U Dalmaciji se nastavlja iznadprosječno toplo vrijeme, danas do 27 stupnjeva; Stručnjaci upozoravaju: Zaštite se, UV indeks već je visok

Iznadprosječno toplo bit će i sljedećih dana, pri čemu u nedjelju, na Dan planeta Zemlje, diljem Hrvatske suho i sunčano, a u sljedećem tjednu nestabilnije, uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, javlja HRT.



Nedjelja - većinom sunčana i još toplija od subote.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije vrijeme bez znatnije promjene - sunčano, najprije uz burin, zatim maestral, uz koji će more biti samo malo valovito, temperature između 15 i 18 °C.



Podjednako i na jugu Hrvatske, uz obilje sunca, te jutarnju temperaturu zraka od 12 do 15 °C, te najvišu dnevnu između 24 i 27 °C.



U novome tjednu - i dalje toplo, ali nešto nestabilnije.



Na Jadranu će i veći dio tjedna prevladavati sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme. U ponedjeljak navečer i u utorak do sjevernog će dijela Jadrana stići vlažniji zrak pa će biti nestabilno, uz mogućnost za povremene pljuskove i grmljavinu, ponaprije na riječkom području i u Istri.



Sporadični pljuskovi bit će ponovno mogući prema kraju tjedna do kada neće biti jačeg vjetra, danju samo mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj srijede na sjevernom dijelu jugoistočnjak.



UV indeks, mjera jakosti sunčeva zračenja, već je većinom visok, pa planirate li boraviti dulje na otvorenome, a osjetljivije ste kože - ne zaboravite se kvalitetno zaštititi.