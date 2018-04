'Život majke s Brača i njene bebe bio je ugrožen porodom u zraku!': ministru Kujundžiću stigla žestoka kritika zbog izjave da nema novca za nabavku helikoptera

Nedavni slučaj trudnice s Brača koja je rodila na putu prema splitskom rodilištu aktualizirao je problematiku transporta pacijenata iz teško dostupnih područja, no ministar Kujundžić i dalje tvrdi kako nemamo novca za nabavku posebnioh helikoptera.



Presretna majka otkrila nam je detalje uistinu nesvakidašnjeg porođaja: 'Kad sam s malenom u Splitu izašla iz helikoptera, moji su se šokirali...'



Kako je prenio portal Morski.hr, ministar je prošlog tjedna rekao da postojeći helikopteri imaju opremu za medicinsko postupanje te da pacijenti nisu zakinuti. Na ovo je danas stigla reakcija udruge HELP (Helikopterima liječnici pomažu)

u kojoj poručuju kako MORH-ovi helikopteri Mi-8 ne rade hitnu helikoptersku medicinsku pomoć (HEMS), već sekundarni medicinski prijevoz, nakon što je liječnička hitna služba došla do pacijenta i pozvala ih.



Ističu kako se intervencije tim helikopterima ostvaruju samo na dijelu naseljenih otoka jer ne mogu sletjeti ako na otoku nema pripremljenog heliodroma ili aerodroma.



Iznose podatak da su troškovi sata leta za Mi-8 i EC 135 ili nekog drugog modernog helikoptera drastično u korist namjenskog modernog helikoptera za HEMS te da je u situaciji poroda u transportnom helikopteru ugrožen život rodilje i novorođenčeta.



Napominju i da novca za servis ima te da se on već troši kroz "neadekvatan prijevoz transportnim helikopterima".



- Ne smatramo da se HHMS/HEMS treba financirati iz proračuna, osim dijela iz HZZO-a koji je i onako van riznice, te samog početka rada HHMS-a. Da novaca nema, izjavili ste u trenutku financijski ogromne nabavke aviona i helikoptera za MORH. Samofinanciranje ovakve usluge je normalno u zemljama EU - poručuju iz HELP-a u priopćenju koje potpisuje predsjednik Mladen Tureček.