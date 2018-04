Nevjerojatna priča s Hvara: mladi ribar golim rukama uhvatio morskog psa od tri metra!

Povodom 75. rođendana Slobodne Dalmacije iz arhive smo iskopali puno zanimljivih vijesti, a među njima je i ova...



Prije nekoliko dana, na lovištu »Lozna«, uz hvarsku obalu odigrala se fantastična borba između velikog morskog psa i ribara — zadrugara iz Milne Nikole Lozića. Teško bi bilo pretpostaviti, da se čovjek bez ikakvog oružja na maloj ribarskoj lađi može uhvatiti u koštac sa strašnom nemani.



Ribareći sa svojom družinom u mrtvoj uvali Dozna — područje otoka Hvara opazi Nikola Lozić u blizini svoje lađe lagano kretanje peraje morskog psa. Nije ni u snu mislio, da će se taj neugodan gost osloniti uz lađu. Mreža je bila U moru i polako se primicala kraju. Morski pas je za to vrijeme nesmetano krstario naokolo prea očima Lozića, i sve više se približavao lađi. Vruća želja probudi se u Loziću da na neki način uhvati morskog psa. Kako? čime? Na lađi su samo vesla,



Drugi ribar, koji je »jedio na pramcu iste lađe, šuteći je promatrao psa kako ih obilazi, i čekao, kako se to obično događa, đa otiđe. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, pas se sve više približavao lađi, dok se konačno nije skoro oslonio o rebra male ribarske lađe. Lozić se odlučio.



Snažni mladi ribar baci se «a pola tijela preko malog čamca, žuljevim rukama vješto uhvati nema« za rep, i naglim trzajem povuče je do polovine u lađu Lozića, zatim tijelom čvrsto pritisne neman, ne bi li joj na taj način oslabio snagu. I tako započne teška borba na život i smrt. Čamac je ođ trzaja morskog psa počeo da se ljulja kao na uzburkanom moru, a Čak je bilo i tako kritičnih momenata, da je prijetila opasnost da se lađa ne prevrne. A to bi bila tragedija.



Dok je mladić odolijevao udarcima i trzajima pobješnjela životinje, priskoči u pomoć njegov drug na lađi, i brzinom vješto« mornara prikači psu jako uže oko repa, pa još jedno, jer je prvo već počelo pucati,



— Sada je naš, pusti ga - reče mu drug. Nemoćni da ga više zadržavaju, oni ga vezana puste na duljinu užeta. tJzalud je pas bijesno lutao naokolo broda. Ali kraj ove borbe nije bio time završen.



eškom mukom ga se objesile o jarbol, kojć mu se nitko nije smio približiti. Nema u je pokušavala s jarbola đa ugrize sve što joj se primakne. Njega je trebalo do kraja dotući i ukrcati u čamac, a za to su dva čovjeka bila nemoćna. Pozovu drugove sa leuta da pomoću brodsko« paranga dignu psa na lađu. I tako je Nikola Lozić riješio bitku u svoju korist.



Ustanovili su da je to ženka u kojoj je bilo 7 mladih pasa.



Kad je doveden u Split, pas je bio izmjeren. Težak je 170 kg. a dug 3 metra, što najbolje govori koliko je bilo teško boriti se s njime. Ribaru Loziču je odato priznanje 1 uručena novčana nagrada od 7.000 dinara.