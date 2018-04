Prije 18 godina, kada je otvoren Dom za starije i nemoćne osobe u Makarskoj čiji je osnivač Županija splitsko-dalmatinska, pokretnih i samostalnih korisnika bilo je 70%, a 30% je spadalo pod nepokretne ili djelomično pokretne.



Danas je i u Domu u Makarskoj i u njegovoj podružnici u Runoviću gotovo pa potpuno ili djelomično nepokretno 100% korisnika, kojih je nešto više od 100, od čega u Makarskoj 60, a u Runoviću 38. Na listi čekanja nalaze se imena 100 kandidata od kojih su uglavnom svi nepokretni. Na sadašnjih 100 korisnika raspoređeno je 50 radnika, od čega 28 medicinskih sestara i njegovateljica.



Nedovoljan broj zaposlenika zapravo je najveći problem pa je u makarskom Domu 17 djelatnika na usluzi za 60 korisnika, od kojih većina treba cjelodnevni nadzor i skrb, dok je u Runoviću 11 radnika raspodijeljeno na 38 korisnika.



Zbog nedovoljnog broja njegovateljica Dom za starije i nemoćne osobe u godišnjem izvješću pučke pravobraniteljice Lore Vidović za 2017. godinu spomenut je u negativnom kontekstu pa je tako navedeno da teško pokretne i osobe s demencijom u pravilu ne izlaze.



''Jedna korisnica koja u Domu boravi već pet godina nikada nije izišla na svježi zrak, a korisnici primjećuju da njegovateljice na njih viču kada su premorene'', stoji među ostalim u izvješću što je na ''prvu'' doista šokantno.

Da je nedostatan broj djelatnika u makarskom te domovima u Viškovu i Osijeku uistinu najveći problem, zaključili su službenici Ureda pučke pravobraniteljice prilikom nenajavljenog obilaska navedena tri doma. Tijekom utvrđivanja razine poštivanja ljudskih prava zaključeno je da u makarskom Domu, za razliku od osječkog, zbog nedostatka organiziranih aktivnosti, osobe oboljele od demencije vrijeme provode sjedeći u boravku, u svojoj sobi ili hodajući po hodniku zaključanog odjela na kojem je samo jedna njegovateljica.

Pojedine nepokretne osobe službenicima Ureda pravobraniteljice požalile su se i na problem nedovoljnog broja pelena jer ih dobiju samo dvije tijekom 24 sata, pa su prisiljene, povrh njih stavljati i toaletni papir, što je ponižavajuće. Kako stoji u izvješću, ovu problematiku su pojedini zaposlenici negirali, pa navodi nisu mogli biti potvrđeni radi nedostatka individualne evidencije njege.



Još jedan od nedostataka koji se odnosi na neodgovarajuće uvjete smještaja istaknut je u podružnici makarskog Doma u Runoviću koji nema dizalo, zbog čega je u slučaju potrebe za hitnom evakuacijom upitna sigurnost nepokretnih osoba smještenih na 1. katu.



Je li situacija u Domu za starije i nemoćne baš toliko alarmantna, provjerili smo i sami prilikom obilaska i u razgovoru s korisnicima i ravnateljicom Marijom Lelas.



Istina je da skoro 60 korisnika zbog težeg zdravstvenog stanja treba nadzirati danonoćno, što je neizvedivo sa 17 njegovatelja i medicinskih sestara, pa je manjak kadra uistinu kroničan problem. Međutim, kako kaže Lelas, manjak radne snage ne utječe na spomenutu ženu koja je službenicima Ureda pravobraniteljice kazala da pet godina nije izišla na svježi zrak.



- Postoje korisnici koji jednostavno ne žele izlaziti vani i ne znam kako ih natjerati, što je slučaj žene koja se požalila, jednako kao što ne žele sudjelovati u organiziranim aktivnostima. Doista imamo veliki problem s pronalaskom njegovateljica, i to posebno u ljetnom periodu kada se na raspisani natječaj za radno mjesto ne prijavi gotovo nitko jer sve osobe rade bolje plaćene sezonske poslove čišćenja apartmana.



S obzirom na to da imamo malo radnika, kada nam u smjeni nedostaje samo jedan onda nam zapravo nedostaje cijela ekipa, priča Lelas, koja nadodaje da većina korisnika ima svoje obitelji čiji ih članovi redovito obilaze, izvedu na kavu ili ručak, u šetnju i crkvu, dok manji dio vitalnih i pokretnih iz Doma izlazi sam i u šetnju i na kavu.



Tako kaže Lelas, pokazujući nam mišljenja nenajavljenog nadzora u kojima se zapravo ne spominje korisnica koja pet godina nije izašla na zrak, već je na svakoj stranici uglavnom istaknuto da su sobe izuzetno uredne i čiste, svježi zrak je i na balkonu.



- Na svakom katu su veliki balkoni na kojima se nalaze fotelje tako da nepokretni ili teško pokretni korisnici uvijek imaju mogućnost, i to posebno za lijepog vremena, izići bar na balkon, ako ne izvan Doma. Svaku osobu koja ne može ustati i kod koje ne postoje kontraindikacije vezane za dijagnozu, nastojimo redovno dizati, posebno za vrijeme obroka, i odvesti ih barem na balkon, kaže Lelas, potvrđujući da u preporuci stoji da je potrebno popuniti radna mjesta i osigurati radnog terapeuta koji bi s korisnicima održavao brojne aktivnosti.

- Radnika nam nedostaje u svakom segmentu i zapravo nam u Makarskoj i Runoviću nedostaje 10 njegovatelja te po jedan socijalni radnik i radni terapeut.



Da kojim slučajem dvije pokretne osobe slome nogu, njima već trebaju dva radnika jer je Dom živi organizam koji se svaki dan mijenja. Primjerice, imamo dvije kuharice od kojih svaka radi u svojoj smjeni, a ako se jedna razboli, nama zapravo nedostaje 100% radnika, kaže Lelas, koja naglašava da osobe slabog zdravlja i nemaju volje za druženjem pa je nisu imale ni kada je organizirano pakiranje u vrećice lavande ubrane u vrtu Doma.



Negativno mišljenje vezano za Dom odnosi se i na nedostatak pelena za odrasle, što Lelas opovrgava i kaže da se takva situacija nikada nije dogodila.



- Pelene su ortopedsko pomagalo za koje mišljenje daje liječnik koji ih izdaje prema potrebi, od jedne do pet dnevno. Svaki nepokretni korisnik ima mišljenje svog liječnika, međutim, nikada nije bio problem ako se pojavila potreba da se osobama više puta promijeni pelena jer im ih uvijek ustupimo. Da nije tako, onda bi naš Dom smrdio, a ne mirisao, što je navedeno u mišljenju pučke pravobraniteljice, i zato svim našim radnicima treba dati nagradu za rad i strpljenje, budući da je Dom zapravo postao kao stacionar, a djelatnici ''lete'' na sve strane, kazala je Lelas, koja se osvrnula i na preporuke pučke pravobraniteljice vezane za nedostatak dizala u Domu u Runoviću.



Kako kaže, već duže vrijeme za dizalo traži donacije pa se nada da će se i ovaj problem uskoro riješiti.