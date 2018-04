Župan Boban posjetio Hvar: počele pripreme za sjednicu Vlade u listopadu

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sastao se u četvrtak s gradonačelnicima i načelnicima otoka Hvara s kojima je razgovarao o komunalnoj infrastrukturi i pomorskim lučicama, te je imenovao radni tim za sjednicu Vlade koja će se na tom otoku održati krajem listopada.



Načelnik Jelse Nikša Peronja i Sućurja Ivan Slavić te gradonačelnik Hvara Rikardo Novak i Staroga Grada Antonio Škarpa iznijeli su županu prijedloge razvoja otoka te je rečeno kako će se, s obzirom na to da Hvar ove godine proslavlja 150. obljetnicu turizma u Europi, najvjerojatnije 25. listopada na tom otoku održati sjednica Vlade.



"Za sjednicu Vlade u Hvaru imenovali smo radni tim na čijem čelu će biti dožupan Ante Šošić te načelnici i gradonačelnici općina i gradova s otoka. Na sjednici će se iskristalizirati četiri do pet projekata, a primarno je da se izgradi 38 kilometara duga cesta od Jelse (Poljica) do Sućurja, vrijedna 78 milijuna kuna, i nova luka te 120 metara dugi gat u Starome Gradu, vrijedan 85 milijuna kuna, koji će primati kruzere i biti poveznica na budući tunel Drvenik-Ravča", objasnio je župan Boban.



Župan je rekao da će na sjednici u Hvaru predložiti Vladi da sufinancira prijevoz recikliranog otpada s otoka u Lećevicu, a razgovarat će i o projektu Starome Gradu i Ageru (Starogradsko polje), o kojem će sljedeći tjedan razgovarati s ministricom kulture Ninom Obuljen-Koržinek. Uskoro trebaju pripremiti cjelokupnu dokumentaciju kako bi taj najstariji arheološki lokalitet u Hrvatskoj, star 2400 godina, kandidirali za EU fondove.



Gradonačelnik Hvara Rikardo Novak zadovoljan je što je sastanak održan i što su razgovarali o problematici i potrebama Hvara. Podsjetio je da ove godine proslavljaju 150. obljetnicu turizma i sjećaju se ljudi koji su u gradu Hvaru osnovali dioničarsko društvo i počeli se baviti turizmom. Ove godine tu veliku obljetnicu žele proslaviti na dostojan način.