Krila Oluje na spektakularan način obilježila rođendan legendarne 4. gardijske: pogledajte ekskluzivne snimke vrtoglavog leta iznad Splita iz perspektive pilota

Šimun Tukić ima tek 11 godina i već sada zna da će, kad naraste, biti vojni pilot.



Zato uopće nije čudno da smo ga prilikom jučerašnjeg obilježavanja rođendana IV. Gardijske brigade na Rivi zatekli kako s mamom Marinom i sestrom Ivom strpljivo čeka red za simulator aviona MIG-21.



Nije nam Šimun baš razgovorljiv, ali zato nam je njegova mama povjerila kako je "uživljen" u vojsku još od prvog razreda osnovne škole.



- Izučio je 20 enciklopedija o Drugom svjetskom ratu, nema što ne zna. Kad je ove godine bila Noć muzeja, išao je u Zračnu luku Split i pričao s pilotima - ponosna je mama Marina.



Osim Šimuna, ispred simulatora tiskala se gomila djece i njihovih roditelja - svi su htjeli isprobati kakav je osjećaj upravljati avionom i biti gospodar neba. Okušala se u tome i potpisnica ovih redaka, kojoj se nakon samo par trenutaka držanja upravljača zavrtjelo u glavi, pa je mudro shvatila kako od nje nikad neće biti vojne pilotkinje. Ali Šimun, on je već druga priča...



No, ako je suditi po interesu Splićana za vojnu opremu koja je prigodno bila izložena na glavnoj šetnici, neće naš prethodni sugovornik biti jedini pripadnik Oružanih snaga RH. Posebno je oružje bilo zanimljivo mlađoj populaciji i djeci koji su zaposjeli štandove s puškama, koje su pomno razgledavali i slušali upute za rukovanje od pripadnika HV-a.



Svakako, to nije bilo ni približno sve što se moglo vidjeti prilikom obilježavanja 27. obljetnice osnutka IV. Gardijske brigade. Najprije je naše sugrađane oduševio svečani mimohod pripadnika Hrvatske vojske zajedno sa članovima Udruge veterana 4. gardijske brigade te gostiju koji su se s vrha Marmontove spustili do Rive, gdje su se, osim prezentacija ronjenja u izvedbi Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade, održala i dva akrobatska programa - prvi u izvedbi Počasno-zaštitne bojne te akrogrupe „Krila Oluje“. Ne treba posebno napominjati kako je ova potonja izazvala najviše interesa okupljenih sugrađana, posebno onih najmlađih koji su zadivljeno pratili uvježbane prelete u raznim formacijama. Zanimljivo je napomenuti kako su vojni zrakoplovi u tim manevrima tek par metara udaljeni jedan od drugom, a postižu brzinu i do 550 kilometara na sat.



Među publikom smo zatekli malenog Tonija Duževića s mamomTanjom. Pitamo ga kako mu se sviđaju avioni.



- Super su mi, ali isto nikad ne bih bio pilot - iskreno će naš mališan.



Naravno, sve je budnim okom pratio dobro raspoloženi ministar obrane Damir Krstičević, i sam ratni zapovjednik ove postrojbe koji je, možemo to ustvrditi, bio zvijezda dana, s obzirom da su se svi htjeli s njim fotografirati.



- Ovo je veličanstveno i na ponos grada Splita i cijele Splitsko-dalmatinske županije. Ogromna žrtva je plaćena za današnju slobodu - hvala svima za to. Kao što znate, naš ministar Gojko Šušak je rekao kako Hrvatska vojska ima sedam gardijskih brigada, te da su sve dobro ustrojene i obučene, ali je jedna udarna i pobjednička, a to je Četvrta. Vidite i danas da smo s narodom, da narod voli vojsku i da je crvena beretka simbol snage i pobjede. Kad vidimo ove sposobnosti, mi smo trajan jamac mira i sigurnosti u Hrvatskoj - kazao je prilikom obilježavanja ministar i dodao kako mu je izuzetna čast što će 22. svibnja biti prmljen u kuću slave ratne škole u SAD-u.



Po pitanju odnosa sa Srbijom kratko je odgovorio kako je okrenut budućnosti.



Čestitke Brigadi uputio je i Mirko Šundov, zapovjednik glavnog stožera Oružanih snaga



- Ovo je izuzetan dan! Hvala svim našim pognulim, nestalim i ranjenim braniteljima za sve što su učinili. Hvala cijelom pučanstvu i Splita i Dalmacije na velikoj potpori koju smo imali od samog početka kada je general Ivo Jelić počeo ustrojavati postrojbu. Lijepo je danas vidjeti da naša vojska ima nove sposobnosti. Cilj nam je bio da i to danas prikažemo i povežemo tu našu slavnu prošlost i nove sposobnosti s kojima Hrvatska vojska garantira svom narodu i državi sigurnu budućnost - istaknuo je Šundov.



Na taksi stajalištu uz Turističku palaču, bilo je posebno zanimljivo jer su uz borbeni helikopter OH-58 D Kiowa Warrior, bila izložena i borbena oklopna vozila, roboti i ostalo naoružanje, tehnika i oprema s kojom se naša vojska može podičiti.