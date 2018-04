'Perla' je učenicima iste škole i prošle godine mijenjala hotel, umjesto onog iz ugovora smjestila ih je u drugi uz obrazloženje da se u ugovorenom odvijaju građevinski radovi

Sezona je đačkih ekskurzija, koje, sudeći po iskustvima pojedinih škola, ne prolaze bez najblaže rečeno nesporazuma.

Nakon što su nedavno učenici osmih razreda Osnovne škole Stjepana Ivičevića iz Makarske na dvodnevnoj ekskurziji u aranžmanu turističke agencije "Perla" iz Imotskog umjesto najavljenog i navodno rezerviranog hotela "Well" bili smješteni u hotelu "Toplice" u Tuheljskim Toplicama, čije su sobe dijelom bile pljesnave, a u nekima je otpadao i plafon, slična priča sa zamjenom hotela u aranžmanu iste agencije dogodila se učenicima sedmih razreda OŠ Marka Marulića iz Sinja.



Skupina ozlojeđenih roditelja sinjskih osnovaca četiri dana prije prvotno najavljenog putovanja dovedeni su u dvojbu kada bi im djeca trebala ići na ekskurziju, a istovremeno su saznali da neće biti smješteni u hotelu u Dubrovniku već u Cavtatu.



Od 90 učenika sedmih razreda OŠ Marka Marulića za njih 56 roditelji su potpisali ugovor s putničkom agencijom "Perla" iz Imotskog o školskoj ekskurziji svoje djece od 23. do 25. travnja.



"Perlu" su, poslije provedenog javnog natječaja koji je oglasila uprava škole, odabrali sami roditelji ocjenjujući prezentiranu ponudu te agencije povoljnijom od druge dvije. Uredno su potpisani ugovori u kojemu je, uz ostalo, stajalo da će djeca biti smještena u hotelu s tri zvijezdice u sastavu grupacije "Valamar" u Dubrovniku.



U četvrtak 19. travnja, dakle četiri dana prije najavljenog polaska djece na ekskurziju, roditelji su doznali da bi djeca umjesto od 23. do 25. travnja na ekskurziju trebala putovati 25. travnja i vratiti se 27. travnja te da neće biti smješteni u Dubrovniku već u hotelu "Epidaurus" u Cavtatu.



Ta informacija je uznemirila duhove među roditeljima koji su od Katice Bilandžić, predsjednice Školskog vijeća roditelja, zatražili da ih se okupi i pred njih dovedu predstavnici škole i agencije kako bi im razjasnili o čemu se radi. Taj sastanak dogodio se u petak navečer 20. travnja, a nazočilo mu je 18 roditelja, ravnatelj škole Davor Ratković i vlasnik "Perle" Tihomir Lelas sa suradnicom.



Ravnatelj Ratković u startu se ogradio, "oprao ruke" koje su, ispostavit će se, bile "zaprljane" nepripadajućim aktivnostima. Ratković je, naime, ustvrdio da je škola, kako to i priliči, samo raspisala natječaj, a sve dalje je bilo na roditeljima.



Oni su poslije prezentacija triju ponuditelja odabrali upravo "Perlu" i s tom agencijom pojedinačno potpisali ugovor. Dodao je kako djeca žive za ekskurziju, da se do sada nikada nije dogodilo da je netko imao pritužbi na ovu agenciju, a i njegovo osobno iskustvo kao učitelja koji je s "Perlom" vodio na ekskurzije svoje učenike je pozitivno. Jedino što Ratković nije objasnio jest zašto je, poslije svega, prihvatio u kontaktima s "Perlom" igrati ulogu roditelja.



- Nakon što smo izabrani na natječaju, mi smo rezervirali smještaj u hotelu grupacije "Valamar", kako smo i ponudili. Uplatili smo i rezervaciju. Iz Valamara su nas 6. travnja obavijestili da nas ne mogu primiti i da će nam vratiti uplaćeni novac.



U toj situaciji mi smo prošli ponedjeljak rezervirali smještaj u hotelu "Epidarius" u Cavtatu, koji je bolji od "Valamara", i sve unaprijed platili. Što se tiče termina nama je svejedno hoće li djeca na ekskurziju od 23. do 25. ili od 25. do 27. travnja - kazao je Tihomir Lelas.



- U pripremi za ovaj sastanak ja sam jutros nazvala predstavnike "Valamara". Od njih sam dobila informaciju da ih je "Perla" kontaktirala u ožujku za rezervaciju, ali im se poslije nitko nije javio. Zanima me ima li razlike u cijeni smještaja - upitala je Katica Bilandžić.



- Nema razlike u cijeni. Za nas je "Epidaurus" skuplji. Nije točno da nismo kontaktirali "Valamar". Oni su nam poslali predračun i mi smo po njemu platili akontaciju - dodao je Lelas.



- Vi ste tvrdili da su iz "Valamara" od vaše agencije tražili da promijenite termin? - bila je uporna Bilandžić.



- Mi smo prije 4-5 dana bili ovdje u školi i dogovorili pomjeranje termina - kazao je Lelas.



Ta informacija rasrdila je roditelje. Jer što agencija ima kontaktirati školu i što predstavnici škole imaju raditi s agencijom nakon što je škola obavila svoj posao raspisivanja natječaja te nakon što su roditelji s izabranom agencijom, u ovom slučaju "Perlom", potpisali pojedinačne ugovore za svoju djecu?



- Vi ste bili dužni ispoštovati ugovor - inzistirala je Katica Bilandžić.



- Vi iz "Perle" mijenjali ste odredbe ugovora a da niste kontaktirali nas roditelje. Kažete da ste dogovarali s predstavnicima škole. Nisu oni potpisali ugovore već mi – kazao je roditelj Stipe Maganić, a jedna majka je, obraćajući se Lelasu i njegovoj suradnici, zaključila:



- U cijeloj ovoj priči sporna je vaša neodgovornost. Umjesto da ispunite ugovorom preuzete obveze vi mijenjate odredbe i kada vas mi na to sada upozorimo vi tvrdite da je sve u redu. A nije u redu.



U svakom slučaju u ponedjeljak ujutro sinjski osnovci otputovali su s "Perlom" na ekskurziju tijekom koje neće spavati u Dubrovniku već u Cavtatu.



Zanimljivo je da je "Perla" učenicima iste škole i prošle godine mijenjala hotel, umjesto onog iz ugovora smjestila ih je u drugi uz obrazloženje da se u ugovorenom odvijaju građevinski radovi.



Možda su se "Perli" zaredale nepredviđene okolnosti pa su u agenciji doista bili prisiljeni mijenjati smještaj, kako prošle godine tako i u slučaju osnovaca iz Makarske, sada iz Sinja... Ili je po srijedi ipak nešto drugo!?