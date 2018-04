Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije danas se očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti vrlo mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, javlja HRT.



I na jugu slično, pretežno sunčano i vrlo toplo s dnevnom temperaturom zraka uglavnom između 26 i 28 stupnjeva. Puhat će do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano i toplo, ali ne i posve stabilno. Uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, osobito u gorskim i istočnim krajevima.







Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu pretežno sunčano. Uglavnom na sjevernom dijelu, uz povremeno više oblaka lokalno može biti i pljuskova. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od utorka sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji prema otvorenome moru mjestimice može biti i jak.



Dakle, za produljeni vikend uživat ćemo u obilju sunčanog i iznadprosječno toplog vremena. Unatoč tomu atmosfera neće biti posve stabilna pa će lokalno biti pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti.