Čitateljima ne treba posebno predstavljati Antu Pranića. Gradonačelnik Vrgorca, saborski zastupnik iz redova Mosta i politička zvijezda u usponu. Koji se, kaže, jedva čekati vratiti svojoj prvoj ljubavi, građevini. No, idemo redom.



Idemo prvo odgovoriti na najnovije prozivke i optužbe. Kažu da po gradu zapošljavate samo "svoje" ljude, u dječjem vrtiću je tako i kćerka ravnateljice nekidan zaposlena?



- Tezu zapošljavanja samo "svojih" ljudi nameće nam ekipa koja je vladala Vrgorcem 25 godina, a za mnoga mjesta nisu uopće raspisivali natječaje. Nakon izbora su kompletan stranački vrh zbrinuli na izmišljena radna mjesta po državnim i županijskim službama, a nas prozivaju. Čudno. Broj radnih mjesta je smanjen u odnosu na dan preuzimanja dužnosti gradonačelnika, kao i masa sredstava izdvajanja za sve plaće.



Prilikom krajnje nužnih zapošljavanja nisam se vodio stranačkom politikom što svjedoči činjenica primanja mladih ljudi na stručno usavršavanje iako su pojedini bili istaknute osobe u predizbornim kampanjama HDZ-a. Ljude ne dijelim po političkoj osnovi, već po znanju, kompetencijama i sposobnostima. Za razliku od mojih prethodnika, koji su primali ljude na neodređeno bez ikakvog ispitnog radnog roka, meni je draža filozofija na "određeno" koja se može zakonski prekinuti ukoliko osoba ne pokaže radne sposobnosti



Ali, ovaj je slučaj sasvim konkretan, ravnateljica je zaposlila vlastitu kćer?!



- Ravnateljica je jasno pojasnila situaciju. U tri godine čak sedam puta je raspisivan natječaj za radno mjesto medicinske sestre i to na pola radnog vremena. Sada smo konačno dobili kandidata koji je zadovoljio uvjete, a izabralo ga je Upravno vijeće. Meni nije normalna činjenica koja nas je dočekala u Dječjem vrtiću koja kaže da smo, uz neusklađene temeljne akte, imali čak tri osobe koje su vodile računovodstveno-knjigovodstvene usluge, a da nismo imali pedagoga ili medicinsku sestru. Djeci je potrebniji pedagog ili medicinske sestra koja će uvesti bolje režime prehrane, a računovodstveno-knjigovodstvene usluge sada obavlja jedna osoba. Sve te promjene su bolne i znam da nisu po volji određenim ljudima, ali mene to previše ne zamara. Izabran sam da uvedem red.



Vrgorac je nevelik grad, a puno je ružnih riječi palo posljednjih godina? Pričate li, družite li se s političkim protivnicima, zalazite li u iste kafiće, ili je kod vas, oprostite na usporedbi, kao u Vukovaru, svatko se drži svoga prostora, bez spremnosti na suživot, i čeka nove izbore?



- Stvari se normaliziraju. Postoji par pojedinaca koji teroriziraju građane putem društvenih mreža brojeći krvna zrnca i stvarajući podjele i svi znamo tko su i zbog čega to rade. No, mene to previše ne brine. Prozivali bi me da pronađem i zlatni rudnik. Sa svim gradskim vijećnicima komuniciram, a konstruktivnu raspravu i kritiku prihvaćam. Često na gradskom vijeću padnu teške riječi, pa sutradan opet sjedimo skupa na piću. Sjećam se kada smo nakon sjednice Gradskog vijeća na kojemu se izglasavao zadnji gradski proračun otišli na zajedničku večeru. Dijalog je potreban u malom gradu, a žao mi je što par pojedinaca u nedostatku kulture ponašanja nastoje prikazati Vrgorac na drukčiji način.



Ima li u vrgoračkom ormaru još kostiju, ispadaju li afere prošle vlasti?



- Ima, samo, gora od kostura je sustavna nebriga za određene probleme koji će sada doći na naplatu svim građanima. Svaki dan bih mogao izići u javnost s nekom aferom, ali nekako se nastojim okrenuti budućnosti, dok sve sumnjive radnje za koje mislimo da je Grad oštećen prijavimo državnim institucijama da u tišini rade svoj posao.



Puno je ljudi otišlo iz Vrgorca zadnjih godina, kako ih vratiti, kako zadržati one koji tek možda imaju namjeru otići?



- Naš problem je što se mnogi mladi ljudi koji odlaze na fakultetsko obrazovanje ne vraćaju. Ostaju u većim sredinama što je rezultat politike centralizacije u državi. Vratiti ih, kao i privući druge, možemo jedino otvaranjem radnih mjesta, a pri tome ne mislim na radna mjesta u javnom sektoru. U Gospodarskoj zoni za sada imamo 130 milijuna kuna privatnih investicija koje se izvode i projektiraju. Do kraja mjeseca dolaze nam još četiri investitora. Kroz sljedeće dvije godine mislim da ćemo otvoriti stotinjak novih radnih mjesta u Gospodarskoj zoni Ravča.



Uz nju, strateški smo usmjereni na još dva područja, prvo je poticanje razvoja poljoprivrede putem jačanja OPG-ova, pa ćemo tako, među ostalim, krajem ovog mjeseca potpisati ugovor s Agronomskim fakultetom za čisto selektiranje dvije autohtone sorte vinove loze. Drugo je promoviranje Vrgorca kao mjesta razvoja ruralnog turizma. Rješavamo imovinsko-pravne odnose i radimo projektne dokumentacije obnove cjelokupne prirodne i kulturne baštine jer osim čistog zraka i gastronomije potrebno je stvoriti sadržaj koji će privući o zadržati goste.

Što novoga pripremate, koji su vam novi projekti, što kažu stranke koje ste "izbacili" iz njihovih desetljetnih prostorija?



- To je jako dobar projekt, vrijedan 1,5 milijuna kuna, a zgotovili smo ga, počevši od nule, za 18 mjeseci. Do kraja travnja dobit ćemo Poduzetnički centar s radnim jedinicama koje ćemo davati po simboličnim iznosima našim poduzetnicima i obrtnicima. Uskoro potpisujemo i ugovore za radove energetske obnove dječjeg vrtića, novog igrališta ispred dječjeg vrtića, novu ulicu kralja Tomislava, puštamo pročistač otpadnih voda u funkciju, završavamo konstruktivnu sanaciju Elezovih kuća, a nadamo se i početku radova vrijednih skoro pet milijuna kuna na novom zapadnom ulazu u Vrgorac, koji se nalazi u planu Hrvatskih cesta. To su samo neki od radova koji su u visokoj fazi ugovaranja, a za sve smo dobili bespovratna sredstva. Izrađujemo pak dokumentaciju za novi ciklus natječaja.



U planu su nam obnova rodne kuće Tina Ujevića, sportsko-rekreacijski centar Veliki Prolog, novi ulaz u naselje Pčelinjak, istočna obilaznica centra grada, novo parkiralište iznad Doma zdravlja, nova zgrada kolodvora, obnova gradskog parka… Predali smo i zahtjev za građevinsku dozvolu višemilijunskog projekta obnova gradske dvorane. Krenuli smo u projektne dokumentacije za proces održivog gospodarenja otpadom i smanjenje gubitaka u vodoopskrbi.



Milka Beus i ekipa iz Poduzetničkog centra povlače velik novac iz europskih fondova, milijuni se tu vrte...



- Odlična su ekipa. Uz Grad, rade i za mnoge OPG-ve. Mislim da nema natječaja na koji se nisu javili. Zato sada i jesmo u situaciji da nemamo dovoljno ljudi za provođenje svih projekata. Milka Beus svojim znanjem, zalaganjem i pristupom prema poslu prelazi granice Vrgorca. Možemo biti ponosni što imamo takvu osobu na čelu Poduzetničkog centra.



Gdje vidite sebe, a gdje Vrgorac za deset godina?



- Planiram se vratiti u struku u kojoj se osjećam kao riba u vodi. Obožavam radne procese u građevini i ubrzani ritam rada koji stvara uvijek nešto novo. Puno je novih radnih izazova koje nudi građevina, a ja ih želim iskusiti u svojim tridesetim godinama. Dao sam i dajem svoje najbolje godine života Vrgorcu i nije mi žao. Žao mi je tek što promjene nisu nastale ranije. U određenim ljudima vidim želju, znanje i energiju i znam da će oni nastaviti gdje mi stanemo. Sa svim svojim mogućnostima,



Vrgorac može mjesto koje će zadržati i privući mnoge mlade obitelji. Znam da bi mnogi željeli da trošimo novac na sitne komunalne radove, koji su očima vidljivi, no ja nisam pobornik te filozofije. Novac ulažemo u projektne dokumentacije i višemilijunske projekte koji se mogu realizirati bespovratnim sredstvima. To je dug put, ali i jedina staza koja vodi Vrgorac iz prosječnosti u izvrsnost.

Nije mi problem svima se zamjeriti - Ne bih rekao da sam postao politička zvijezda. Samo radim svoj posao dajući maksimum. No, realan sam i znam da to često ne prolazi u javnosti koja pati od ideoloških senzacija. Uostalom, tko voli osobu koja uvodi red i steže remen? Svima se trebate zamjeriti. A opet, meni to nije problem jer politiku smatram prolaznom životnom stanicom. Nemam nikakvih opterećenja funkcijama ili budućim izborima, a sebi ne bih oprostio da sam lijenčina i da ne dajem 100 posto od sebe u svakom trenutku. Najveći mi je pak problem što sam izgubio slobodno vrijeme. Za obitelj i prijatelje nemam puno vremena. No, nema kukanja, treba odraditi posao najbolje moguće u što kraćem vremenu. Mogao sam sa svojom strukom imati miran i i dobar obiteljski život, ali nisam mogao promatrati stanje oko sebe. Želim u starosti imati miran san znajući da sam dao sve od sebe za bolji Vrgorac i drukčiju Hrvatsku.