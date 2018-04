Muke po Anti: Mater mi je umrla prije osam godina, a od HRT-a joj još stižu ovršni računi! Ko da se netko sprda sa mnom...

Samo što je podmirio jedan račun, stigao je novi od 896 kuna, za koji do tada nije znao, pa Ante zbog toga ima osjećaj da se netko s njim sprda

Da se u Hrvatskoj događa ozbiljno rasulo pameti, poglavito u pravosudnom sektoru, dokazuje slučaj Ante Bilandžića iz Kreševa kod Šestanovca kojemu, eto, i nakon osam godina od smrti njegove majke stižu ovršni računi.



Naime, prije dvije godine na adresu tada već pokojne Mile Bilandžić stiglo je rješenje o ovrsi u visini od 198 kuna plus zatezne kamata pa se iznos na koncu popeo na 835 kuna, a sve zbog neplaćena tri mjeseca raditelevizijske preplate iz 2006. godine.



- Ne znam da je moja mater ikome kune ostala dužna. Ona je uvijek redovito plaćala sve račune. Sada nakon deset godina stiže mi rješenje o ovrsi o tobožnjem dugu od prije dvanaest godina. Odmah sam zvao na Prisavlje i kontaktirao nadležnu službu. Njihov odgovor bio je više nego jasan: Gospođa Bilandžić nije platila tri mjeseca televizijske preplate tijekom 2006. godine. Ok. Bez puno razmišljanja odmah sam podmirio dospjelu tražbinu - priča nam Ante Bilandžić, koji je iza majčine smrti naslijedio svu njezinu pokretnu i nepokretnu imovinu, pa tako i sporna dugovanja prema Hrvatskoj radioteleviziji (HRT).



Međutim, tu priči nije kraj. Tamo negdje oko proteklog Uskrsa na njegovu adresu ponovno je stigla nova "čestitka" u vidu ovršnog rješenja, ali sada u iznosu 896 kuna. U to su redom bile uračunate zatezne kamate, troškovi postupka, te zatezne kamate na taj isti trošak postupka.



- Kada sam dobio drugo rješenje, nisam mogao vjerovati svojim očima. Odmah sam uzeo slušalicu u ruke da čujem objašnjenje od HRT-a. Vele, to vam je dug za iduća tri mjeseca iz 2006. godine. Znači trebalo im je dvije godine da mi dostave novo rješenje o ovrsi - u nevjerici će Ante dodajući:



- Da sam onda znao da imam još duga, riješio bih sve odjednom, ovako mi izgleda kao da se netko sprda sa mnom. Sada su mi rekli da je za sada to sve što se tiče duga prema HRT-u. Poznavajući naše pravosuđe, bojim se što me čeka iduće godine.



Možda neko novo rješenje, pa tako iz godine u godinu dok sam god živ.



- Nemojte misliti da ja bježim od duga - naglašava naš čitatelj i domeće:



- To nikako, ali na ovakav način to nema nikakve veze. Prijatelji mi govore da se žalim. Ma kome? Ako je trebalo ukupno dvanaest godina da se riješi ova zavrzlama, koliko bi samo ja morao čekati. Do smrti? - revoltirano će Ante Bilandžić.