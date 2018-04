'Ako treba, ići ću u dužničko ropstvo!': Aniti je novac doniralo oko 60 ljudi, u Irskoj radi dva posla istovremeno, ali ne zna hoće li uspjeti

Anita je u utrci s vremenom. Ostalo joj je otprilike 140 dana da uplati školarinu za diplomski studij u Manchesteru, a nedostaje joj još 42.692 kune. Osim što za školarinu skuplja putem crowdfundinga, Anita Pavić (22), rodom iz Tijarice u Dalmatinskoj zagori, trenutačno živi i radi u Irskoj kako bi skupila preostali novac. I to dva posla, sve da ispuni svoj san.



Hoće li uspjeti, pitamo je u srijedu putem maila, piše Jutarnji list. Javlja nam se kasno navečer nakon što je odradila duplu smjenu. - Iako nije lako, uz trud i rad sve se može - uvjerena je. Izlaže nam svoj financijski plan. Putem crowdfundinga skupila je 46.308 kuna, a do kraja kampanje ostala su joj još tri dana.



Dosad joj je oko 60 donatora uplatilo novac. U Irskoj od dva posla mjesečno skupi 11.130 kn, a troškovi joj iznose oko 1855 kn. To znači da svaki mjesec uštedi oko 6678 kn. Do rujna bi tako mogla skupiti dodatnih 33.390 kuna. Kad to pribroji crowdfundingu, da ne skupi više ni kune, imat će oko 79.698 kuna, što je relativno blizu cilja.

Međutim, osim za školarinu, trebat će joj približno slični iznos za troškove života u Manchesteru. Što će tada? Anita nas vraća na početak priče i objašnjava svoj život. Kaže kako se medijima za pomoć obratila jer se silno želi obrazovati.

Jesenska avantura

Konkretno, otići na diplomski studij međunarodnog razvoja, smjer Siromaštvo, konflikti i rekonstrukcija (MSc International Development: Poverty, Conflict and Reconstruction) u Manchesteru. O tome da je primljena na studijski program obavijestili su je još u travnju prošle godine, a svoju britansku avanturu trebala bi početi na jesen. Sve preduvjete za studij je ispunila, no na putu joj se postavila velika prepreka, a to je nedostatak novca za školarinu i vrlo visoke troškove života u Britaniji.

Pavić, koja je na zadarskom sveučilištu završila preddiplomski studij francuskog i ruskog jezika, rješenje za te prepreke u rujnu je odlučila pronaći u Irskoj, gdje se zaputila kako bi zaradila željenu svotu. Ipak, s obzirom na to da je riječ o velikoj cifri i da je gotovo nemoguće da i uz maksimum truda i odricanja sama zaradi sve što joj je potrebno, odlučila je pokrenuti i crowdfunding kampanju, koju je na za to namijenjenoj stranici youcaring.com naslovila “Girl Just Wanna Have Funding for Her Studies in UK” (Djevojka samo želi imati sredstva za studij u Velikoj Britaniji).

Da ste imali priliku novčano poduprijeti Nelsona Mandelu ili Mahatmu Gandhijaprije nego što su postali to što su postali, koji bi bio Vaš odgovor?, rečenica je s kojom započinje kampanju.

Ciljani iznos je 12 tisuća eura (mi smo preračunavali u kune), odnosno otprilike 11 tisuća funti, koliko iznosi školarina za njezin program. Posljednjih nekoliko dana Pavić doista vodi utrku s vremenom - crowdfunding kampanja je, naime, pri kraju, a treba prikupiti još nešto manje od polovice ciljanog iznosa.

Studentski kredit

- Iskreno ne znam hoću li uspjeti prikupiti željenu svotu u preostalom vremenu, no, ako treba, idem u dužničko ropstvo. Postoje studentski krediti koji se mogu podići za školarinu pa će mi to biti backup plan ako ne uspijem skupiti novac - objašnjava Pavić.

Dodaje da su je na početku kampanje ponajviše podupirali prijatelji i rodbina, no kako se glas počeo širiti, sve je više bilo i anonimnih uplata, većinom ljudi s naših prostora. Među donatorima, kojih je u trenutku pisanja teksta bilo 60, s dvije tisuće funti istaknula se The Frankopan Fund organizacija koja stipendira hrvatske studente, a koja je u vlasništvu Petera Frankopana, člana poznate obitelji koja se predstavlja kao nasljednik poznate hrvatske dinastije.



Frankopan je inače povjesničar i stručnjak za Bizantsko carstvo na Oxfordu, a o njemu smo pisali ljetos kada je izdao knjigu “Putevi svile: Nova povijest svijeta”, koja je izazvala veliku pozornost svjetskih medija, a kod nas gotovo ostala neprimijećena.

- Kada sam tek objavila kampanju i vidjela objave i komentare ljudi koji su to dijelili, nisam mogla doći sebi. Poruke podrške meni bliskih ljudi, ali i onih meni potpuno nepoznatih, zaista su neprocjenjive. Imate osjećaj da zaista postoje ljudi koji su prepoznali vaš rad i želju za boljitkom u svakom smislu. Jedan od meni osobno najdražih komentara bio je onaj da ću se zasigurno naći u sljedećem izdanju knjige “Priče za laku noć za mlade buntovnice”.



Obožavam tu knjigu! - priča nam djevojka, koja se već i za vrijeme studija u Zadru isticala svojim volonterskim i aktivističkim pothvatima - među ostalim, volontirala je kao teta pričalica u Splitu i Zadru, osnovala je udrugu Ahimsa koja je 2017. U Zadru organizirala prosvjed za kurikularnu reformu, pomagala u organizaciji prosvjeda za odgovorno ponašanje koncesionalnim dobrima, radila na integraciji osoba sa sindromom Down u društvo…

Iako bi eventualni uspjeh crowdfunding kampanje itekako mnogo značio budućoj studentici međunarodnih odnosa, on nipošto ne bi označavao kraj njezina puta jer, osim stipendije, treba osigurati i novac za troškove života. Njezin potencijalni fakultet na svojim je stranicama objavio tablice kojima svojim budućim studentima želi olakšati život u Manchesteru, a prema kojima troškove za godinu dana boravka tamo procjenjuju na otprilike 12 tisuća funti (102.000 kuna).

Pavić radi u Irskoj, konkretno u predgrađu Corka. Tamo radi u korisničkoj službi američke kompanije za najam smještaja Airbnb, a zaposlena je kao “multilingual customer experience specialist” (stručnjak za iskustva kupaca na više jezika) za francusko tržište. Od toga posla mjesečno zarađuje 11.130 kuna, od kojih na troškove života, hranu i prijevoz potroši oko 1855 kuna mjesečno.



Pomaže i obitelji u Hrvatskoj pa sa strane uspije staviti između 6500 i 7000 kn mjesečno. Olakšavajuća okolnost joj je i činjenica da ne plaća smještaj, nego ga kompenzira u zamjenu za 25 sati rada tjedno za organizaciju Estukune, koja radi na stvaranju online prostora za različite vrste savjetovanja i, primjerice, online knjižnice.

Afrika i Indija

Ostatak misli nadoknaditi radom uz studij. Djevojka, koju na budućem studijskom programu posebno veseli što fakultet, uz teoretski dio, studente na neko vrijeme vodi u, primjerice, Afriku ili Indiju.

- Na smjeru koji želim pohađati uči se o tome na koji način što prije revitalizirati područja pogođena nekakvom prirodnom katastrofom ili ratom, istražuju se uzroci siromaštva te na koji ga se način može suzbiti. Poslije završetka ovog programa bit ću magistar međunarodnog razvoja te ću biti kvalificirana raditi u organizacijama koje rade u sektoru razvoja, kako na regionalnoj tako i na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zatim u nevladinim udrugama, u privatnom sektoru, na donošenju različitih politika u sferi konflikata i siromaštva - objašnjava nam Pavić te dodaje da joj je glavni motiv za odlazak na ovaj studijski program vjera u to da nijedan čovjek ne zaslužuje život na margini društva ili u strahu hoće li dočekati sutra.

- Nije da su volonteri ili ljudi zaposleni u tom sektoru izvanredno dobri ljudi ili sveci, oni samo rade ono što nam je dužnost kao ljudskom rodu, a to je pomagati jedni drugima jer svi dijelimo odgovornost za stanje svijeta kakvo jest - zaključuje Anita.