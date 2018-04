Ovaj dalmatinski gradić uskoro postaje veliki Big Brother: kamere će pratiti doslovce svaki korak građana i turista, postavit će se i na plažama!

Ugradnjom sadašnje tri kamere znatno je smanjen broj prekršaja u prometu, a snimke su vjerodostojne kao dokaz na Sudu i po zahtjevu ćemo ih ustupiti policiji - objašnjava dogradonačelnik Nemčić

Bavite li se ''cimer frajom'', jeste li oduzeli prednost drugom vozilu prilikom ulaska u rotor, jeste li ispred ''Bijele kuće'' napravili incident, nekome, možda, ukrali torbicu ili ste Kačićevim trgom vozili motocikl ili ste skrivili prometnu nezgodu na magistrali pa se pravdate da ipak niste vi krivi? E, više nema opravdanja jer će za sve navedeno, i još puno toga, uskoro postojati video snimke sa čak sedam novih i tri postojeće nadzorne kamere visoke rezolucije, a koje će kao dokazi poslužiti makarskim policajcima, komunalnim redarima, Sudu i gradskim tvrtkama.



"Big Brother'' u Makarskoj će snimati na 10 lokacija, a u planu je ugradnja još 14 kamera na isto toliko frekventnih mjesta. Riječ je o projektu Grada i Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo, a koji će za najam, servisiranje i održavanje, linkove, radio-vezu kao i cijeli novi server, za ukupno 10 kamera mjesečno trošiti 11 tisuća kuna. Prema riječima službenika za prevenciju PP Makarska Dina Nemčića, postavljene kamere doprinijet će turističkoj sigurnosti jednako kao i policijska biciklistička ophodnja od Kuka do centra grada.



Detalje o lokacijama sedam novih kamera čiji će se sustav nalaziti u Gradskom centru Osejava Makarska otkrio nam je voditelj Milivoj Brkušić.



- Snimke će se nalaziti u GCOM-u te ćemo ih, sukladno Zakonu o video nadzoru, moći ustupiti policiji, Sudu i gradskim službama - kaže Brkušić.



Postojeće tri kamere, nastavlja naš sugovornik, pokazale su se učinkovite, pa je tako ona na predjelu Veprica, postavljena zbog suzbijanja rada nelegalnih iznajmljivača, već dala rezultate.



- Druga kamera, postavljena na zgradi Glazbene škole za nadzor tržnice, također je ''napravila svoj posao'' jer je pomoću video snimki lani otkriven maloljetni piroman koji je zapalio kontejnere i umalo izazvao potpunu katastrofu jer je vatra zahvatila stablo i okolne montažne objekte - veli Brkušić, dodajući kako treća "stara" kamera nadzire kružni tok pored Autobusnog kolodvora.

Dvije nove kamere, inače, već su ugrađene te će uskoro biti stavljene u funkciju zajedno s ostalih pet.



Riječ je o video nadzoru lokacije pored zgrade Grada, a kamera je ugrađena i na kuću u kojoj se nalazi Crveni križ, dok je druga postavljena za nadzor rotora na Dugišu u blizini Gradske sportske dvorane. Do početka sezone preostalih pet kamera nadzirat će dvije lokacije na Voliciji, pa će tako jedna snimati dio ceste od Tučepi prema Vrgorcu, a druga magistralu u smjeru od Makarske prema Splitu.



Treća će biti postavljena u Vukovarskoj ulici u blizini semafora pored kafića Monaco te će snimati dio magistrale također u smjeru Makarska - Split, četvrta će nadzirati gradsku rivu i lučicu u blizini Arbuna i bit će postavljena pored benzinske crpke INA-e, a peta će snimati cijeli Kačićev trg.



Prema riječima dogradonačelnika Dražena Nemčića, za sada još nije u planu video nadzor gradske plaže koja bi na red mogla doći u sklopu ugradnje preostalih 14 nadzornih kamera.



Kako pojašnjava Nemčić, ugradnja video nadzora trogodišnji je projekt koji će biti realiziran do 2020. godine. Gradu je, naime, cilj prevencija kaznenih djela i neželjenih pojava kao i pojačana sigurnost građana i turista u prometu i na javnim površinama jer je gostima najvažnije da se osjećaju sigurno.



- Projekt video nadzora nakon preuzimanja vlasti doslovno smo našli u ladici pa smo ga odlučili realizirati u suradnji s komunalnim i prometnim redarstvom i PP Makarska. Još nam je potrebna suglasnost MUP-a. objašnjava Nemčić.



- Riječ je o programu podizanja razine sigurnosti diljem cijelog grada i na prometnicama i javno-prometnim površinama, odnosno ključnim lokacijama. S obzirom da bi Gradu kupnja kamera bila skupa, a i nakon 10 godina bi cijeli sustav već zastario, odlučili smo se za najam kamera za što će uskoro biti raspisana javna nabava - kaže Nemčić, dodajući da su prve tri ugrađene kamere unajmili od makarske tvrtke Multikomunikacije koja ih redovito servisira i održava tijekom 24 sata.



Dogradonačelnik naglašava da će pored mjesta koja pokriva video nadzor biti postavljene table s istaknutom obavijesti da se lokacija snima kamerama.



- Preostalih 14 kamera postavit će se također na frekventnim lokacijama, a u pregovorima smo s Makarskim komunalcem pa bi se iste postavile najvjerojatnije na zelenim površine. Ugradnjom sadašnje tri kamere znatno je smanjen broj prekršaja u prometu, a snimke su vjerodostojne kao dokaz na Sudu i po zahtjevu ćemo ih ustupiti policiji - zaključuje Nemčić.



Dodaje kako video nadzor neće ugroziti ničiju intimu jer se snimke prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka neće zloupotrebljavati.