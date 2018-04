'Umisto osan minuti vozija san uru vrimena': vozači ogorčeni zbog prometnog kolapsa na solinskoj obilaznici, normalizaciju ćemo čekati mjesecima

Prometne gužve zbog izgradnje nadvožnjaka kod Salona Malla, bivšeg Mercatora, odnosno privremene regulacije prometa na solinskoj obilaznici, ali i usporedni radovi na ulazu u Split otežavaju svakodnevne odlaske na posao, školu ili druge obaveze.

Nekoga dobrano živciraju, a nekoga baš i ne toliko, kako smo imali prilike vidjeti prilikom jučerašnjeg obilaska i razgovora s vozačima.



Ova je prometnica trenutno epicentar prometnog kaosa na ulazu u Split: pogledajte snimke iz zraka, na živcima šofera bruse se temelji budućeg nadvožnjaka



Na samom početku tjedna, u ponedjeljak, stvorile su se velike kolone na svim ulazima u Split, kao i izlazima iz grada.



Ivan, vozač iz Kaštel Sućurca, prepričava kako je milio u koloni punih sat vremena, pokušavajući na vrijeme stići na posao.



- Za relaciju za koju mi inače triba osam minuti, vozija sam uru vrimena. Ovo više nije normalno, metar kreneš, metar staneš, totalni kolaps je bija. Mogu li se ti radovi malo ubrzat kada se radi o ovako prometnom čvorištu? Kad prođem nekim takvim gradilištem di je državna, magistralna cesta, očekujem vidjeti punu mehanizaciju i pedesetak ljudi, da se to šta prije riješi – smatra Ivan.



- Ljudi su nervozni, a vidim uvik barem po dva vozila sa strane ceste koja su stala jer su "prodimila" – nadodaje naš sugovornik.



Iz pravca Dugopolja tog je dana u jutarnjim satima isto trebalo bar dvadesetak minuta više da se stigne do Splita, govori nam i Dugopoljac Stipan, koji stiže na posao javnim prijevozom.



- Okolo osme ure kolona je bila već od ispod starog kliškog tunela. Bojim se da je ovo tek početak ovakvih gužvi, jada nam se čovjek iz Dugopolja.

Pitali smo i neke vozače iz pravca Klisa na staroj cesti smetaju li im gužve.



- A što se može, treba bit strpljiv dok radovi ne prođu - odgovorio nam je vozač jednog privatnog autoprijevoznika, dok je Joke iz Rupotine, inače vozač osobnog automobila kojega smo vidjeli u roku od pola sata da vozi dvaput gore-dolje, kroz prozor dobacio uz osmijeh: "Posidija san, al ne vidiš!".



- Ma, ljudi su potpuno živčani zbog cile situacije, pa ponekad planu za volanon na nekoga ko je ni kriv ni dužan. Neki dan san proba ić alternativnin putovima, ali san se na kraju opet mora vratit na Dujmovaču jer se i na Kili kod POS-ovih stanova kopalo. Ne razumin zašto se kod ovako važnih dionica ne organiziraju bolje i angažiraju ljude u tri smjene, nek im se lipo plati, a posal će bit gotov u šest miseci umisto u godinu - smatra ovaj sugrađanin.



'Ovo su jutarnji junaci dok budale čekaju u koloni': pogledajte kako se ekipa probija kroz ogromnu gužvu na posao u Split



Neki vozači nam šalju palac gore, kao da nam poručuju kako im ovo, izgleda, nije neki veliki problem, mada se nikome ne mili ovako stajati u gužvi, pogotovo kad se podignu temperature.



- Nije mi još toliki problem, ali šta kad dođu vrućine, a evo, već su pomalo počele - govori nam jedna sugrađanka.



Na staroj kliškoj cesti na Bilankuši u utorak je kolona bila nešto manja, netko to pripisuje tome da je iza nas ponedjeljak, kao početak tjedna, no vozači vele da su se gužve proteklih dana bile dodatno pojačale i zbog radova na obilaznici iz smjera Solina prema Splitu na predjelu Smokovika.



- Danas smo vidjeli da su se radovi kod Smokovika prebacili u krajnji lijevi trak kojim se vozi samo pravo za Stobreč, srećom nije ona srednja traka kao neki dan, pa su se kolone odmah smanjile. Jedino je još od Kaštela na ulazu u Solin u frekventnije sate bila gužva, no dolaskom na Širinu nije dalje bilo velikog čepa prema Mercatoru, odnosno Salona Mallu, vjerojatno bi se možda trebala malo promijeniti kakva regulacija na semaforima na Širini da u taj sat dok traju gužve bude lakše podnošljivo - govore pojedini vozači.



- Za jedan papir odnit u Split izgubiš cilo jutro, tamo, vamo - nadodaje jedan.



- Ja idem iz Splita u Solin na posal motorićem da izbjegnem gužve, na sriću sad će topliji dani pa ću stalno moći njime - čujemo od jednog Splićanina.



- Oni koji se ujutro iz Solina autobusom voze u Split put škole isto grintaju, ali ništa više nego uobičajeno - govori nam i jedna gimnazijalka.



- Mogli bi nam za Solin napokon dati još jedan autobus oko 7.20, 7.30 da se može stizati u školu, da ima bar malo zraka u autobusu - odmah su priskočili i drugi srednjoškolci, kojima je u busu "sauna" u te ure i kad nije bila zatvorena cesta, kažu.

- Užas, katastrofa, uru vrimena nam triba iz Solina do Kampusa. Prije sam išla autobusom, pa mi je obično toliko trebalo jer mijenjam dva autobusa, a onda kad sam dobila svoje auto bila sam cila sritna da se neću morat dizat tako rano, a sad opet vožnja traje uru - kazuje nam jedna studentica iz Svetoga Kaja.



- Dok ovako čekamo u koloni ne bi bilo toliko ni strašno da možeš barem otvoriti ponistru od auta, ali čim je otvoriš pokaješ se, jer se ćuti Karepovac - zaključili su vozači na raskrižju Širina, gdje se jučer na refule širio intenzivan smrad.

'Hrvatske ceste': Nema odgovora na upit

Uputili smo i upit investitoru "Hrvatskim cestama" hoće li se pokušati što dodatno učiniti, hoće li se intenzivirati radovi kako bi se što prije nadvožnjak dovršio i smanjile gužve. Do zaključenja ovog broja odgovor nam nije stigao.



U ranijem odgovoru iz "Hrvatskih cesta" rečeno je da se do početka turističke sezone, 15. lipnja, očekuje završiti radove na rekonstrukciji kolnika solinske obilaznice, kao i radove na objektu nadvožnjaka, a sve kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje prometa na ovoj magistrali u punom prometnom profilu.