Obnovljen sv. Mihovil, neobična kapela koja na pročelju ima isklesanu - mrtvačku glavu

Vjernici župe sv. Duha u Vrbanju su u proteklih pet mjeseci obnovili četiri kapele, a peta u nizu je ona sv. Mihovila, pokraj stare ceste prema Starome Gradu – Farosu.



Kapela sv. Mihovila je mala građevina pravokutnog tlocrta bez apside. Pročelje je jednostavno s ulaznim vratima, nad kojima je neobičan kameni reljef s prikazom mrtvačke glave, a na vrhu pročelja križ. Kapela nema zvonik, a krov joj je od hvarskih kamenih ploča. Obnova podrazumijeva skidanje stare žbuke te postavljanje izolacije, novo žbukanje i ličenje u interijeru kapele, te novo fugiranje kamena na vanjskim zidovima. Oltar, pod i krov su već obnovljeni, a uskoro će se do kraja urediti i okoliš.



Prethodno su na sličan način, dakle, vrlo temeljito, obnovljene kapele: sv. Kuzme i Damjana (14. st.) iznad Faroske hore, prva vrbanjska crkva i očito jedan od najljepših primjera sakralne arhitekture razvijenog srednjeg vijeka na otoku Hvaru; Srca Isusova u samom centru mjesta; sv. Lucije (1899.) iznad predjela Vir, te sv. Josipa na starom putu prema Dolu. U svim kapelama su nakon obnove održane sveta misa i domjenci, ljudi su zbog toga ponosni, a budući da su kapele uglavnom otvorene, oni pored njih u pravilu zastajkuju, a nerijetko se u miru i pomole.



– Obnovu su napravili domaći meštri i nema kuće u Vrbanju koja u tome nije sudjelovala, bilo radom ili financiranjem onoga što je učinjeno i što kanimo učiniti. Netko je dao više, netko manje, koliko je tko mogao. Naravno, opet je tu bila i naša Hvarsko-bračko-viška biskupija koja uvijek pomaže, no ja bih posebno izdvojio Vinka Vidoševića, jer je on za kapelu Srca Isusova kupio novi kip, dok je poduzetnik Ivan Vidošević donirao veću količinu građevinskog materijala. Zahvalni smo svima jer na ovaj način odajemo počast i našim precima koji su kapele gradili i u njima živjeli svoju vjeru. Povijest je to i tradicija stara stotinama godina, nju jednostavno moramo čuvati, pa je stoga svima nama velika čast da smo bili uspješni u ovom vrlo zahtjevnom poslu – kazao je don Ivica Babić, župnik u Vrbanju.