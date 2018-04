Totalna rasprodaja dalmatinskog blaga: kolijevka hvarske civilizacije ide u privatne ruke - gotovo sto tisuća kvadrata prodaje se za niti 700.000 kuna

Prapovijesni lokalitet Grapčeva špilja na Hvaru, zajedno s gotovo 10 hektara okolnog zemljišta, uskoro bi mogao dobiti novog privatnog vlasnika.



Županija se nedavno odrekla prava prvokupa nakon što joj je tvrtka "Perago" iz Splita, specijalizirana za trgovanje nekretninama, za iznos od 93.499 eura ponudila veliku parcelu na južnoj strani otoka na kojoj je smještena "kolijevka hvarske kulture".



Riječ je o zapuštenom poljoprivrednom terenu, površine 95.703 metra četvorna, prethodno otkupljenom od hvarskih težaka, u čijem se sklopu nalazi i spomenuta špilja kojoj je država, prema riječima Ivana Gabelice, ravnatelja županijske Javne ustanove "More i krš", ukinula status spomenika prirode, pa danas o njoj skrbi "samo" kao o arheološkom nalazištu.



Budući da je prodavatelj već dosta aktivan na Hvaru, jer ima svoje akvizicije u Starome Gradu - Farosu i na području Gromin Dolca, također na južnoj strani škoja, zanimalo nas je kako reagiraju preostale institucije kojima je ponuđen prvokup, a to su Ministarstvo državne imovine i Općina Jelsa.



– Općina je zaprimila ponudu, a budući da je riječ o izuzetno značajnom lokalitetu neolitske kulture i dijelu prirode od velike važnosti ne samo za našu općinu i škoj, nego i cijelu Hrvatsku, odmah smo je proslijedili na postupanje ministarstvima kulture i zaštite okoliša, te županijskoj ustanovi "More i krš".



Sada čekamo njihova očitovanja, jer je nama zapravo najvažnije da postojeći pristup Grapčevoj špilji ostane javni put te da ona i nadalje predstavlja kulturno dobro dostupno svima koji je žele posjećivati – kazao je Nikša Peronja, jelšanski načelnik.



Ali, u strahu su velike oči, pa građani već reagiraju znajući da u slučaju odbijanja prvokupa, odnosno isteka roka od 60 dana od dana primitka ponude za kupnju kulturnog dobra tvrtka "Perago" može prodati to zemljište drugoj osobi, uz cijenu koja ne smije biti niža od spomenute, koja u aktualnoj protuvrijednosti iznosi oko 693.000 kuna.



Ako se ostvari takav scenarij, a to je vrlo izgledno jer se državne i regionalne vlasti, a pogotovo lokalne, često automatizmom odriču svojeg prava na prvokup, čak i u ovom slučaju kada je u pitanju relativno nizak iznos, upitno je kako će se novi vlasnik odnositi prema kultnom mjestu hvarske kulture i civilizacije, gdje je pronađen i najstariji prikaz broda u Europi.



O Grapčevoj špilji godinama je skrbila udruga "Humac" kojoj je Javna ustanova "More i krš" povjerila upravljanje i održavanje arheološkog lokaliteta, jednog od najstarijih prapovijesnih nalazišta iz mlađeg kamenog doba na Jadranu i cijelom Sredozemlju koja se datira u razdoblje od 5000 do 4000 godina prije Krista. Špilja je još 1964. bila zaštićena kao geomorfološki spomenik prirode, ali i vrijedno arheološko nalazište.



Lokalitet je niz godina bio korišten prvenstveno u turističke svrhe, ali čuvanje i uređenje nije bilo na odgovarajućoj razini. Zato je regionalna ustanova prije 10 godina uredila prilazni put, a špilja je i osvijetljena zbog sigurnosti posjetitelja, za koje je otvorena 2005. godine.



Tada je, naime, ustanova "More i krš" s danas ugašenom tvrtkom "Impunitus", registriranoj na istoj splitskoj adresi kao i "Perago", sklopila ugovor o neometanom pristupu špilji koji je vrijedio do kraja 2015. godine.



– Grapčeva špilja je od početka ove godine ponovno pod ingerencijom naše ustanove, a udruzi "Humac" ili drugoj pravnoj i fizičkoj osobi spremni smo izdati koncesijsko odobrenje za vođenje posjetitelja do tog geomorfološkog spomenika prirode.



Prema našim saznanjima, kada je tvrtka "Impunitus" kupovala okolno zemljište nije se poštovalo pravo prvokupa. Smatramo da pristupni put i utjecajno područje oko Grapčeve špilje iznosi oko 3000 četvornih metara te bi tu površinu trebalo izdvojiti iz postojeće katastarske čestice i pravo prvokupa iskoristiti upravo za nju. Na ovaj način bi se riješili svi problemi i osiguralo daljnje posjećivanje Grapčeve špilje – tvrdi ravnatelj Gabelica.



'Perago': Očekujemo odgovore na ponudu



– Kupili smo navedeno zemljište 2006. godine i od tada smo neprekidno vlasnici. Sukladno zakonu, pravo prvokupa ponudili smo Općini Jelsa, Županiji i državi, ali budući da još uvijek nismo dobili sve njihove odgovore, ne možemo prejudicirati hoće li se odreći svojeg prava.



Naša tvrtka sporazumno je regulirala sve detalje s Javnom ustanovom "More i krš" koja upravlja Grapčevom špiljom, čime je osiguran neometan put i pristup špilji, kao i njezino korištenje u javne svrhe. Nije bilo nikakvih sporova ili bilo čega sličnog što bi ometalo upravljanje špiljom – rekla nam je Hermina Krivić Mimica u ime tvrtke "Perago".