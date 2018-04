U Trogiru 'zaboravili' završiti cestu, iz asfalta vire 30 centimetara visoke šahte: vozači su na rubu živaca, oštećena je čak i popularna 'tridesetsedma'

Zašto su radovi stali i kada će biti završeni nismo uspjeli doznati od glasnogovornice HC-a Tamare Pajić, koja nam se nije javljala na telefonske pozive, jer je navodno zauzeta oko pelješkog mosta

Iako su iz Hrvatskih cesta najavili kako će radovi na državnoj cesti s istočne strane ulaza u Trogir biti gotovi do Uskrsa, trenutačno su zaustavljeni.



Postavljen je tek jedan sloj asfalta iz kojeg s desne strane ceste prema Splitu vire šahtovi visine skoro 30 centimetara, te predstavljaju opasnost za vozače i motocikliste, koji negoduju zbog oštećenja automobila i otežane vožnje. Tamo zapravo vlada pravi prometni kaos i gužve pa se prozivaju Hrvatske ceste pošto je ta prometnica u njihovoj nadležnosti.



Prometne gužve inače su višegodišnji problem i rak-rana Trogiranima i posjetiteljima grada, a ovogodišnja turistička predsezona započela je prije uskrsnih blagdana. Prema podacima Turističke zajednice, turista je znatno više nego lani u ovo vrijeme, i do desetak posto, pa posjet UNESCO-ovu grad pruža lošu dobrodošlicu.



Uz to, valja podsjetiti i na nered uokolo rotora u neposrednoj blizini budućeg novog mosta Čiovo – kopno. Materijal koji se kamionima prevozi do gradilišta ispada, a žalo u debelom sloju prekriva cestu i "zove" na oprez u vožnji. No, vozači su sve jači na papučici, a o motoristima da se i ne govori, pa se događa bezbroj nesreća.



– Vraćajući se s posla, u Kaštela na rotoru nedaleko od budućeg mosta, na lijevoj strani uočila sam motorista koji je proklizao zato što je ovih dana padala kiša, srušio se na cestu i jedva se izvukao. Da su radnici s gradilišta počistili pijesak i žalo to se ne bi dogodilo – ljutito je rekla zaposlenica Gradskog radija Trogir.



– Šahtovi su poseban problem. Ima ih desetak koje strše iz asfalta te treba voziti s puno opreza, no unatoč tome ipak se zapne, pa moliš boga da prođeš lišo i da ne oštetiš auto – dodala je zaposlenica.



Doznajemo kako je jedan Trogiranin, koji ima poljoprivredno imanje u Divuljama i često ide u tom pravcu, kazao kako je sva rebra "istresao" jer je motorom morao prijeći preko mnogobrojnih šahtova.



Navodno se žale i vozači "Prometa", jer je nekoliko autobusa popularne "tridesetsedme" također oštećeno zbog šahtova.

Uređenje ceste Kneza Trpimira projekt je Hrvatskih cesta započet pretprošle godine. Prva dionica od autobusnog kolodvora do rotora na Brigima završena je prošle godine. Nastavak radova od rotora do Pantana započeo je u veljači ove godine.



No, ipak smo neslužbeno dobili utješnu informaciju iz Hrvatskih cesta kako se nadaju da će radovi biti završeni idućeg tjedna, kada će se postaviti još dva sloja asfalta, koji će, nadamo se, prekriti izbočene šahtove.