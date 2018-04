Nastavlja se rat liječnika koncesionara i ravnatelja Doma zdravlja: 'Protiv dr. Petrica postoji i prijava za koruptivno trgovanje utjecajem i omogućavanje zarade privatnom laboratoriju'; Petric: To su sve laži!

Nastavlja se nesmiljeni rat liječnika koncesionara primarne zdravstvene zaštite i ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije dr. Dragomira Petrica.

Nakon što se na Županijskoj skupštini mahalo kaznenim prijavama protiv ravnatelja, koje su ostale tek mrtvo slovo na papiru, dr. Marija Divić, specijalistica ginekologije i porodiljstva, te dopredsjednica Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite i povjerenica za južnu Hrvatsku, ističe da su članovi udruge šokirani činjenicom da će odgovorni u Županiji, po svoj prilici, produljiti mandat dr. Petricu iako liječnici koncesionari već dulje vrijeme upozoravaju na cijeli niz propusta u njegovu radu.



– Tražimo ukidanje ugovaranja timova bez nositelja jer su rak-rana zdravstva i povećavaju ionako duge liste čekanja, kao i nedostupnost zdravstvene zaštite pacijentima koji su je izdacima iz plaća platili. Dom zdravlja ugovara timove bez liječnika, koji raspoređuje pacijente, i tako im oduzima pravo na slobodan izbor liječnika. Tražili smo u Domu zdravlja odgovor na pitanje koliko novca se daje za te timove a da nisu utrošena, jer isti liječnik radi u više ambulanti, pa se često ne zna za koju je ambulantu odgovoran?! Dom zdravlja je kao ustanova – a na temelju zarade na zdravstvenim djelatnostima, timovima bez nositelja, naplati zakupnine i zajedničkih troškova od liječnika koncesionara – uprihodio višak od 3,75 milijuna kuna na završnom računu! Taj novac je proslijeđen u Županiju da bi bio utrošen za projekte koji nisu usko vezani uz zdravstvene usluge, konkretno za građevinske radove, iako se tim novcem moglo financirati četiri ili pet specijalizacija mladim liječnicima u trajanju od pet godina – kaže dr. Divić.



Trenutačno, ističe dr. Divić, nedostaje šest ginekologa, a manjka i pedijatara. Problem je i s radiolozima, čak i liječnicima obiteljske i dentalne medicine. Na ultrazvuk dojke stiže se tek nakon godinu i pol dana od upisa pregleda.



– Protiv dr. Petrica postoji i prijava za koruptivno trgovanje utjecajem i omogućavanje zarade privatnom laboratoriju, no na institucijama je da odrade svoj posao i utvrde postoji li ili ne u tom slučaju i njegova odgovornost – kaže dr. Divić, te dodaje da od 2010. revizija nije ispitala regularnost poslovanja u Domu zdravlja.



– U vrijeme župana Zlatka Ževrnje i bivšeg pročelnika za zdravstvo, nije se dopustilo da četvero pedijatara dobije koncesiju, iako su deficitaran kadar, a ni specijalizacije nisu dijeljene na vrijeme. Poznata je izjava ravnatelja Petrica da Domu zdravlja ne trebaju pedijatri i ginekolozi?! Radiologija je, pod Petricom, prošla još i gore. Imamo i pokušaja da se liječnicima koncesionarima retrogradno naplati PDV na već plaćene račune za zakup, iako na to nitko nema pravo; čak se i prijeti onima koji to ne žele bespogovorno učiniti – tvrdi dr. Divić, koja je uvjerena da će sve to rezultirati potpunim raspadom sustava jer će već za pet godina, silom zakona, četiri tisuće liječnika u mirovinu.



– Prosjek starosti liječnika primarne zdravstvene zaštite je 56 godina. Mlade nam ljude vrbuju već na fakultetu jer se zna da se nemaju volje boriti s birokracijom i čekanjem na specijalizaciju obiteljske medicine po šesnaest godina. U "Slobodnoj" je 2012. pisalo da je ravnatelj Petric odbio financiranje koje je ponudio tadašnji župan Ante Sanader za četiri specijalizacije iz radiologije, a nedavno ste objavili i izjave istog ravnatelja, kojim nedostatak radiologa seksistički opravdava porodiljnim dopustima, sve da bi prekrio nepostojanje plana poslovanja i funkcioniranja mreže liječnika primarne zdravstvene zaštite. Problem je bio i magistar biokemije u makarskom laboratoriju, gdje je izgubljeno oko 1,5 milijuna kuna proračunskog novca za ugovornu 2017. – kaže dr. Divić, koja navodi primjere drugih županija, ali i Grada Zagreba, koji po sili zakona ostavljaju najmanje trideset posto liječnika primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja.

– Istodobno, u Splitsko-dalmatinskoj županiji se ugovaraju fantomski liječnički timovi bez nositelja za zdravstvenu zaštitu žena i odbija slati ginekologe da grupnom praksom nadoknade nedostatak kadra u Omišu, Vrgorcu, Imotskom, Visu, Trogiru, Kaštelima, pa čak i u Splitu gdje također nedostaje ginekologa.



Što o svemu kaže prozvani dr. Dragomir Petric?



– Laži od početka do kraja, a sve do jedne bile su predmet prijava, što potpisanih, što nepotpisanih, a time i nadzora državnih (DORH) i drugih nadležnih tijela (Ministarstvo zdravstva, HZZO). Na žalost autorice prijava, rezultati svih provedenih nadzora, a bilo ih je više i svi su joj poznati, pokazali su se potpuno neosnovanima. Već treći put u godinu dana Divić osobno ili putem nekih udruga od HZZO-a traži nadzor u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, i to pod prijetnjom vještačenja i tužbe HZZO-a ako taj nadzor ne obave, iako su joj prethodna dva puta odgovorili da nema nepravilnosti koje uporno i opetovano prijavljuje. Ako nema povjerenja u nalaze nadležnih i ovlaštenih tijela, besmisleno ju je uvjeravati preko medija, jer će i tako izvlačiti moje riječi iz konteksta, izvrtati ih i uvjeravati mene i javnost da sam rekao što nisam i da sam mislio što nisam. Kad me napada zbog timova bez nositelja, zaboravlja kako tim bez nositelja nije ordinacija bez liječnika, nego ordinacija u kojoj radi zamjenski liječnik do povratka liječnika koji je za tu ordinaciju upućen na specijalizaciju.



- Naravno, ako ne postoji mogućnost zamjene jer na tržištu nema odgovarajućeg specijalista, a radi se isključivo o kliničkim specijalistima, tada se vrši preraspodjela rada. Upravo ono što i Divić predlaže da bi radila grupna praksa! Dakle, ono što je rak-rana kada skrb provodi DZ poželjno je ponašanje kada to rade privatnici !? Ne postoji nikakav "rat koncesionara i ravnatelja", nego samo višegodišnje zlostavljanje svih institucija od strane iste grupice na čelu s Divić, i to iz mnogo razloga, a na prvom je skretanje pozornosti sa stvarnog sukoba oko smisla privatizacije primarne zaštite, posebice u iščekivanju novog pokušaja donošenja zakona kojim bi se steklo pravo prodaje, odnosno nasljeđivanja ordinacija koje nisu kupljene već dobivene na korištenje, u najvećem broju, ali sve imaju zajedničko obilježje – zajamčen ugovor s HZZO-om – tvrdi dr. Petric, te dodaje da je jedini cilj njegovih kritičara da ga zbog toga ušutkaju.



– Osnovni motiv i za moje stalne prozivke je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Prije tri godine zaustavljena je privatizacija temelja sustava jer je spriječeno donošenje Zakona. Sada se na sve načine pokušava progurati tvrdnja za koju ne postoje nikakvi dokazi da liječnici u privatnim ugovornim ordinacijama rade bolje od liječnika u domovima zdravlja, odnosno da na bilo koji način poboljšavaju zdravlje ili dostupnost zdravstvene zaštite pacijentima. I sami koncesionari naglašavaju kako pacijenti ne vide razliku između koncesionarskih i domskih ordinacija.



- Naprotiv, jedino istraživanje u 22 godine, provedeno prije godinu dana u Zagrebu, govori kako je ta zaštita kod privatnih ugovornih liječnika dva puta lošija od one u DZ-u. Stoga pozivam Ministarstvo, ili dr. Divić kao članicu radne grupe koja je sudjelovala u izradi prijedloga zakona, da predoče znanstvene dokaze kako je privatizirani sustav bolji od sustava DZ-a. Važno je ukazati i kako se zbog minimalnih uplata u zdravstveni i mirovinski fond privatnika, u odnosu na zaposlenike DZ-a, godišnje prelije u njihove prihode najmanje 100 milijuna kuna. Suprotno od viška prihoda koji je rezultat dobrog rada liječnika i sestara u svim domskim ordinacijama, a razlika prema privatnicima je što se taj višak nije prelio u njihove džepove, nego je poslužio za održavanje onih ordinacija koje moraju postojati radi pacijenata ali nisu profitabilne, u malim mjestima. I najvažnije – ako je privatizacija i nasljeđivanje ordinacija dobro i za pacijente, a ne samo za liječnike, tko ima pravo ponoviti pogrešku i dopustiti biranje statusa samim liječnicima?



- Ako su dokazi o poboljšanju zdravlja pacijenata, boljoj dostupnosti i kvalitetnijem trošenju sredstava te manjem upućivanju od strane privatnika dostupni, Dom zdravlja treba ukinuti i sve ordinacije privatizirati. O predvidivim posljedicama nekom drugom prigodom – veli Petric.



Ravnatelj Doma zdravlja napominje da Županija daje sredstva Domu zdravlja, a jednokratno vraćanje sredstava od strane Doma zdravlja je samo dio proračunskih sredstava koja se dobiju ali se nisu uspjela potrošiti, kao što je, primjerice, s ordinacijom na Kili.

– Što se specijalizacija tiče, pa Županija će samo za buduće radiologe koje financira dati više od šest milijuna kuna. Jedna specijalizacija stoji oko milijun kuna. Dalje, liječnika i stomatologa ima dovoljno, nedostatak je kliničkih specijalista. Razlog je što već nekoliko godina nitko ne želi plaćati školovanje liječnika koji se na kraju ne mora vratiti raditi kod onoga koji mu je platio školovanje. Nema godine u kojoj nije bilo revizija poslovanja županijskoga Doma zdravlja, bilo redovitih ili po bezbrojnim "anonimnim" ili istim potpisanim prijavama na sve moguće adrese. Institucije jesu odradile posao, ne jednom, ali na žalost Marije Divić, sve je bilo u redu. Kao i s laboratorijem koji je godinu dana osiguravao građanima Makarske analizu krvi koju su njihovi liječnici zatražili – tvrdi dr. Petric, te objašnjava da dodjela koncesija podliježe zakonu, a ne proizvoljnim željama i nitko pa ni župan ne mogu "dopustiti" protuzakonitosti.



– Pa prijave šalje i za zakonito postupanje, što bi bilo tek da nije tako. Problem specijalizacija nije u njihovu nedostatnom "dijeljenju", nego u nedostatku sredstava i neodgovarajućim propisima koji ne osiguravaju odrađivanje ugovorne obveze školovanog specijalista. A ako sam na išta ponosan u svom dosadašnjem mandatu, to je broj osiguranih specijalizacija i sustav digitalizacije radiologije kakvog nema ni KBC – kaže naš sugovornik i demantira dr. Divić da iz Doma zdravlja liječnicima šalju ovrhe.

– Ne šaljemo ovrhe svima, nego samo onima koji ne poštuju ugovor koji imaju, poput Divić, i koji ne samo da ne plaćaju zakup i troškove sukladno ugovoru, nego se pozivaju na pravilnike koji duguju na desetke tisuća kuna.

Petric: Moja izjava nije seksistička Nikada nikakav novac za specijalizacije nisam odbio. I dobio sam novac za sedam, a ne za četiri specijalizacije radiologije. I točno je kako je jedna već prešla u bolnicu. Užasno je kada se izjava "kako je normalna činjenica da žene rađaju, da je to dobro za obitelj i naciju, ali nedvojbeno i problem za ravnatelje pri planiranju rada" proglasi seksizmom ili, još gore, kao dokaz moje nesposobnosti planiranja?!