'Ne pada nam na pamet živjeti negdje drugdje!': s nestranačkom vladom postali jedna od najrazvijenijih hrvatskih općina, blizu im je sve što trebaju, a daleko su od splitske vreve

Sutivan, najmanja bračka općina po broju stanovnika, primjer je kako se može bez stranačkog dresa i stege te političke podobnosti ostvariti vrhunske rezultate koji su je svrstali u sam vrh po uspješnosti među 428 naših općina.



Kormilo te općine u svojim rukama već drugi mandat uzastopce drži nezavisni načelnik Ranko Blažević, dok je njegov zamjenik također nezavisni Valerio Radmilović.



U klupama općinskog parlamenta sjedi pet nezavisnih vijećnika raspoređenih u dvije skupine, a na čelu Općinskog vijeća nalazi se Bartul Lukšić koji je sa svojom nezavisnom listom, voljom birača, osvojio tri mandata. Uz nezavisne, tri su vijećnika iz redova HDZ i jedan esdepeovac.



Analizom Instituta za javne financije utvrđeno je, naime, da je Općina Sutivan u 2016. godini uprihodila 13,8 milijuna kuna, što podijeljeno na njezina 822 stanovnika čini iznos od 16.782 kuna "per capita" ili najviše u Republici Hrvatskoj. Ispada da je općina Sutvan najbogatija u Lijepo našoj.



- Mi sigurno nismo najbogatija općina u Hrvatskoj jer je to samo jedan od elemenata koji ukazuju na standard i kvalitetu življenja. Zbog dobrih pokazatelja imamo i problema jer nam na raznim natječajima taj podatak samo škodi. Međutim, mi ćemo se i dalje truditi da budemo još bolji te da naše mjesto dobije što bolje infrastrukturne i društvene objekte i da u njemu žive sretni i zadovoljni ljudi - kazao je sutivanski načelnik Blažević.



Općinska vlast je uspostavila dobru suradnju s gospodarskim subjektima koja je na obostranu korist. Tako će hotel "Lemongarden" općini pokloniti bešumnu električnu čistilicu za održavanje ulica i javnih površina vrijednu više od milijun kuna.



Sa svoje strane općinska vlast radi sve da ubere sve prihode koji joj pripadaju.



Tako je u Sutivanu popisano 1100 kuća za odmor, što bi bilo najviše na Braču. Međutim, to je daleko od istine jer Sutivan nema najviše vikendica, nego najbolju evidenciju. S osnova poreza na vikendice u općinski proračun godišnje kapne oko dva milijuna kuna.



Kapitalni projekt za koji je izrađena projektna dokumentacija i za koji je iz europskih fondova namaknuto 2,5 milijuna kuna nosi naziv "Sutivan-Prijateljima vrata otvorena". Tim projektom rekonstruirat će se i revitalizirati kulturna baština na četiri lokaliteta, a to su Kavanjinovi dvori, Stara uljara i kino, Park Kavanjinovih dvora, Općinski dom i Turističko-info centar.



Riječ je o izuzetno važnoj kulturnoj baštini, tvrdi poteštat Blažević, koja je sada zapuštena, a njezinom valorizacijom otvorit će se nova radna mjesta, obogatit će se kulturna i turistička ponuda te svakodnevni život stanovnika Sutivana.



U tijeku su radovi na uređenju Veloga mosta, vrijedni 2,2 milijuna kuna, koje je osigurala županijska Lučka uprava. Prvi dio radova bit će završen do početka svibnja, a nastavak je planiran nakon turističke sezone.



Do početka sezone uredit će se mul i postaviti lift za invalide kojima će na taj način biti omogućen puno lakši ulazak u more i izlazak vani. U zimskim mjesecima središte društvene aktivnosti je polivalentna dvorana Sokolana. Odnedavno je u njoj otvorena i teretana, a uz sportske aktivnosti i izvođenja nastave tjelesnog odgoja koristi se i za razne društvene događaje, slavlja pa i proslave dječjih rođendana.



Ne čudi stoga zadovoljstvo mještana životom u Sutivanu.



- Završila sam Filozofski fakultet u Zadru, ali sam se odlučila vratiti u Sutivan i preuzeti ugostiteljski objekt "Bokuncin". Šest mjeseci se, zaista naporno radi, ali u ostalom dijelu godine ima vremena za odmor i predah. Tu sam se udala, imam dvoje djece i nijedno mjesto ili grad u Hrvatskoj ili izvan ne bih mijenjala za moj Sutivan. Mjesto ide u pozitivnom smjeru i u stalnom je usponu. Ništa nam nije daleko, ali smo opet dovoljno daleko od velikih centara poput Supetra i Splita - kaže Ela Vrsalović.



Vinko Kirigin navršio je 80 godina i u životu je svašta radio.



- Gradio sam japjenice, a bio sam i predsjednik ondašnje mjesne zajednice, i to besplatno. Takva su bila vremena. Sada vodim brigu o 400 stabala maslina. Drago mi je vidjeti kako naš Sutivan ide naprijed. Posebice se puno radi za djecu i mlade, a vjerujem kako ćemo i mi umirovljenici doći na red - zadovoljan je šjor Vinko.



Zsuzsa Radolfi u Sutivanu živi deset godina.



- Ovdje mi je lijepo. Prije sam živjela u Mađarskoj i završila sam fakultet za sport i fiskulturu (naš DIF). Ovdje sam zasnovala obitelj, imam tri sina, Tomislava, Ištvana i Denisa. U našoj se kući govore hrvatski, mađarski i engleski jezik. Na život u Sutivanu privikla sam se mnogo lakše nego sam u početku mislila. Moja djeca imaju dječji vrtić, osnovnu školu te mogućnost bavljenja sportom, plesom i zabavom. Suprug je property manager, a ja sada vodim odbojkaški klub.