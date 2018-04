Novi detalji premlaćivanja u Kaštelima: otac i sin upali muškarcu u stan, izmlatili ga po glavi betonskim blokom i čekićem te strpali u bolnicu - a napali su sasvim nedužnog čovjeka!

Pedesetjednogodišnji L.O i njegov 22-godišnji sin M.O, oba iz Kaštel Gomilice završili su u istražnom zatvoru nakon što su uhićeni zbog napada na 43-godišnjeg M.B. u njegovom stanu u Kaštel Gomilici te su obojica zaradili kaznenu prijavu za pokušaj ubojstva.



Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici 10. travnja 2018. oko 17,30 sati s ciljem da usmrte oštećenika došli do ulaznih vrata stana kojeg on koristi te udaranjem nogama u vrata nasilno ušli i uz verbalne prijetnje i prijetnju nožem izvukli ga iz stana.



Okrivljenici su ga udarali nogama i rukama po tijelu te, a 22-godišnjak ga je udario betonskim blokom u predjelu glave dok ga je njegov otac više puta udario čekićem u predjelu glave. Oštećenik je zadobio tešku tjelesnu ozljedu (krvarenje na površini mozga, prijelom gornje čeljusti i više krvnih podljeva u predjelu lica i glave) zbog čega je zadržan na bolničkom liječenju na Odjelu neurokirugije KBC-a Split.



Otac i sin su u svojoj obrani rekli da su na ulazu u svoju garažu zatekli golf zagrebačkih reg. oznaka i da su zvonili od stana do stana u ulici Eugena Kvaternika pitajući susjede čiji je automobil. Tako su došli i do stana 43-godišnjeg M.B. koji je kažu oni izletio iz svog stana i napao njih, a u tome mu je pomagala i njegova majka koja ih je gađala kamenjem.



Nakon svega se doznalo da je parkirani i golf friško kupio njihov podstanar, a da 43-godišnji M.B uopće nema automobil.

Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Splitu je, nakon ispitivanja okrivljenika, sucu istrage Županijskog suda u Splitu podnio prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke koji je sudac istrage prihvatio i protiv okrivljenika odredio istražni zatvor.