Novi trend: nisi faca ako ne rezerviraš stol s bocom skupog pića; Šef Hitne užasnut: Ugostitelji zarađuju, a maloljetnici postaju alkoholičari!

Postotak nekritičkog pijenja u Splitsko-dalmatinskoj županiji u posljednjem je desetljeću, kaže nam Mate Kasalo, šef Hitne pomoći u Makarskoj, narastao za čak 300 posto! U tu se priču lijepo uklapa i konzumiranje alkohola među mladima.



Da otvorimo Pandorinu kutiju, kako je ovu osjetljivu temu nazvao Kasalo, potaknule su nas dvije stvari. Prva je činjenica da se uskoro bliže (pred)maturalne zabave na kojima će mladi, što koketirati, što produbiti dobar odnos s votkom, viskijem ili nekim drugim izvorom alkoholnih promila.



A druga je da se u pojedinim makarskim kafićima takva praksa potiče kroz novi trend rezerviranja stola. Naime, da biste rezervirali stol, a to je mladima očito jako bitno, mora se poslati poruka na Facebook ili Instagram profil objekta, te naručiti bocu žestice.



Bitno da se vidi boca



Više o ovoj praksi doznali smo od 17-godišnjakinje čiji je identitet poznat redakciji. I ostali smo iznenađeni s podosta detalja...

– Da, mora se naručiti cijela boca. Gdje to piše? Pa na Instagramu. Naručuje kako tko može. Najjeftinija je obična votka od 300 kuna i onda se podijeli trošak. Oni koji imaju para naruče Grey Goose votku, ona košta oko 100 eura – kaže nam naša sugovornica.

– Misliš, naruče oni čiji roditelji imaju para?

– Pa, da... Uzmu u ćaće i matere – odgovara.

– Što se dogodi ako ne rezervirate stol?

– Nije to problem, ali ne znaš kud bi sa sobom. Bolje je kad imaš stol, znaš da te nitko neće gurati. A i to je neki trend sada – objašnjava.

– Provjeravaju li osobne, dođe li policija?

– Ja izlazim već tri godine i nikada nije bilo problema naručiti alkohol. Policija ne dolazi, barem je ja nisam vidjela – odvraća.

– Koji je đir u kafiću?

– Cajke – kratko će.



O svemu ovome znaju i odrasli. Ne čudi se ni predsjednik Odbora za suzbijanje bolesti ovisnosti dr. Marko Ožić Bebek.

– Ugostitelji stimuliraju tu praksu na način da daju cijelu bocu po jeftinijoj cijeni, a mladima je bitno i da se ta boca vidi na njihovu stolu. Slažem se da je to veliki problem jer ugostitelji ne kontroliraju tko naručuje, ne vodi se računa jesu li maloljetni, a policija... Policija više gleda ne bi li uhvatila nekoga u prometnom prekršaju nego da vodi računa o konzumiranju alkohola među maloljetnima. Nažalost, ukinute su i ophodnje redara tijekom noći, ja se sjećam da sam kao gradonačelnik znao u dva sata ustati i s njima proći gradom – kaže Bebek obećavajući kako će se uhvatiti u koštac s ovim problemom, premda Odbor kojemu je na čelu nije još sazvan nijednom.



Okidač za alkoholizam



Kolega mu iz Odbora, dr. Darko Granić, kaže kako "epidemije" prema njegovim saznanjima nema, ali da problem nekritičkog pijenja među mladima itekako postoji. Dobro zna i za zanimljivu praksu rezerviranja stola koja je siguran put prema opijanju.



– Kada se u mladenačkoj dobi eksperimentira s alkoholom, to može biti snažan okidač za kasniji alkoholizam. Zato osuđujem i ovu praksu naručivanja alkohola, osobito zbog toga što bi se definitivno trebalo inzistirati na predočenju osobne iskaznice kod naručivanja alkohola. Trebale bi biti češće kontrole i rigoroznije kazne – kaže Granić.



Doktor Kasalo napominje kako se dob prvog kušanja alkohola spustila na 10-12 godina.



– Kod nas nema društvene prigode u kojoj se ne pije, bila to pričest, krizma... Pa u našem je društvu normalno i trogodišnjaku ponuditi da gucne malo crnog vina! – kaže Kasalo.



Ubijanje moždanih stanica



Drugi problem koji se vezuje uz alkohol u adolescenciji psihološkog je karaktera.



– Uzmimo za primjer da netko u grupi ima nekakav fizički hendikep, ili se iz bilo kojeg razloga osjeća manje vrijedan. Kada se pije u grupi, svi se problemi brišu. A tu se onda nameće još jedno pitanje: koliko nam je uopće siguran promet u jednom takvom društvu gdje se svakodnevno pije?! – kaže Kasalo.

Kao liječnik, demantira društveni mit o instantnom rješavanju predoziranja alkoholom. Tvrdi kako ne postoji pumpa koja će ispumpati alkohol.



– Nema posebnog protuotrova kada se netko predozira alkoholom, nema te pumpe. Organizam mora prirodnim putem izlučiti alkohol, i pritom usmrtiti na stotine tisuća moždanih stanica! Svaki put kada se čovjek opije, on zaglupi. Ali, zašto kažem da je to Pandorina kutija, zato jer je tu para, to je biznis! Upravo uoči maturalnih zabava treba posebno apelirati na cijelo društvo i kontinuirano raditi na preventivi. I važno je spoznati paradoks da naše društvo ima ambivalentan stav prema alkoholu, koji je društveno prihvatljiv, ali je istina i da je to droga – otvoreno će Kasalo, napominjući kako nije rijetkost na Hitnoj "sresti" pijanog maloljetnika, nakon čega liječnici imaju obvezu izvijestiti policiju.



Mladima se ne nudi ništa



Iz policije, pak, saznajemo da je na području koje pokriva PP Makarska u protekloj godini 24 maloljetnika zatečeno bez pratnje roditelja u kasnim noćnim satima, o čemu je obaviješten i Centar za socijalnu skrb. Upravo u kršenju Obiteljskog zakona koji mlađima od 16 ne dopušta izlazak nakon 23 sata "leži" jedan od problema, jer – kako se to vidi iz ranije navedenih izjava – u Makarskoj nema nijedna lokacija namijenjena mladima, sa sadržajima koji priliče njima, a što bi isključivalo alkohol.





Problem još više leži u nepoštivanju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji zabranjuje točenje alkohola mlađima od 18. Zbog toga policija povremeno provodi nadzor, a u 2107. godini obavili su 23 nadzora rada kafića, od čega su tri kažnjena jer su prekršili zakon. U ovoj je godini prekršajna prijava dosad podnesena protiv jednog ugostitelja.

Što se trgovina tiče, situacija je bolja, bar se tako da zaključiti iz policijskog izvješća. U 13 obavljenih nadzora ni u jednom dućanu nisu utvrdili da je maloljetnicima prodan alkohol.



Nakon ovih brojki, vratit ćemo se na početak, do naše mlade sugovornice, te ćemo se pozabaviti nekim drugim brojkama. Normalno je, dakle, da se u kafiću naruči boca alkohola s ciljem "zauzimanja" stola. Ako, dakle, grupa od pet maloljetnika naruči litru votke ili viskija, i ako je podijelimo na uobičajene doze od 0,33 decilitra, dođemo do zaključka da tijekom večeri – ako ostanu na jednoj boci – tinejdžeri za jednim stolom prosječno popiju šest pića, što je već lijepa ulaznica za maloljetničko pijanstvo. Ako ih je manje, onda se brojka penje i na više žestica tijekom jedne večeri, koje se nerijetko kombiniraju i s nimalo bezopasnim energetskim pićima.



Pijanstvo makarskih maloljetnika više nije stvar skrivanja po poluotoku Sveti Petar, o kojima je vaša reporterka pisala još 2005. godine, ne, danas je opijanje – upotrijebit ćemo popularan izraz – vrlo transparentno. Nema skrivanja, jer boca je postala i statusni simbol, baš kao i logo na boci. Iako, u posljedičnom činu maloljetničkog pijanstva, mamurluku i povraćanju, nema ni loga ni brenda.

Ugostitelj: Problem je miješano društvo Jedan od kafića u koji zalaze mladi je "Funky bar", čijeg smo vlasnika Matka Kuzmanića i sami nazvali kako bismo provjerili njihovu praksu. Iako fotografija na Instagramu i riječi naših sugovornika govore drugačije, on tvrdi da nije nužno naručiti cijelu bocu pića, osim za doček Nove godine ili neku sličnu prigodu u kojoj se stvara gužva.



– Dovoljno je samo poslati poruku na Facebook ili Instagram – kazao je, pomalo zbunjen našim pitanjem. Kontrolirate li tko uzima alkohol? – Naravno, ali ne možemo uvijek znati tko je sve u društvu. Naruči netko tko je stariji, a u društvu mogu biti i maloljetnici – kaže Kuzmanić.

Enigma oko odbora: ne znaju da su u njemu! Na čelu Odbora za suzbijanje bolesti ovisnosti je Marko Ožić Bebek, a zanimljivo je i apsurdno ne samo da se Odbor nijednom nije sastao, nego da članovi ni ne znaju da su "učlanjeni", iako je oformljen još u srpnju prošle godine. Iznenađen je tako o svojem "članstvu" pomalo bio dr. Granić koji je o svojoj "nominaciji" naknadno doznao, a još više Joze Vranješ, zamjenik gradonačelnika. – Mislite li na drugog Vranješa? Ja nisam član – kazao nam je. No, kada smo mu pročitali popis sa službene stranice Grada, samo se nasmijao, dodavši kako se po pitanju maloljetničkog opijanja može dosta poduzeti i kako ne smatra da je to samo posao policije, nego i zadatak Grada. Bebek kaže kako će pod hitno sazvati sastanak Odbora i vidjeti što se može, osim osvijetliti sporna žarišta na kojima se mladi okupljaju i piju. Vijećnik Ivan Šimić nije bio nimalo iznenađen što se (ni ovaj!) Odbor nije sastao. – O tome da se odbori ne sastaju govorim već neko vrijeme, ali valjda su njih dvojica, trojica dovoljno pametni da o svemu odlučuju sami. U Makarskoj se razvija kultura nerada, a kao što rad ima svoje plodove, tako ih ima i nerad, koji promiču sami odrasli. Ovo što nam se događa s opijanjem i drogama je samo jedna od nuspojava. A sve ih skupa razvija pasivnost institucija, pasivnost klubova... – kaže Šimić, koji kaže kako je svoje četvero djece od takvih problema maknuo gurajući ih u sport i opterećujući više sa školskim obavezama.