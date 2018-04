Vlasnik kuće u Dugom Ratu već godinama živi usred birokratske zavrzlame: Suzili su nam put, ni u garažu ne možemo ući, a nitko ne reagira!

Sužavaju nam postojeći put do parcela – požalio nam se vlasnik terena i kuće u Ulici Mrta u Dugome Ratu Tomislav Parlov u društvu svoga brata Marijana, koji također ima neizgrađeni teren nešto niže uz istu prometnicu.



- Kupio sam parcelu i počeo graditi kuću prije osamnaest godina, vjerujući prostornom planu Općine Dugi Rat, gdje je bio ucrtan put do parcele širine deset metara – tvrdi nam Tomislav Parlov, pokazujući planski dokument.



- Ja sad ne mogu ući u svoju garažu. Jedanaest puta smo se obraćali Općini Dugi Rat da nam uredi put, pisao sam i građevinskoj inspekciji u tri navrata, ali nitko nije reagirao. Put se, imamo saznanja, sužava na blizu tri metra, jer su susjedi izgradili potporni zid na dijelu puta koji je općina bila zacrtala svojim planom – govori Parlov, objašnjavajući kako je zbog neriješenog puta godinama kočio izgradnju svoje kuće, pa ona do danas još nije useljena.



- Tako mi i objekt gubi vrijednost – ističe Parlov.

Načelnik Općine Dugi Rat Jerko Roglić, kojega smo zatekli na terenu u Ulici Mrta gdje se odvijaju radovi, tvrdi drukčije.



- To je bilo preslikano iz GUP-a Grada Omiša koji je donesen još devedesetih godina, dok je Općina Dugi Rat osnovana 1993. godine – govori nam načelnik Roglić.



Nažalost, nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi vezani za te putove, odnosno nije otkupljeno zemljište. Općina nema za to sredstava. Neki su vlasnici poslije prodali te svoje parcele, a novi se uknjižili, tako da su današnji stvarni vlasnici svoje parcele ogradili, pojašnjava načelnik nadalje.



- Tako ni mi ne možemo drukčije postupiti nego urediti put u postojećem stanju. I prema zakonu o cestama iz 2011. godine Općine mogu evidentirati, odnosno legalizirati samo ono što je u naravi put, znači postojeće stanje. Tako je put negdje uži, a negdje je širi, malo je nepravilan, ali nismo mogli ništa drugo. Ili to ili ništa. Ovo je bila jedna od najlošije uređenih ulica u Dugom Ratu, pa su nam se stanovnici stalno obraćali da je uredimo, što i činimo, a što smo i uvrstili u proračun svojim planom za 2018. godinu – veli načelnik.



- Prije je uglavnom sve bio makadam, mali dijelovi su bili betonirani, sada ćemo ulicu asfaltirati, napraviti kanalizaciju, odvodnju, rasvjetu, sve po projektu, a situacija će biti sigurno bolja nego što je bila – naglašava Roglić.

- I vi ste gospodine, kada ste gradili kuću, napravili garažu skoro uz rub ceste - obratio se načelnik potom Parlovu.



- Ali nisam ušao u tuđe, ali neki jesu, a vi niste reagirali na takve uzurpatore. Općina je trebala ranije nešto poduzeti, kad smo vas s ovim upoznavali u više navrata, da ljudima koji ovdje stanuju ipak nekako prilagodite put – na to će Parlov načelniku.



- Grad Omiš, a poslije i Općina Dugi Rat trebala je ići u otkup zemljišta jer je 90 posto nerazvrstanih cesta rađeno po ovakvom principu, privatni vlasnici su davali dio svojih parcela, a općina otkupljivala. Međutim, mi nemamo tih sredstava za otkup – poručio je Roglić, smatrajući da je ovo što traže Parlovi tehnički neizvedivo jer je velika kosina, no, zaključio je da će ipak vidjeti s građevinskom strukom i izrađivačima projekta može li se tu što napraviti.



O dopisima Tomislava Parlova građevinskoj inspekciji u Splitu, odnosno njihovom zakonskom uporištu, upitali smo i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, no nismo dobili odgovor.