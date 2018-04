Dalmacija će se danas grijati na ugodnih plus 25, no meteorolozi najavljuju promjenu: evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna

Na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije danas će biti sunčano, javlja HRT.



Ujutro je mjestimice moguća magla, osobito prema otvorenom moru, a poslijepodne koprenasta naoblaka. Ujutro tiho ili slab vjetar, a od sredine dana do umjeren zapadnjak uz malo valovito more.



I na jugu Hrvatske ujutro do 15 °C, mirno i bez vjetra, te uz mogućnost sumaglice i magle prema otvorenom moru. Danju sunčano, poslijepodne uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, a more malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24 °C.











Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano i toplo, osobito u Dalmaciji. Malo nestabilnije bit će u utorak i četvrtak na sjevernom dijelu, moguće i uz malo kiše ili lokalni pljusak, a od petka i u Dalmaciji. Ujutro i iduća dva dana mogućnost lokalne sumaglice ili magle, a u četvrtak će zapuhati jugo, u petak bura.