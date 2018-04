Dođite u Sveti Kajo, sudjelujte u utrci i pomozite Ivanu: petnaestogodišnji nogometaš liječi se od tumora na mozgu

Blagdan svoga zaštitnika, svetoga Kaja, ova solinska župa uz brojna događanja obilježava i Utrkom potpore kroz antičku Salonu za svoga mladog župljanina Ivana Kunca.



Kako nas je upoznao don Nikola Bodrožić, župnik župe svetog Kaja, riječ je o petnaestogodišnjem dječaku, osnovnoškolcu i sportašu u Nogometnom klubu "Solin", kojemu je koncem ožujka jedne večeri pozlilo te mu je tada otkriven tumor na mozgu.



– Ivan se trenutačno nalazi na liječenju u Zagrebu te prima kemoterapiju, roditelji svaki svoj slobodni trenutak koriste za posjet svome djetetu, a uz Ivana je stalno i baka jer roditelji rade. Nakon novih pretraga liječnici će utvrditi daljnji tijek liječenja – pojašnjava don Nikola, ističući kako su na ideju za pružanje pomoći svome malome sumještaninu i organiziranju utrke došli mladi iz udruge "Čuvari Kristova groba Sveti Kajo", koja već desetak godina djeluju u župi.



– Mi smo se kao župa već bili uključili u pomoć obitelji Kunac u ovim teškim životnim trenucima, a onda su mladi došli i na ideju za utrku – veli župnik, dodajući kako su roditelji izrazili zahvalnost župi i "Čuvarima Kristova groba" na potpori.



Prva "Utrka Sveti Kajo – potpora Ivanu Kuncu" održat će se u subotu, 21. travnja, s početkom u 17 sati, a odvijat će se trasom kroz antičku Salonu dužinom 3,52 kilometra, a start, odnosno cilj, je iza crkve svetog Anastazija, kod igrališta.



– Može se prijaviti svatko tko želi, dob nije ograničena, oni koji ne mogu trčati mogu samo prošetati. Utrka ima natjecateljski karakter, ali nam je cilj više da se ljudi okupe i daju Ivanu potporu. Na utrku se može prijaviti preko naše stranice na Facebooku, mailom ili preko mobitela, a Ivanu će se moći pomoći i na način da svatko tko želi da svoj dobrovoljni prilog, donaciju, za što će biti postavljene kutije na startu, odnosno cilju – objašnjava nam Ilija Vrbatović, jedan od devetero mladih iz udruge "Čuvari Kristova groba", koji odlaze i na festivale žudija.



Uz njega su i Marko Smoljo, Jure Smoljo, Joško Čule, Mihovil Domazet, Luka Smoljo, Ivica Vrbatović, Dean Vrbatović i Zoran Bašić.



– Namjeravamo ovu utrku potpore nastaviti i idućih godina, a posvetit ćemo je uvijek onima za koje se pokaže, odnosno za koje budemo imali saznanja da su najpotrebitiji – veli nam i zapovjednik svetokajskih žudija Joško Čule.

Čuvarima Kristova groba pridružuju se uglavnom mladići nakon krizme, a udruga broji ukupno šezdesetak članova, među kojima su i pojedini članovi Pastoralnog vijeća i članovi muškog dijela župnog zbora.



Čuvari Kristova groba sudjeluju inače na nastupima na procesijama u župi te obredima Velikog tjedna, kada se uprizore događaji oko Isusova uskrsnuća.



– Naši čuvari imaju i jednu specifičnost, a to je što organiziraju čuvanje živih božićnih jaslica, odnosno čuvaju Malog Isusa, prate ga otpočetka na cijelom njegovu životnom putu do uskrsnuća. To nema nijedna udruga čuvara – veli don Nikola, koji je ove godine i sam sudjelovao u dvije smjene čuvanja Isusa.



– Ova udruga djeluje u župi desetak godina, a na festival žudija sudjelujemo zadnje tri godine, iako smo nekoliko godina ranije bili samo gosti promatrači – kazuju najavljujući kako će se Festival žudija u Solinu prirediti 2025. godine.



– Biti domaćin festivala je velika čast, pa se raspored zbog velikog zanimanja za organizaciju zna i desetljećima unaprijed – ističu.



– Kroz organizaciju ove utrke potpore, odnosno tu ljubav prema bližnjemu, želimo pokazati koliko nasljedujemo svoga zaštitnika, svetoga Kaja – veli don Nikola Bodrožić, ističući kako je ponosan na mlade iz župe.



– Ponosan si što predstavljaš svoju župu, a uz to pomažeš drugima, pa se zato osjećaš ispunjen. Ne moraju to biti velike stvari, ali lijep je osjećaj kada vidiš nakon svega da se nešto pomakne nabolje – govori nam Marko Smoljo, koji zajedno s kolegama poziva da se što više ljudi prijavi na utrku.



Već su im se, kaže, javili iz Nogometnog kluba "Solin", pa košarkaši, vatrogasci, iz Ivanove škole "Vjekoslav Parać", Grada Solina..., a ovim putem pozivaju i sve druge ljude dobre volje da im se pridruže i pomognu.