Šokantne fotografije: Imotska krajina ne pamti ovakav pomor ribe, kapitalci od osam kilograma plutaju vodom; Među stanovnicima već kolaju teorije zavjere

Do sada nezapamćen pomor šarana u Prološkom blatu u Prološcu. Na stotine njih,većinom kapitalci i do osam kilograma plutaju vodom Prološkog blata a mnogi su doplutali i do obale.



- Nikada ovako, veli nam poznati ribolovac i ekolog Đelo Matić.Da ti srce pukne. Pa vidite koliki su to šarani.Ne znamo što je, naši čelni ljudi iz društva „Šaran“ poduzeli su sve korake da se ustanovi što je uzrok jer je naše Blato i pravi Eldorado za šarana. Istina, priče kolaju,može biti tragedija, a može biti da su točne i još neke teorije.



Naime,veli Matić, još u srijedu su zamijećeni prvi uginuli primjerci. Kako je sada šaran u fazi mriještenja mi iz društva pazimo da netko zloupotrijebi ovaj period mriještenja. U nedjelju,pak javljaju naši članovi koji su čamcem obišli veliki dio Prološkog blata da je pravi pomor. Na stotine i stotine uginulih šarana. No, nema druge uginule ribe koja obitava u ovim vodama,poput babuške, plotice. Znači , nastradao je samo šaran, veli Matić.



I doista na licu mjesta uz samu istočnu obalu Prološkog blata kapitalni primjerci uginulog šarana.U obližnjem granju na desetke uginulih,dok prema sredini jezera svjetlucaju na desetine plutajućih strvina šarana. Sličan pomor bio je i prije nekoliko godina u akumulacijskom jezeru Ričice.



- Postoji dvije teorije, veli nam Matić.Prva i ona o kojoj nitko od nas ne želi ni pomisliti, a svi vjerujemo samo da je teorija,da je voda nečim zatrovana. Druga, najvjerojatnija je kako je šaran pri mriještenju u plićacima jezera ostao bez kisika,nakon što je voda putem odvodnih kanala puštana iz Prološkog jezera.Riba doživi šok i ugine.Tako je bilo i u Ričicama.No, dok struka ne dade svoje obrazloženje,svi smo jako žalosni - veli Matić.



Ante Mikulić predsjednik ribolovnog društva "Šaran“već je poduzeo i konkretne radnje.



- Odmah po saznanju da je nastao pomor obavijestio sam veterinarsku inspekciju,zatim državnog inspektora za slatkovodno ribarstvo i državnog vodoprivrednog inspektora. Također odmah u ponedjeljak šaljemo primjerke uginulih šarana na dodatna ispitivanja,te ćemo javnost obavijestiti odmah po dobivenim rezultatima, veli Mikulić.



Čini se,a po riječima mnogih poznavatelja ove slatkovodne ribe, da je druga teorija o naglom snižavanju vodostaja u jezeru uvjetovanog ispuštanjem vode putem kanala u rijeku Vrljiku mogući uzrok pomora. No, ipak će se trebati pričekat i službeno obrazloženje ovoga velikog pomora šarana u Prološkom blatu.