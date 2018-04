Most izmad stare kaštelanske ceste, dužine 120 metara, imat će dva pomična traka i dizalo za pristup osobama s invaliditetom, a po sredini pješački dio

Od siječnja prošle godine, kada su službeno počeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji Zračne luke Split, pa do početka travnja ove godine završeno je nešto manje od pola posla – oko 45 posto radova.



Potvrdio nam je to Pero Bilas, pomoćnik direktora, s kojim smo obišli gradilište, gdje su se radovi odvijali u punom jeku. Inače, projekt dogradnje i rekonstrukcije Zračne luke Split u Kaštelima, uz čiovski most, trenutačno je jedan od najvećih građevinskih projekata na području Splitsko-dalmatinske županije, a radovi se, kako nam veli Bilas, odvijaju prema utvrđenom planu.



– Kao što vidite, sve oko nas je jedno veliko gradilište, a nakon što se sve završi, putnička zgrada dobit će nove etaže i 35 tisuća metara četvornih, čime će se povećati ukupni kapacitet terminala na 2500 putnika u vršnom satu, odnosno godišnje će kroz naš aerodrom moći proći 3,5 milijuna putnika. Radovi teku prema planu, možete vidjeti da je dovršeno parkiralište za 900 automobila, dovršava se kolodvor za 50-ak autobusa, tu će biti i uredi za rent-a-car agencije. Most iznad stare kaštelanske ceste, koji zadnje vrijeme zaokuplja pozornost prolaznika, dug je 120 metara. Imat će dva pomična traka i dizalo za pristup osobama s invaliditetom, a po sredini će biti onaj pješački dio. Most će olakšati putnicima komunikaciju između parkirališta i novog terminala, a trenutačno je u fazi dovršavanja. Vidljivo je da su betonski radovi gotovi i u fazi je priprema za montažu čelične konstrukcije krova – pojašnjava nam Bilas i spušta u podrum novoga velebnog objekta, gdje su počeli s montažom instalacija zahtjevnog sustava za predaju prtljage.



– Riječ je o jednom od vitalnih sustava za koji nema alternative i ako ne radi dobro, imate ozbiljan problem. Unatoč radovima koji se odvijaju, spremni smo za nadolazeću sezonu i vjerujem kako će se promet i tijek putnika kroz zgradu, ali i oko nje, odvijati bez problema – kazao nam je o tekućim radovima Pero Bilas.



Radovi na dogradnji i rekonstrukciji putničkog terminala i popratnih sadržaja počeli su u siječnju prošle, a dovršetak prve faze očekuje se krajem ove godine, nakon čega slijedi rekonstrukcija postojećega putničkog terminala. Cijeli projekt, potvrdio je pomoćnik direktora, bit će gotov do kraja 2019. godine.



– Do kraja ove godine treba biti dovršen dograđeni dio. Zamislili smo da taj prelazak iz postojećega u novi dio obavimo tijekom zime jer osim izgradnje samog objekta, u njega treba stići mnogo složene opreme, koju treba testirati i uhodati, a to je puno lakše tijekom zime, kada je manji promet. Tako ćemo, tijekom zime, prijeći u novoizgrađeni dio sa svim našim operativnim službama. Nakon toga očekuje nas rekonstrukcija postojećeg terminala, što slijedi u idućoj godini – objasnio je Bilas.

Predsezona u Zračnoj luci već je počela, a tijekom sezone očekuju se novi rekordi u broju putnika i zrakoplova koji će sletjeti i poletjeti iz Resnika.



– Ove godine, nadamo se posljednji put, očekujemo da će putnici imati razumijevanja za postojeće stanje i da će prihvatiti da se radi o posebnim okolnostima. No, s našim iskustvom i znanjem jamčimo da će sve proći bez problema, odnosno da će svi putnici poletjeti i sletjeti na vrijeme – ustvrdio je pomoćnik direktora.



Razgovor s pomoćnikom direktora iskoristili smo kako bismo doznali rješava li se u sklopu ovog projekta i loše stanje dijela stare kaštelanske ceste od Kaštel Štafilića do Resnika, koja je glavna pristupna cesta budućoj novoj zračnoj luci.



– Dionica te ceste u nadležnosti je "Hrvatskih cesta". Nadležni u Zračnoj luci komunicirali su s "Hrvatskim cestama", no odgovora na pitanje kada će se pristupiti rekonstrukciji ceste i izgradnji nogostupa, još nema. Vjerujemo kako će doći do rekonstrukcije te ceste kako bi i sam pristup novoj zračnoj luci bio ljepši. No ono što je poznato a što vam mogu kazati jest to da će se u sklopu projekta izgraditi rotor na istoj cesti uz zračnu luku, a u suradnji s Gradom Kaštela urediti će se i ulica Put Divulja, odakle će biti ulaz na glavno aerodromsko parkiralište – kaže Bilas.



Radovi dogradnje i rekonstrukcije zračne luke u Kaštelima teški su 350 milijuna kuna bez PDV-a, koje je splitski aerodrom osigurao dijelom iz svojih sredstava, a dijelom kreditom razvojnih banaka.