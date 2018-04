Izabran novi alkarski vojvoda: evo tko će iduće četiri godine voditi ovu u svijetu jedinstvenu vitešku udrugu

Članovi Viteškog alkarskog društva održali su u sobotu redovnu izbornu skupštinu. Od 291 člana VAD-a u radu skupštine sudjelovalo ih je 265.



Oni su birali i između više kandidata za sve dužnosti izabrali čelništvo koje će u iduće četiri godine voditi ovu u svijetu jedinstvenu vitešku udrugu. Evo rezultata: Od 15 kandidata za 7 članova Upravnog odbora izabrani su: dr. Stipe Jukić, Dinko Bošnjak,Ivan Nasić, Mladen Vučković, Igor Vidalina, Dražan Šabić i Jerko Ivandić. Novi alkarski vojvoda je Boško Ramljak. Dosadašnji alaj-čauš Ivica Filipović Grčić bit će na toj dužnosti i u iduće četiri godine, jednako kao i Ivo Vukasović Parin na dužnosti arambaše alkarskih momaka.



Za predstavnika alkara u Upravnom odboru izabran je Ante Zorica. Novi predsjednik Časnog suda je Boško Vladović, a za članove Časnog suda izabrani su dr. sc. Tomislav Župić i Tonći Bešlić. Za tri člana Nadzornog odbora izabrani su Frano Vrančić, Hrvoje Markulin i Ivan Bota. Izbori su provedeni primjereno, tajnim glasovanjem, na najvišoj demokratskoj razini, za sve dužnosti s više kandidata i bez ikakvog ekscesa.



Ako bi se moglo govoriti o iznenađenjima rezultata izbora, onda je to svakako izbor Boška Vladovića za predsjednika Časnog suda umjesto dosadašnjeg Ivana Zorice, a iznenađenje je i izborni rezultat Boška Ramljaka u odnosu na dosadašnjeg vojvodu mr. Antu Vučića.



Uz članove VAD-a izbornoj skupštini nazočila je i skupina gostiju, među kojima su bili gradonačelnica Sinja Kristina Križanac, dožupan splitsko-dalmatinski Luka Brčić, fraPetar Klapež, gvardijan svetišta i Franjevačkog samostana Gospe Sinjske, teAnte Sanader u ulozi izaslanika predsjednika hrvatske Vlade Andreja Plenkovića. Uz pozdrave premijera Sanader je prenio skupštinarima da će svi dogovoreni projekti vezani za Alku i ubuduće imati potporu, a posebno je naglasio da će se u tom kontekstu dovesti do kraja pozicioniranje Alke u okviru države.



Jedini govornik na ovom skupu alkara bio je dosadašnji predsjednik dr. Stipe Jukić, koji je u ime uprave podnio sažeto izviješće o radu od polovice ožujka 2014. godine, kada je održana posljednja izborna skupština, do danas. Podsjećajući da je u cijeloj zemlji tijekom 2015. godine obilježen veliki tristoljetni jubilej Sinjske alke, Jukić je pobrojao 20-ak projekata što ih je u povodu jubileja samostalno ili s partnerima ostvarilo samo Viteško alkarsko društvo.



Najvažniji su svakako Alkarski dvori i u njima Muzej Sinjske alke. Kao jedan od najvažnijih događaja u povijesti Alke Jukić je izdvojio Svečanu Sinjsku alku u Vukovaru 6. svibnja prošle godine.Tim povijesnim događajem, kazao je predsjednik VAD-a, zapečaćeno je razvijeno prijateljstvo između Sinja i Vukovara, a sama Alka u Vukovaru posvećena je žrtvi toga hrvatskoga grada heroja, ali i svim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata.



Jukić je pobrojao i sve druge aktivnosti i priznanja koja je u proteklom razdoblju dobio VAD. Nije propustio napomenuti kako se u posljednje vrijeme intenzivno radi da Alka bude trajno uvrštena u državni proračun RH počevši već od 2019. godine. U tom se kontekstu alkari zalažu za zakon o Alci, čime bi se osigurala materijalna pretpostavka za još snažniji iskorak Sinjske alke u svakom pogledu, a posebno na njezinoj još većoj međunarodnoj afirmaciji.

U ime dosadašnje alkarske uprave i svih članova alkarske udruge predsjednik Jukić zahvalio je Vladi RH, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Gradu Sinju te gradovima i općinama Cetinske krajine.





Slavodobitnici za istim stolom Prvi put u povijesti Sinjske alke u radnom Predsjedništvu Skupštine VAD-a sjedila su dvojica slavodobitnika iz predhodne godine. Uz predsjedatelja dr. Ivana Nasića i članove Dražana Šabića i dr. sc. Tomislava Župića u radnom Predsjedništvu bili su Ante Zorica, slavodobitnik Svečane Sinjske alke u Vukovari i Alen Poljak, slavodobitnik 302. Sinjske alke.