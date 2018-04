'Mi, Srbi, dobro znamo da ovdje nismo nepoželjni. Ljudi moji, pa za nas su ovo Havaji, još kad se pokrene avionska linija Brač - Beograd - Brač...'

Srbi se definitivno osjećaju sigurno u Makarskoj, vole dalmatinski temperament i glazbu, dobru spizu i uljudne domaćine, a more i plaže znače im povratak na ljetovanja iz djetinjstva. Slike Makarske i mjesta na Rivijeri mame ih na ponovni dolazak pa je tako u našem gradu lani boravilo 3000 državljana Srbije, a ovog ljeta ih se očekuje 3500 jer se svake godine bilježi porast dolazaka do 17 posto.



- Doći u Makarsku kod nas je još uvijek egzotika kao da smo otišli na Havaje, na makarskim plažama ima puno naših i netko svaki put proviri iz mora i kaže: 'Aleksandre, znali smo da ćemo vas sresti ovdje' - kaže nam Aleksandar Filipović, voditelj emisije Tabloid RTV Vojvodine koji je Makarsku, zajedno s još 50 kolega iz 20 TV kuća Srbije i Vojvodine te 20 turističkih agencija, među kojima je bilo njih nekoliko i iz Mađarske te Rumunjske, posjetio u sklopu 12. novinarske ture.



Pokretač tura je vlasnik agencije "Peca tours" i predstavnik srpske nacionalne manjine u Makarskoj Predrag Aranđelović koji u suradnji s "Titel prevozom", najvećim srbijanskim turoperatorom za Hrvatsku, ovaj projekt provodi uz podršku TZ-a Makarska, Ministarstva turizma, HTZ-a i TZ-a Županije splitsko-dalmatinske.



Srpski novinari su tijekom tri dana guštanja obišli i Brač te brački aerodrom na koji su donijeli pismo namjere da se 2019. godine pokrene avionska linija Brač - Beograd - Brač. Kako nam je kazao Filipović, koji je s kolegama u hotelu "Miramare" sudjelovao na okruglom stolu na temu sigurnosti u Makarskoj i prezentaciji Biokova i mjesta na Rivijeri, njegovoj sreći ove godine nema kraja jer je nakon 10 godina duge tradicije posjeta Makarskoj u sklopu novinarskih tura dobio priznanje kao promotor našeg grada i cijele Rivijere u Beogradu, odnosno brojnih reportaža za emisiju Tabloid.



Kako kaže, riječ je o medijskom proboju u moru dezinformacija oko sigurnosti gostiju iz Srbije u Makarskoj.



- Demokratizacija kroz društvene mreže i marketing pridonijela je povećanom broju dolazaka Srba i Vojvođana u Makarsku jer se ovdje osjećaju sigurno pa su već davno razbijene predrasude da su navodno nepoželjni i da će im netko razbiti registraciju na automobilu. Iskreno, Makarani su prijašnjih godina bili malo inertni po pitanju marketinga i promocije u Beogradu, ali su se srećom probudili - kaže Filipović, dodavši da je veliki nostalgičar pa se tako prisjetio nekadašnjeg hotela "Beograd", gdje je upoznao svoju prvu ljubav i slušao Đurđicu Barlović, koja je u bermudama pjevala ''E, moj Saša''.



Tako je bilo prije rata, a sada je sretan što su glazba i estrada pomirili ljude, pa je tako u Novom Sadu Gibonni najpopularniji pjevač, dok novi naraštaj pjevačica iz bivše Jugoslavije, koje ljeti nastupaju uglavnom u diskoteci "Petar Pan", kaže da im je najljepši selfie iz Makarske.



- Prilikom gostovanja u emisiji Tabloid i Rada Manojlović i Seka Aleksić hvalile su se da u Makarskoj imaju najbolje gaže, a to pokazuje da smo kao ljudi bliski. Vi volite nešto veselije, a mi ovu tugu koju Dalmatinac nosi u srcu kao lančić oko vrata - nadodaje Filipović.



- Ponovni dolazak u Makarsku meni je kao povratak starim ljubavima, kako bi rekao jedan lijep šlager s ploče. Mi panonski mornari volimo doći u Makarsku gdje je jako dobar đir, gdje je ćakula, gdje su ljudi, spiza i energija koja je prebrodila sve ono loše što se događalo u ratnim godinama i teškim vremenima - zaključuje urednik Tabloida.

Samo Gradac ima 700 kuća srbijanskih vlasnika

U sklopu tradicionalne ture i medijske promidžbe Makarske i mjesta na Rivijeri, 52 novinara i predstavnika agencija iz Srbije i Vojvodine pozdravili su voditelj manifestacija i marketinga TZ Makarska Tonči Lalić i direktori turističkih zajednica od Brela do Gradca, dok je o sigurnosti govorio službenik za prevenciju PP Makarska Dino Nemčić.



- Sigurnost je ono oko čega se itekako brinemo u Makarskoj i nadamo se da će i tijekom ove turističke sezone biti vidljivo da je ona na zavidnom nivou i da ćete ponijeti dobre dojmove. Zapravo smo postali globalno selo ili Big Brother pa bi i Makarska do početka ove sezone trebala imati videonadzor, odnosno kamere na devet frekventnih mjesta, što je uz biciklističke policijske ophodnje i rad s inozemnih kolegama jedan dio koji pridonosi turističkoj sigurnosti - kazao je Nemčić.



O sigurnosti turista na Rivijeri govorio je i direktor TZ Gradac Davor Andrijašević koji je istaknuo da je na području općine oko 700 kuća u vlasništvu Srba koji dolaze na ljetovanje s rodbinom i prijateljima, a pokazatelj da se svi ugodno osjećaju je i povećani broj dolazaka gostiju iz Srbije. Novinarima iz Srbije o sigurnosti je govorio i direktor TZ Baška Voda Ante Jurišić.



- Poznato je da je Hrvatska jedna od najsigurnijih turističkih destinacija na svijetu i mi u Baškoj Vodi imamo šest web-kamera u turističke svrhe. Lani smo ostvarili preko milijun noćenja, a porast dolazaka gostiju iz Srbije svake godine je 10 posto - kazao je Jurišić.