'Stanje nas je zaista užasnulo! Jako smrdi i opasno je': volonteri hrabro navalili na divlji deponij usred šumskog raja uz Cetinu, ali količina smeća zatekla je i najspremnije

Pravu ekološku bombu "deaktiviralo" je ovog četvrtka oko 150 volontera iz dvadesetak udruga koji su u organizaciji HGSS - Stanice Split čistili Stazu sv. Ciprijana u Gatima, čiju je ljepotu desetljećima nagrđivalo divlje odlagalište otpada.



Kažemo "bombu" jer je ogromna količina smeća zatekla i one najspremnije volontere, a kamioni "Čistoće" i "Peovice" tijekom čitavog dana odvozili su krupni otpad na Karepovac, pa se točni kubici nisu mogli ni prebrojati za našeg posjeta.



Leana Čović iz agencije Adriatic.hr stigla je u Gata s čak 70-ak svojih kolega koji su team building usmjerili na ovu ekološku akciju.







- Ne mogu doć sebi da se ovoliko smeća nalazi blizu kuća! Gdje god smo takli, naišli smo na nekoliko slojeva smeća koje se tu odlaže godinama. S ovim bi se moglo cilo naselje uredit jer tu ima građevinskog materijala, pločica, parketa, prozora, namještaja, odjeće i obuće, ostataka kupatila i bazena... Užas! - kazala nam je Leana, pokazujući na hrpe i hrpe smeća koje se prikupilo duž cijele staze, inače starog puta kojim su ljudi iz Gata s tovarima nekad davno odlazili u Omiš.



- Stanje nas je zaista užasnulo! Ovo je inače prekrasan šumoviti predio iznad rijeke Cetine i nedopustivo je da bude ovako zapušten i zatrpan smećem. Naišli smo čak i na dječje gojzerice, uz krevete, stolice, građevinsku šutu i drugo smeće. Ako smo barem jednog čovjeka osvijestili ovom akcijom, puno smo napravili - rekla je Marija Paro iz PK "Gojzerice" koja se pridružila akciji zajedno s "Čistoćom" Split, Hrvatskim šumama, Gradom Omišem, TZ-om grada Omiša, DIP-om CZ - odsjekom Split, Javnom ustanovom "More i krš", PEU-om "Gata", "Peovicom", DVD-ovima iz Gata, Omiša i Kučića, Adriatic.hr-om, planinarskim društvima "Imber" i "Perun", udrugom "Dinaridi", "Neirom", udrugom B-4 i Srednjom školom "Braća Radić" iz Kaštel Štafilića.







- Naišli smo na ovu stazu tijekom jednog planinarskog izleta ostavši šokirani količinom otpada, a staza je kulturno-povjesna baština, mjesto biranja poljičkih knezova, put koji je spajao Omiš i Gornja Poljica. Smeća je toliko da bi nam trebalo više dana, možda čak i tjedana da se sve ovo posve ukloni sa šireg područja. Ovo je smetlište, osim neugodnog smrada, i potencijalna opasnost za nastanak požara, posebice jer se nalazi u staroj šumi bijelog i crnog bora - govori Anđela Odrljin, koordinatorica akcije koju je potpomogla Ina.Ivan Gabelica iz JU "More i krš" navodi kako je u čitavoj Splitsko-dalmatinskoj županiji puno i previše ovakvih divljih odlagališta koja čekaju sanaciju.



- Staza sv. Ciprijana nalazi se u zaštićenom području krajobraza rijeke Cetine, kao i Poučna staza sv. Leopolda Mandića koju smo morali završiti na dijelu gdje počinje ilegalno odlagalište. Sada ćemo je nakon čišćenja obilježiti i spojiti sa Stazom sv. Ciprijana i s ponosom predstaviti turistima kao atraktivnu destinaciju za šetnju - obećao je Gabelica.



Volonteri su se složili da ovakvih akcija treba biti više jer se na svakih par kilometara može naići na neki divlji deponij.



- Cilj akcija je, osim uklanjanja otpada, podizati svijest lokalnih ljudi o pravilnom odlaganju otpada, i da turisti vide da su došli na jedno uljuđeno mjesto, a i da glasno poručimo svima da se ilegalnim deponijima treba stati na kraj! - zaključio je Darko Gavrić iz HGSS-a.