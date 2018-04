Pred nama su sunčani i iznadprosječno topli dani, temperature u Dalmaciji skaču do 28 stupnjeva; Evo gdje će biti najtoplije

Do kraja tjedna vjerojatno će malo kome smetati sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, ali će mnogima visoka koncentracija peluda u zraku, a nekima na Jadranu, osobito podno Velebita, još u četvrtak i petak jaka bura, javlja HRT.



U noći će se na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije razvedriti, te će danju prevladavati sunčano. Puhat će većinom umjerena bura, a poslijepodne i sjeverozapadnjak, osobito na otvorenom moru, koje ponegdje može biti i valovito. Temperatura ujutro od 11 do 16 °C, poslijepodne oko 24 °C.







Nakon razvedravanja, pretežno sunčano bit će i na jugu Hrvatske. Većinom umjerena bura će sredinom dana i poslijepodne okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a more će većinom biti umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura oko 16 °C, a najviša dnevna oko 25 °C.



U petak će još puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, zatim slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a u ponedjeljak sjeverozapadni, pa će se zbog dotoka svježine s mora i jutarnja i dnevna temperatura zraka malo sniziti, no tijekom dana u dijelovima Dalmacije popet će se i do 28 stupnjeva. Najtoplije će biti u Dubrovniku.







Na Jadranu sve do utorka pretežno sunčano i iznadprosječno toplo.