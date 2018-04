Upoznajte malu Dalmatinku čiji talent ne poznaje granice: Razumijem dječake koji mi ne žele pružiti ruku prije utakmice...

Ništa barbike, nimalo mi se ne sviđaju, dosadne su. Nisam baš ni za lakiranje noktiju, ali volim se lijepo odjenuti, mada moj ormar ne poznaje haljine, samo traperice i majice. S prijateljicama ne pričam o modi, ali nekada ćakulamo o momcim - tako je započeo naš razgovor s 10-godišnjom nogometašicom Zmaja Leonom Turinom iz Velikog Brda, učenicom 4. razreda koja se s polaznicima Škole nogometa HRNK Zmaj nedavno vratila iz Olomouca.



U tom češkom gradu Leona je igrala na turniru u konkurenciji U11 s klubovima iz Češke, Slovačke i Austrije te je izabrana za najbolju igračicu turnira i stekla neslužbenu titulu kraljice Češke. Mada je Leona predivno i nježno biće, lijepo ''k'o slika',' i prvo što na njoj zamijetite su krupne tamno smeđe oči kao u srne, u ovom slučaju izgled doista vara.



Leona koju smo ''uhvatili'' na jutarnjem treningu sa zmajevcima na terenu je mala zvrkasta ''zvjerka'', najbolja napadačica muške ekipe Zmaja dječaka do 11 godina koja nogomet trenira četiri godine, a i lani je bila jedina nogometašica među 100 dječaka u Hajdukovu kampu u Makarskoj osvojivši i priznanje.



- To dijete kao da se rodilo s balunom, čim je prohodala, odmah je počela ''udarati',' kao i danas kada ispred kuće s dječacima igra nogomet, preskače zidove, a rastezljiva je poput gume. Stvarno ne znamo na koga je ''povukla'' jer nitko u našoj obitelji, pa tako ni ja, nismo trenirali nogomet niti smo nešto ludo zagrijani za gledanje utakmica - kaže nam Leonin tata Jure.



Jure Turina predsjednik je HPD Veliko Brdo s kojim kći i mlađi sin, devetogodišnji Marin, također zmajevac i kćerin suigrač, vole hodati po planinama, no naša nogometašica voli i atletiku. Zanimaju je zapravo svi sportovi, ali samo oni u kojima može izraziti svoju dinamiku. Pokušala je, naime, i s jogom, ali joj se činila previše opuštajuća i statična.

Leona je i dobra kuharica pa joj nije teško ''pofrigati'' jaja sebi i bratu, a striktno se drži zdrave prehrane. Prije utakmica jede rižu, po internetu izučava prehranu nogometnih zvijezda, a čim se ujutro ustane ''opali'' po trbušnjacima i pomno u ogledalu promatra svoje vretenaste mišiće.



Premda je emotivna, nikada to neće pokazati, posve je sigurna u sebe, neće nju povrijediti kada joj dječaci iz suparničke momčadi prije početka utakmice ne žele dati ''peticu''. Kaže da ih potpuno shvaća.



- Najdraži igrač Hajduka mi je Marko Futacs, uzor mi je Cristiano Ronaldo, jednoga ću dana sigurno biti kao on. U našoj Zmajevoj ekipi ja bolje driblam, a brat Marin bolje ''puca'' pa smo super tim - govori Leona.



A sve je počelo skupljanjem sličica za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva. Ljubav prema nogometu samo se pojačala, a tek kad je s bratom otišla na trening...



- Počela sam trenirati odmah s muškima. Prvo su me malo zezali, ali kad su vidjeli kako igram, zavoljeli su me. Od nekih sam bolja, od nekih lošija. Mogla sam ja trenirati ples ili gimnastiku, odbojku, rukomet, ali nogomet obožavam - kaže Leona, koja utakmice uz mlađeg brata gleda i s ujakom te djedom.



Riječi hvale za Leonu i njezina brata Mirka, ali i za ostalih 35 malih nogometaša, ima trener ekipe U 11 Omladinske škole HRNK Zmaja Mirko Pervan. Kako pojašnjava, ekipa je sada u fazi prednatjecanja na nivou Županije i igra sa 6 +1, odnosno šest igrača i golmanom, mada nekada na turnirima igra po pravilu 8+1.



Pervan je sretan jer vodi ekipu koju čine divna djeca, odgojena, disciplinirana i poslušna, a on im svojim autoritetom i spoznajama kao pedagoški djelatnik, ali i profesor hrvatskog jezika, nastoji pomoći i obučiti ih, pa im nogomet bude poput pjesme.



- Dok su sa mnom na treningu, dođem im i kao mama, tata i baka i djed. Naša Leona je jednostavno zaljubljena u nogomet i uklopila se s dječacima kao njihov ravnopravni partner u svakom pogledu. Štoviše, ima toliki autoritet da može narediti svom suigraču što da radi. Iako djecu ne volim dijeliti, priznajem da ima slabijih dječaka od Leone, jer ona je tehnički prilično potkovana za svoje godine, dob i spol - kaže Pervan kojemu nimalo nije čudno da žene igraju nogomet jer je ''odgojio'' još jednu Zmajevu djevojčicu Fatjesu Gegollaj koja je trenutačno članica nogometne ženske ekipe NK Rijeka i državna reprezentativka.

Leona s dječacima trenira tri puta tjedno po 75 minuta. Nikada ne kuka, bez obzira na vremenske (ne)prilike.



- Ravnopravna je svakom muškarcu. Tako je i prilikom usvajanja gradiva i prilikom odjevanja u svlačionici. Držim je kao uglednu osobu u svojoj grupi - dodaje Pervan koji je mišljenja da svako dijete treba samo odabrati sport kojim će se baviti.



Roditelji, smatra, nikako ne smiju svoje želje i ambicije ostvariti kroz djecu.



- Ima u narodu ona: "Ako lovačkog psa natjeraš u lov, nećeš uloviti zeca''. Tako je i s Leonom. Nju su roditelji jednostavno podržali u ispunjenju njezinih snova, pa sam siguran da će i ona dogurati do ženske nogometne reprezentacije - nadodaje trener Pervan.

Glas dječaka: Leona je super za druženje, s njom stalno pričamo o nogometu Koliko je Leona zbilja ravnopravna u igri s dječacima potvrdili su nam i njezini suigrači, među kojima i mlađi brat Marin.



- I ja kao sestra treniram u Zmaja četiri godine i desno sam krilo. Leona je stvarno dobra, drago mi je da je sa mnom u ekipi. Doma zajedno igramo nogomet s tatom i nikada mi nije rekla da igra bolje od mene, ali vidim ja da je bolja, i od mene i od ostalih - kaže nam Marin.



Leoninu igru hvali i 11-godišnji Grgo Vujčić koji kaže da se s njom nikada nije posvađao ni na treningu ni utakmici ni u svlačionici.



- Dobra je Leona, bolja od mnogih muškaraca i nikada se nismo posvađali zbog igre. Zapravo mi dođe kao kolega, a nikada je ne treba braniti pred drugima jer se uvijek sama obrani. Na utakmici i zaboravim da je cura. S njom je baš dobro igrati, a super je i za druženje jer stalno pričamo samo o nogometu - veli Grgo.



Koliki autoritet na travnjaku ima naša nogometašica potvrdio je i David Jukić.



- Nije meni neobično kada igram s curom, navikao sam na Leonu. Ona vam je prava napadačica, kako naredi, tako mora biti - kaže David.