'Znam da su vam odvratno zmazani, ali ne perite aute do srijede': poznata meteorologinja poslala poruku zbunjenim Dalmatincima, evo kako objašnjava blato na haubama

Kiša u Dalmaciji za vikend gotovo da nije ni pala, ali na udaru su se svejedno našli brojni "limeni ljubimci" uz more. Prognozama i peludi u zraku unatoč, mnogi su entuzijasti ipak odlučili počastiti svoja vozila jednim pranjem, ali "glancanje" su sigurno požalili.



Jutrošnji prizor otkrio je da nas je opet oprala afrička kiša, ali ovaj put 'šporkica' je bila tolika da je djelovala poput blatnjavoga tuša.



U Zadru je bilo najbrutalnije, šalama unatoč, ekipa se nije mogla načuditi na što im auta liče. "Nije ovo prvi put da nam oblaci donesu zemlju i pijesak iz Afrike, te je sa kišnim kapima „istresu“ na Jadran. No u ponedjeljak je to zaista bilo iznimno obilno", pojasnio je zadarski meteorolog Duško Kraljev.



Posao i obaveze nose svoje, ali i danas su praonice diljem obale bile krcate. Stajalo se u redu kako bi se isprala prljavština, upravo zato poznata meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar odlučila je upozoriti na nove 'opasnosti'.



"Znam da su vam odvratno zmazani, ali ne perite aute još najmanje do srijede", napisala je na svome Twitter profilu, kratko i jasno, pokušavajući upozoriti na nove nanose.



"Ovo je čest slučaj ​s ​ciklon​ama koje nam stižu​ iz Afrike. ​Prvo "pozauga​ju" pustinjski pijesak koji se ​onda na Mediteranu ​pomiješa s vlagom i ​tako prljave stižu ​sve do nas. ​A s​ad je ​tu ​još i pelud. Razlika između kiše samo s pijeskom je u tome da je ova žućkasta i zelenkastija pomiješana s peludi, a točno se vidi razlika. Jako zanimljivo! I zato je preporuka da automobile svakako ne treba prati danas i sutra​, nego tek u srijedu, kad prvo stane kiša, a zatim i suha depozicija​", otkrila je meteorologinja za tportal.