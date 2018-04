Opušteno isplovio brodom do Čiova, snašla ga prava panika na moru: dva helikoptera pucala tik uz obalu, sve prijavio policiji, no zamolili su ga tek da se udalji s mjesta događaja

Prekrasan dan s ljetnom "fibrom" u zraku istjerao je nautičare na more, ali se jedan od njih vrlo brzo poželio vratiti na kopno, ili bolje rečeno, bio je primoran odustati od željene rute.



Prošlo je tek tjedan dana od kad smo na adresu redakcije zaprimili video dva gumenjaka s po šestero uniformiranih članova posade, kako plove neposredno uz bok "Jadrolinijina" trajekta "Tin Ujević". Tada su nam iz brodarske kompanije pojasnili kako se radi o vojnoj vježbi.



Od Brača do Splita kao u akcijskom filmu: crni gumenjaci puni maskiranih muškaraca priljubili se uz bok trajekta; Doznali smo što se dogodilo u Bračkom kanalu pred očima šokiranih putnika



No, pojedinim putnicima takva scena nije bila zabavno iskustvo, kao što nije bila oku ugodna niti današnja vojna vježba koja se oko 14 sati odvijala na južnoj obali Čiova.



- Isplovija san s brodon i stiga iza Čiova, na 200 metara od obale. Vidija san dva helikoptera, izmjenično su se vrtili i gađali metu na površini mora. Vidite kako se stvara pjena na moru od pucanja po površini – slikovito nam prepričava današnje iskustvo čitatelj kojeg je, kako kaže, nakon desetak minuta pomorska policija zamolila da se udalji, uz pojašnjenje kako se radi o NATO-voj vježbi.



Na priloženoj snimci vidi se svetište Gospe od Prizidnice kod Slatina na otoku Čiovu, gdje se pucalo tik uz obalu.



- Zva san nakon toga policiju kako bi prijavija pucnjavu, na što su mi rekli da ništa ne mogu poduzet, jer se radi o NATO-u – prepričava svjedok situaciju koja se u posljednje vrijeme sve češće viđa na Jadranu.



Zabrinjavajuće je što se nadomak sezone događaju vojne akrobacije na moru. Uputili smo službeni upit MORH-u, no do zaključenja ovog teksta nismo dobili službeni odgovor.