Grupa branitelja liječenih od PTSP-a u malom selu na Kozjaku gradi azil za napuštene životinje: 'Tu ćemo imati dobru rehabilitaciju, osjećali bi se korisnima...'

Nezaposleni branitelji koji bi tu radili imali bi dobru rehabilitaciju, držali bi, primjerice pčele, ili autohtone domaće životinje i osjećali bi se radno sposobni i korisni

U idućem četverogodišnjem mandatu Nenad Čerina bit će na čelu solinske Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a.

Odlučeno je to na izbornoj skupštini ove udruge održanoj u Javnoj ustanovi u kulturi "Zvonimir".



Za njegova zamjenika izabran je Ivica Križanović, a za tajnika Željko Baričević. Čerina je došao na čelnu poziciju udruge prije pola godine, kad je zamijenio dotadašnjeg predsjednika Momira Stojanca, te je nastavljena realizacija započetih planova i prepoznatljiv rad ove udruge u Solinu i šire, rečeno je.



– U protekle četiri godine, otkad smo osnovani, organizirali smo tri humanitarne akcije, a sada smo se još više posvetili našem projektu izgradnje azila za životinje u Blacama na Kozjaku te rehabilitacijskog centra za branitelje – naglašava nam Čerina, dodajući da je u njihovoj udruzi 40-ak branitelja.



– Od Ministarstva poljoprivrede već smo ranije dobili tri hektara na Blacama na kojima bismo to izgradili, ali nikako da dođemo do sredstava. Od Grada Solina dobijemo 14 tisuća kuna godišnje, međutim, to nam nije dostatno za nešto veće, te smo se zbog toga prijavili na natječaj Ministarstva branitelja, gdje smo za spomenuti projekt tražili 50 tisuća kuna, ali još ništa. Počeli smo s raskrčivanjem tog terena, ali ne možemo ništa dalje kad sredstva zapinju – poručuje Čerinak.



FOTO: Marijana Batarelo-Jelavić

Rekao je da bi azil bio jako dobar projekt i za širu zajednicu jer takvih sadržaja u našoj županiji nedostaje, a s druge strane, nezaposleni branitelji koji bi tu radili imali bi dobru rehabilitaciju, držali bi, primjerice, pčele ili autohtone domaće životinje i osjećali bi se radno sposobni i korisni.– Mnogi drže da smo teret društva i paraziti koji izjedaju ovu državu, ali mi smo samo mali ljudi koji su bili spremni goloruki stati na branik domovine. Mogli smo i mi biti negdje vani, izvan Hrvatske, materijalno zbrinuti, ali nismo, mi smo dali sebe za domovinu. A gdje smo danas, 27 godina poslije? Izjedaju nas razne bolesti, muče nas zdravstveni i materijalni problemi, ostavljeni smo, šikanirani – rekao je Čerina.Iako su mnogi njihovi članovi od prvih dana do kraja rata bili na bojištu, neki još nisu uspjeli ostvariti svoja prava i mirovine i u tome im oni kao udruga također pomažu, kažu čelnici ove udruge osnovane prije četiri godine.– Županija se, dakako, brine o braniteljima i za financiranje braniteljskih udruga godišnje izdvaja oko milijun kuna. Ako bismo se zapitali je li to dovoljno, jest u odnosu na financijske mogućnosti Županije, ali to je malo ako gledamo sveukupnu braniteljsku populaciju. Dapače, mi se trudimo i na razne druge načine i pokušavamo im pomoći preko braniteljskih zadruga i nekih drugih oblika udruživanja branitelja. Ništa ne znači ako nekoj udruzi date samo 10 tisuća kuna i to je to, kratkoročno ste možda postigli neki uspjeh, ali dugoročno to nije uspjeh – kazao nam je ovom prilikom, pročelnik Upravnog odjela zajedničkih poslova Splitsko-dalmatinske županije, dodajući da za branitelje tako ukupno godišnje izdvajaju oko dva milijuna kuna.– Više puta razgovarali smo s predstavnicima udruge o projektu azila za životinje u Blacama i rehabilitacijskom centru za branitelje. Ja sam ih povezao s našim Upravnim odjelom za gospodarstvo, vidjet ćemo na koji način tu odjel može pomoći, a Županija to potiče jer nama nedostaju upravo takvi projekti – izjavio je Gabrić.Na kraju skupštine svima koji podržavaju rad ove udruge uručene su prigodne zahvalnice.