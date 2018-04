Prizori na ovoj dalmatinskoj rivi dodatno su nam osvježili osunčani dan: građani požurili po besplatne sadnice, za ovo se cviće najviše otimalo

Kada krajem travnja zamiriše proljeće, najbolje je izaći malo na zrak, protegnuti noge i uživati u suncu. A kada se gušti te vrste spare s nečim korisnim, eto dobitne kombinacije! Bilo bi divno kada se to ne bi događalo samo jedanput na godinu, ali ni u tom slučaju nećemo kritizirati, dapače, svaki je trud dobrodošao.



A riječ je o akciji 'Zelena čistka' kojoj su se jutros u Makarskoj odazvale ne samo ekipe volontera, već i nadobudni građani koji bi svoje lijepo okruženje voljeli takvim i zadržati. Usput malo protegnuti noge i uživati u svježem zraku, di'š bolje?



U sklopu međunarodnog Dana planeta Zemlje kojega ćemo sutra, mnogi zbog svojih 'neopterećenih' načina nezasluženo, slaviti, Makarani su organizirali akciju čišćenja šumice na poluotoku Sv. Petar. Odazvalo se čak 250 volontera, što je više nego što se očekivalo, ali još uvijek malo - premalo.



Ipak, događaj je protekao uspješno, a za one manje aktivne na području čišćenja i zainteresiranije na području vrtlarenja, na makarskoj su se rivi dijelile sadnice u sklopu akcije 'Za ljepšu Makarsku'. Podijeljeno ih je čak 2500, a dominirali su đirani i lavanda, pravi dalmatinski 'pečati'.



Prizor cvijeća na jednom od gradskih trgova oduševio nas je, a u galeriji možete pogledati kako je to jutros izgledalo. Možda vas i inspirira na neke nove projekte, jer proljeće je pravo vrijeme za to. Uživanje u prirodi oplemenjuje i 'dušu i tilo', a i baš je lipo od svakodnevnih obaveza pobjeći i malo se pozabaviti vlastitim vrtom.