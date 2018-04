Vakula za vikend najavio sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme: 'Neke bi čak moglo podsjetiti i na ljeto'

U sunčanom i za travanj iznadprosječno toplom vremenu možete uživati sve do kraja tjedna, posebice za vikend, koji bi neke čak mogao podsjetiti i na ljeto, osobito na kopnu, donosi Zoran Vakula u prognozi HRT-a.



Na Jadranu će, nakon još ponegdje jake, na udare i olujne bure tijekom petka, od subote zamjetniji porast poslijepodnevne temperature onemogućavati povjetarac s mora. Unatoč tome, bit će i dalje sasvim ugodno za travanj koji će u mnogim mjestima vjerojatno završiti kao jedan od najtoplijih u povijesti.



Uostalom, već u četvrtak ujutro je najniža temperatura zraka na meteorološkoj postaji DHMZ-a u Dubrovniku bila 20 °C, kao nikada još od potkraj rujna, a i najviša poslijepodnevna je ponegdje bila kao nikada na 19. dan travnja, primjerice u Rijeci i Splitu. Rekordno visoka je i srednja najniža temperatura zraka prvih 19 dana travnja u zagrebačkome Maksimiru.



Petak - suho, stabilno, toplo...



U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, ujutro i još malo toplije nego u četvrtak, ali i vjetrovitije, uz umjeren, ponegdje na udare i jak sjeveroistočnjak. I u središnjoj će Hrvatskoj biti relativno vjetrovito i pretežno sunčano, oko podneva uz nešto više oblaka u Banovini i na Kordunu. Jutarnja će temperatura biti od 8 do 11 °C, a poslijepodnevna 22 do 24 °C.



Još malo viša na sunčanome sjevernom Jadranu, a niža u prolazno oblačnijem Gorskome kotaru i Lici. Puhat će često umjerena, gdjekad i jaka bura, mjestimice i s olujnim udarima, koji mogu onemogućavati normalno prometovanje, osobito biciklistima utrke po Hrvatskoj, koji će voziti od Starigrada do Crikvenice.



Izvrsna vidljivost uz uglavnom malo do umjereno valovito more bit će i u Dalmaciji, uz pretežno sunčano vrijeme, te većinom umjerenu, ponegdje i jaku buru s olujnim udarima, na otvorenome pak sjeverozapadni vjetar, a poslijepodne uz obalu mjestimice jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17 °C, a najviša od 24 do 27 °C.



Iznadprosječno toplo bit će i na jugu Hrvatske, uz malo, pa i nimalo oblaka, te uz većinom umjerenu, gdjegod i jaku buru, na otvorenome sjeverozapadnjak, uz koji će more biti i umjereno valovito.



Vikend - sunčano i još toplije, a u novome tjednu nestabilnije...



Za vikend na Jadranu mirnije i manje vjetrovito, ali zbog poslijepodnevnog povjetarca s mora - i malo manje toplo. No, i dalje sasvim ugodno za travanj, te još i početkom novoga tjedna relativno stabilno, premda uz više oblaka nego tijekom vikenda, osobito na sjevernom Jadranu.



I na kopnu će početak novoga tjedna biti oblačniji, nestabilniji i vjetrovitiji nego vikend, premda i dalje relativno topao. Temperatura zraka, osobito poslijepodnevna, mnoge bi mogla podsjetiti na ljeto.