mala brodogradnja

- Svih deset vaših godina Splitsko-dalmatinska županija, moji prethodnici i ja, podržavali smo vas u nastojanjima očuvanja tradicije hrvatske male brodogradnje. A kako ste na dobrom putu govore i podaci da je minulo desetljeće na ovom području izgrađeno 106 novih brodova, čime je otvoreno preko 600 radnih mjesta. Ministarstva su dali poticaj od 1,1 milijarde kuna, a samo naša županija sa 45 milijuna kuna pomogla je poduzetnicima – nanizao je komplimente te svečano otvorio 10. Dane hrvatske male brodogradnje Blaženko Boban, župan splitsko-dalmatinski ali i ulozi izaslanika predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, pokroviteljice sajma koji se do nedjelje održava u marini podstranskog hotela Le Meridien Lav.

Uz plovila domaće proizvodnje, nekih tridesetak brodova iz dvadesetak CRO-škverova, "sinjali" smo i zanimljive dvotrupce napravljene u susjednoj Sloveniji u Novom Mestu, a izložena je i razna oprema za zabavu, sve pod okriljem 5. sajma turističkih atrakcija, što se posebno pohvalio Tonči Glavina, državni tajnik za turizam:

- Zanimljiva smo destinacija, imamo što ponuditi no uz tradiciju naše bogate brodogradnje, bitna je i zabava, te nova ulaganja kako bi i dalje ostali konkurentni.

A da znamo prezentirati ono najbolje, ono sa prefiksom tradicijsko uvjerili smo se kod betinskog brodograditelja Ante Ljubomira Fržopa, koji je izložio mali drveni kaić ručno izrađen u njegovom škveru "Marin", koji djeluje od 1990. godine. I što je pohvalno - u ovom očuvanju tradicije pomažu mu i sinovi Jure i Duje.

- Zanat sam izučio 1976. godine kod starog majstora Branimira Urode, a za ovaj brodić tribalo mi je tisuću sati rada. Sve je ručno napravljeno, od drveta ariš oplata i paluba, od hrasta kobilica, a rebra od murve, brista i hrasta, pa radanče, boceli,... Dug jer 3,93 metra, širok 1,55 m, a našim starima je bio pomoćni brodić, dok je ovaj moj namijenje za odlazak na ribe, izlete ili jedrenje jer sam dodao jarbol i latinsko idro od 8 kvadrata – s ponosom nam niže maritimne odlike svog drvenog ljepotana 58-godišnji Fržop, otkrivajući kako ga je malo i poboljšao:

- Između madira, kimenata stavio sam siku odnosno gumu, pa se neće tako brzo drvo rasušit, a kromirane vide sam zamaskirao drvenim čepovima.

Za kaić bez motora, ali sa kompletnom opremom, treba izdvojiti 60.000 kuna, a ako želite tijekom plovidbe vježbati mišiće nogu ili ruku, onda možete izabrati plastične kajake s pogonom na vesla, pedale, jedra ili čak elektro-motor.

- Imamo kajaka od 5000 kuna pa naviše, te onih s pedala od 17.000 kuna. Izuzetno su stabilni i odlično su rješenje za hobi na moru, jezeru ili rijekama – zbore nam Mario Živković i Alen Stepčić iz Kaštel Novog, dok nas Jerko Aljinović upoznaje sa električnim pomoćnim motorima "Minn kota":

- Nudimo krmene i provene, a ovi potonji u stvari glume i sidro. Drži te na poziciji preko GPS-a po uputama na daljinskom upravljaču.

I za kraj ove naše šetnje marinom Lav, našli smo i nešto slatko te rashlađeno – škrinja sa sladoledima koja se hladi – suncem.

- Ovaj solarni frižider od 280 vati moj je izum, prvi je to sustav za prodaju sladoleda od 350 litara koji koristi sunčevu energiju za rad. Nema kabela, traženja utičnica, dovezeš ga na plažu, imaš bateriju, a autonomija sustava je 24 sata kada je sunce, a 18 sati ako je oblačno. A montirao sam i dovod vode – pokazuje nam inovaciju vrijednu 40.000 kuna inženjer Ivo Buzdovačić.



NAGRADE

Organizacijski trio Branimir Matijaca, Damir Skelin i Tomi Božikov uručili su i priznanja za vjernost sajmu: Robertu Blaževiću "Fortis", pa Bošku Mihanoviću "Wasi", Mirku Dunkiću "Dunkić", Borisu Vukušiću iz HGK-udruženje malih brodograditelja, te Splitsko-dalmatinskoj županiji.