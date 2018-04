Kerum: Ako je točno to šta mi kažeš, to ne da osuđujem, nego ne želim čuti za to, on je za mene mrtav!

Već tjedan dana Damir Ćosić, zvani Roda (61), aktualni vijećnik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije iz redova Hrvatske građanske stranke Željka Keruma, nalazi se iza rešetaka splitskog zatvora na Bilicama.



Ćosić bi danas trebao biti pušten jer mu istječe sedmodnevno zadržavanje koje mu je 19. travnja izrekla sutkinja Prekršajnog suda u Splitu, i to nakon što ga je dovela policija uz prekršajnu prijavu zbog obiteljskog nasilja.



Iz splitske su policije na naš upit, ne navodeći identitet prekršitelja, potvrdili da su 19. travnja oko ponoći dobili dojavu o obiteljskom nasilju u stanu u Vukovarskoj ulici. Kad je policijska ophodnja stigla, zatekla je čovjeka u primjetno alkoholiziranom stanju te je utvrđeno da je vrijeđao, a onda i fizički napao svoju suprugu (52).

Prvi put

U sukob se potom, kad je vidio da mu je napadnuta majka, umiješao i sin (21) braneći majku, a onda je otac i njega napao pa je on bio primoran pozvati policiju. Nakon privođenja u postaju 61-godišnjak je odbio alkotest.



Kerumov suradnik autor je jednog od najprostijih političkih ispada godine: naljutila ga Grčićeva nepismena objava pa sasuo paljbu po splitskom HSLS-ovcu



Gradski vijećnik otvara fast food na ime ratnog veterana, Baldasar mu dio radova platio gradskim novcem?! Roda: Samo sam pomagao suborcu...



Navodno je, kako smo doznali na Prekršajnom sudu, uz fizičko nasilje županijski vijećnik Roda i prijetio članovima obitelji da će nabaviti oružje, što su oni vrlo ozbiljno shvatili kao ugroženost. Nakon što mu je sutkinja izrekla mjeru zadržavanja u zatvoru, Ćosić se žalio na tu odluku, no do jučer ujutro odluka Visokog Prekršajnog suda u Splitu o žalbi nije zaprimljena, tako da će on izići van nakon cjelokupne izdržane mjere.



Ćosić se nakon izlaska iz zatvora može vratiti u obiteljski stan jer, koliko smo uspjeli doznati, u njegovu slučaju još nije donesena nikakva presuda niti mu je određena bilo kakva mjera zabrane približavanja oštećenima. Isto tako, ovo je prvi put da se pojavljuje kao prekršitelj po pitanju obiteljskog nasilja.

Jad i bijeda

Kontaktirali smo jučer i Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine i Rodina stranačkog kolegu, koji nam je samo kratko poručio da navedeni vijećnik nije bio na prekjučerašnjoj sjednici Skupštine i da svoj nedolazak nije opravdao. Dodao je i da ne želi komentirati navedenu situaciju jer se ona ne tiče rada Skupštine.



Puno razgovorljiviji bio je čelni čovjek stranke čiji je Roda zastupnik, Željko Kerum, koji se iskreno šokirao kad je čuo zbog čega ga zovemo i da je Roda već šest dana u zatvoru.



– Ne znan ništa o tome, ali vidi, dragi moj: moj komentar ti je da ja imam mater, i dan danas živu, fala Bogu, i tri sestre, i ne dozvoljavam niti prihvaćam da blizu mene bude itko tko ženskoj kaže ružnu rič. Ako je točno to šta mi kažeš, to ne da osuđujem, nego ne želim čuti za to, on je za mene mrtav. Ja san do 14. godine živija na selu di su ljudi tukli žene, i toga se sićan i uvik sam bija ogorčen na takvo ponašanje i biža san od takvih. Mene je mater odgojila u ljubavi, ona i moje sestre su za mene sve, i ko god pomisli da bi stavija prst na žensko, taj je jad i bijeda – ogorčen je bio Kerum.



Kad smo ga upitali hoće li mu to stvoriti probleme u stranci s obzirom na Ćosićev mandat, kratko je kazao:



– Ako je on to napravija, nije više član stranke, razumiš...