina, dok će ostali završiti na Zavodu za zapošljavanje bez otpremnine, među njima i majke s novorođenim bebama. U ovom slučaju na djelu je klasičan politički obračun gradonačelnika s članovima HDZ-a te je riječ o njegovim neljudskim i nemoralnim potezima - ogorčeno će dr., povjerenik trogirskog HDZ-a.Dr. Pavić napominje kako gradonačelnik u javnosti lažima obmanjuje javnost da su i vijećnici HDZ glasovali za Odluku o novom ustroju i djelokrugu upravnih tijela.-To jednostavno nije istina, uvidom u zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća utvrdili smo da su svi naši vijećnici bili protiv nove sistematizacije gradske uprave. Strah i tjeskoba uvukli su se među djelatnike gradske uprave. Također apeliram na splitsku Lučku upravu da zaštiti svoja četiri djelatnika, među kojima su djeca branitelja, jer su i za njih pripremljeni otkazi nakon što su prešli pod nadležnost gradske tvrtke "Trogir Holding". Zaštitit ćemo pravnim putem djelatnike koji su proglašeni viškom, a pred Ured gradonačelnika svakodnevno ćemo dovoditi otpuštene majke s bebama u kolicima - kazao je dr. Pavić.Djelatnici kojima su pripremljeni otkazi, nisu za sada željeli davati izjave za medije. Kažu nam, da će biti spremni o mnogočemu progovoriti kada službeno dobiju rješenja o neraspoređenosti. Jedan od njih, tek nam je kratko kazao kako je do sada bio izložen strahovitom mobingu od svoje pročelnice, a otkaze koje je pripremio gradonačelnik Bilić ocijenio je diskriminacijom po političkoj osnovi.