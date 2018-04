Dani hrvatske male brodogradnje: iz Krila Jesenice stiže zvijezda sajma, luksuzna 50-metarska jahta

- Prije deset godina smo pokrenuli akciju spašavanja starih zanata iz brodograđevne branše, pa smo uspjeli u naumu promoviranja naših malih škverova, da bi evo sada po deseti put bili domaćini "Dana hrvatske male brodogradnje" gdje nam dolazi preko dvadeset proizvođača brodova – s ponosom je Branimir Matijaca, ispred organizatora 10. Dana hrvatske male brodogradnje i Sajma turističkih atrakcija, najavio ovogodišnju manifestaciju od 19. do 22. travnja.



Sada već jubilarni sajam, bolje reći prezentacije jer su sva plovila dostupna na probu posjetiteljima, održat će se tradicionalno u marini hotela Le Meridien Lav u Podstrani uz besplatan ulaz za sve posjetitelje, kao i osigurani parking.



- Mala brodogradnja vam je žilava, opstaju ti vrijedni ljudi, ti zaljubljenici u brodove, koji unatoč brojnim problemima koje imaju svi domaći proizvođači, ne posustaju u svom radu. Pa ćemo imati u moru brodove i iz Istre i Kvarnera, redom iz svih dalmatinskih županija, ali i iz malih kopnenih škverova koji grade morske ljepotane.



Iz Krila Jesenica, gdje je više brodova nego kuća, stiže nam 50-metarska jahta "Queen's Eleganc" vlasnika Marka Mandića koja je kompletno izgrađena u korčulanskom škveru "Radež" – dodao je Matijaca, dok organizator Sajma turističkih atrakcija Tomi Božiković i Tomislav Aljinović, direktor regije Jadran jug Splitske banke, najavljuju zabavu:



- U adrenalinskim parkovima i na vodi i na suhom, svatko će naći ponešto za sebe. Od oprema za kayaking, trekking, SUP padlling, biciklizam, kite-surfing i ostale aktivnosti na moru i u prirodi, te natjecanja za posjetitelje. Imamo i svjetsko amatersko prvenstvo u nogometnom pikadu, pa utrku vodenih bicikla na moru, kayak kup. Dođite, sigurno ćete uživati!



Osim plovila ovogodišnji DHMB predstavlja širu ponudu brodskih i vanbrodskih motora, nautičke i plovne opreme, ribolovne opreme, brodskih prikolica i ostalih proizvoda, kao i brojne proizvode iz segmenta sportske, turističke, adrenalinske, plažne, komunalne i druge opreme namijenjene koncesionarima plaža, vlasnicima apartmana, agencijama, hotelima i ostalim turističkim subjektima...



Sajam će za posjetitelje biti otvoren u četvrtak (19. travnja) od 13 do 19 sati, petak i subota od 9 do 19, te nedjelja od 9 do 15 sati.