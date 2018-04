Tko je Mate Roščić koji je divljački pretukao vozača na magistrali? Sin načelnika i brat saborske zastupnice zlatni je mladić koji godinama terorizira mnoge...

Za Matu Roščića čula je nedavno čitava država. O gaserskoj jurnjavi po Jadranskoj magistrali i fizičkom napadu na vozača Romana Čovića kojeg nije uspio preteći tamo negdje kraj Ruskamena, pisali su i regionalni mediji. Nogom mu je navodno rabio retrovizor, otvorio vrata automobila, našaketao ga, rasprsnuo mu bubnjić, iskrivio vilicu.



Čovićev prijatelj prepričao nam je tu scenu:



- Romano je Matu molio da prestane dok ga je ovaj tukao šakama u glavu. Rekao je "čekaj, stani", na što je Roščić odgovorio "neman ja šta čekat, majku ti tvoju, ubit ću te". Lijevu ruku mu je zaokrenuo u ramenu.



Roščić je dugo godina trenirao kickboxing i zna kako se to radi. Ovaj se više nije mogao kretati. Vrtio je glavu, da ga ne udara, a napadač mu je stalno tražio lice. Šest, sedam puta ga je udario šakom – prepričava nam sugovornik, i ne štedi riječi o mladom Roščiću. Ali njega u lokalnim okvirima ne treba posebno predstavljati.



Istini na volju, njegov otac, načelnik Baške Vode Josko Roščić, kao i njegova sestra saborska zastupnica Dragica Roščić (oboje iz redova HDZ-a), nemaju veze s incidentnim ponašanjem mlađeg člana obitelji, ali javne su osobe i time su i Matini postupci zanimljivi javnosti.



Kako god, zadnji ispad pripadnika priobalne zlatne mladeži potaknuo nas je da provrtimo arhiv naših tekstova i prisjetimo se još nekih dogodovština.



Na parkiralištu makarskog hotela Osejava, u listopadu 2011. godine tada dvadesetogodišnji Roščić sukobio se s Podgoraninom Mladenom Šipkom (18). Bilo je to u noći sa subote na nedjelju, za jednog pijanog noćnog izlaska, što potvrđuje i policijsko izvješće.



Šipki je omogućio potes mozga. Prevezen je u splitski KBC, a Roščić je s više od 0.5 promila u krvi noć proveo u policijskoj postaji Makarska. Brat pretučenog mladića, Goran Šipka, izjavljivao je da policija cijeli slučaj pokušava zataškati. U nedjelju oko podne izvještaj im još nije bio dovršen.



Kasnije su, pak, izvijestili da je obračunu prethodilo vrijeđanje i prepirka. Protiv obojice je podnesena prijava zbog narušavanja javnog reda i mira. Načelnik Roščić nije imao komentara, kazavši ukratko da je u obračunu sudjelovao njegov punoljetni sin, a ne on. Šipkin brat bio je rječitiji:



- Slavili smo Mladenov 18. rođendan. S prijateljima smo sjedili u kafićima na Marineti. Otišao sam iz jednog u drugi, misleći da je Mladen ostao s društvom. No, nešto iza 2.30 sati dobio sam poziv od poznanika. Kazao je da mi se brat nalazi na hitnoj - pričao je Šipka. Kako kaže, pravi šok je uslijedio kada je tamo ugledao Mladena "oblivenog krvlju u polumrtvom stanju".



– Želim demantirati policijsko izvješće jer moj brat nije sudjelovao u tuči, već je mučki pretučen i dok je bio onesvješten. Koliko znam, on i Roščić nisu se poznavali otprije, a prema pričama prijatelja, saznao sam da ga je Roščić na prijevaru 'odvukao' prema parkiralištu. Prebio ga, iscipelario. Zadobio je teške tjelesne ozljede – okarakterizirao je Šipka, i čudio se kako je to policija mogla svrstati kao "lakše ozljede". I Mladen i Mate trenirali su, tada, kickboxing.



Čudno, i Romana Čovića kojeg je nedavno pretukao od prije nije poznavao. A je li od prije znao i Makaranina Antonija Milunovića, tada dvadesetčetverogodišnjaka koji mu je u šake upao na Božić 2014. godine u baškovoškom kafiću Plavi Val?



U tekstu naslova "Roščić i Staničić konobara udarili bocom u glavu", donijeli smo i izjavu vlasnika kafića, Joze Lozića koji kaže da je to više bio pokušaj ubojstva nego narušavanje javnog reda i mira. Zanimljivo, i za nedavni incident, do zaključenja ovog teksta, prijavljen je isti prekršaj.



Nego, u toj crnoj blagdanskoj kronici pišemo da su tada Mate (23) i Toni Staničić (18), inače uspješni sportaši, brutalno napali konobara. Bio je u šanku, Roščić ga je udario šakom u glavu, a Staničić nastavio bocom, nakon čega je Mate preskočio šank i udarao Milunovića. Zadobio je lakše ozljede glave i lica, spašavali su ga gosti. Odmah je prevezen u splitsku bolnicu.



Osim Lozića i osoblja Plavog vala, napadu na konobara svjedočilo je oko 30 gostiju, dok su Roščić i Staničić nakon incidenta lagano išetali iz kafića.



Zanimljivo, vlasnik objekta izjavio je: "policija koja je stigla na uviđaj kazala je da napadače ne može privoditi od 22 do 6 sati jer nije riječ o težim tjelesnim ozljedama".



- To je bilo prestrašno i ružno, žao mi je mog konobara, vrijedan je i radišan dečko, a žao mi je i gostiju koji su morali svjedočiti ovom događaju. Kako će sve završiti na kraju ja ne znam i mogu samo reći, neka institucije rade svoj posao – poručio je tada Lozić. Jesu li radili, i koliko uspješno prosudite sami.



Ako je suditi prema detaljnim informacijama koje nam je prenio prijatelj zadnjeg pretučenog, Čovića, opasna jurnjava po magistrali koja je prethodila šaketanju - podsjetimo bio je još dan, oko 18 sati - sama po sebi bi se mogla okarakterizirati kao kazneno djelo.



Ako mu je, kažemo, vjerovati, u opasnost se neupitno dovodila i sigurnost drugih sudionika u prometu. Od pretjecanja dva kamiona, kolona automobila, do drastičnog prekoračenja brzine i prelazaka pune crte u okukama. Kažemo, nismo vidjeli, možemo samo nagađati. Ali, ako se već Roščić godinama bavio borilačkim sportom, onda se to, koliko znamo, pred policijom i sudstvom karakterizira kao posjedovanje hladnog oružja. Bar se tako gleda na druge sportaše.

Čovićev prijatelj opisao nam je, kako je Romano njemu prenio, do u detalj to gasiranje po Jadranskoj magistrali.



- Kumovalo je pretjecanje negdje oko Ruskamena. Roščić odlučio preteći Čovića i još jedno vozilo, ali Romana nije uspio. Jurio je oko sto na sat. Počeo je blicati iza njega, davati žmigavac. Mislio je, Romano, da mu time želi poručiti da uspori kako bi ga zaobišao, ali ispalo je da mu je namjera bila da ga zaustavi.



Romano nije htio stati. Šta zna s kim ima posla. Prešao ga je tek u Medićima, i stao na cestu. Izašao iz automobila i krenuo prema njemu. Romano se polukružno okrenuo i otišao u Lokvu Rogoznicu gdje je stao nekih desetak minuta dok se nije pribrao. Došao sebi. Onda je krenuo za Tučepi.



Nije imao pojma da ga Roščić čeka na Dubcima. Tu ga je vidio i nastavio za njim. Krenula je potjera. Bježao je, ali Roščićeva Toyota bila je brža. Nije bilo policije. U Krvavici na okuci Romano je zaobišao dva kamiona, i Roščić isto za njim. Prešao je onda i njega. Romana. Tada je ušao u škare. Iz suprotnog smjera nailazilo je vozilo s oznakom autoškole. Oni su stali. Roščić je izašao iz auta, došao do Romana, i počeo lupati šakama i nogama, razbio mu retrovizor, vrata – prenosi nam Čovićev prijatelj, od riječi do riječi.